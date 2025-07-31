«Дудутки» — музейный комплекс старинных народных ремёсел и технологий. На комфортабельном автомобиле мы довезём вас до деревни Птичь, где и находится комплекс.
Вы самостоятельно или с местными экскурсоводами окунётесь в мир стародавнего быта и древних профессий. А мы подождём вас и после прогулки отвезём обратно в Минск.
Описание трансфер
Трансфер с ожиданием Опытный водитель встретит вас в указанное время и доставит в живописную деревню Птичь, где расположен музейный комплекс. В Дудутках:
- вы сможете самостоятельно исследовать музей или воспользоваться услугами местных экскурсоводов, которые расскажут о традиционных ремёслах, таких как гончарство, ткачество, кузнечное дело и др;
- вы увидите, как создаются уникальные изделия, и даже сможете попробовать свои силы;
- узнаете о быте и культуре белорусского народа;
познакомитесь с древними профессиями и традициями, которые передаются из поколения в поколение. После увлекательного посещения комплекса мы будем ждать вас в удобном месте, чтобы безопасно и комфортно отвезти обратно в Минск. Важная информация:.
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим.
- Дорога от Минска до комплекса Дудутки занимает 1 час.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7.
Со среды по воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Ожидание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Удобное для вас место в черте города Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Со среды по воскресенье в интервале с 09:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мигунова
31 июл 2025
М
Маргарита
31 июл 2025
В
Вера
11 июл 2025
Входит в следующие категории Минска
