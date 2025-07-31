Трансфер с ожиданием Опытный водитель встретит вас в указанное время и доставит в живописную деревню Птичь, где расположен музейный комплекс. В Дудутках:

вы сможете самостоятельно исследовать музей или воспользоваться услугами местных экскурсоводов, которые расскажут о традиционных ремёслах, таких как гончарство, ткачество, кузнечное дело и др;

вы увидите, как создаются уникальные изделия, и даже сможете попробовать свои силы;

узнаете о быте и культуре белорусского народа;

познакомитесь с древними профессиями и традициями, которые передаются из поколения в поколение. После увлекательного посещения комплекса мы будем ждать вас в удобном месте, чтобы безопасно и комфортно отвезти обратно в Минск. Важная информация:.

