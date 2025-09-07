Поездка в центр экологического туризма «Станьково» начнётся с комфортного трансфера из Минска — из удобной для вас точки. Дорога займёт около часа.
На месте вы спокойно прогуляетесь по зоопарку, заглянете в военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь» и посетите ферму с лошадьми. После прогулки мы отвезём вас обратно в город.
На месте вы спокойно прогуляетесь по зоопарку, заглянете в военно-исторический комплекс «Партизанский лагерь» и посетите ферму с лошадьми. После прогулки мы отвезём вас обратно в город.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Центр экологического туризма «Станьково» находится в 60 км от Минска — в Дзержинском районе. Это место объединяет природу, историю и живое общение с животными.
Вы сможете:
- Прогуляться по зоопарку. Здесь представлено более 40 видов птиц и млекопитающих — от енотов и лис до зубров, яков, оленей и тигров
- Изучить партизанский лагерь. Реконструкция лагеря времён Великой Отечественной — со штабной землянкой, радиостанцией, оружейной мастерской, санчастью и лесной школой
- Побывать на конеферме. На конеферме можно увидеть лошадей разных пород — от тяжеловозов до пони — и покататься верхом
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle, Peugeot 308 T9 2020, Volkswagen Passat B8, Toyota Camry, Ford Mondeo 2019 и аналогичных (в зависимости от количества человек)
- Кондиционер, Wi-Fi, вода есть в каждом автомобиле
- Детское кресло предоставляем по запросу
- Оставшаяся сумма — в белорусских рублях по курсу национального банка Республики Беларусь
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Входные билеты оплачиваются отдельно:
- Зоопарк: взрослый — 10 бел. руб., детский — 8 бел. руб.
- Партизанский лагерь: взрослый — 6 бел. руб., детский — 5 бел. руб.
- Катание на лошадях: круг — 5 бел. руб. за чел.
- Фотосессия с лошадью 30 мин. — 30 бел. руб.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ваших апартаментов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
7 сен 2025
Приятный молодой человек, хороший гид. Спасибо.
Е
Екатерина
12 авг 2025
Все понравилось, спасибо. Машина чистая и комфортная, для каждого пассажира была подготовлена бутылка воды.
Андрей заранее предупредил о каких-то не очевидных моментах (наример, рекомендовал купить спрей от комаров, т. к. одна
Андрей заранее предупредил о каких-то не очевидных моментах (наример, рекомендовал купить спрей от комаров, т. к. одна
Елена
24 июл 2025
Прекрасное место недалеко от Минска! Поездка прошла великолепно. Интересно будет и взрослым и детям!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
12 000 ₽
17 142 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
14 ноя в 09:00
7000 ₽
9999 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска на БелАЗ и обратно
Добраться с комфортом до знаменитого завода и увидеть гигантов машиностроения
Начало: По вашему адресу в Минске
Завтра в 08:00
14 ноя в 08:00
7949 ₽
11 355 ₽ за всё до 4 чел.