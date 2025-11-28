Трансфер из Минска в Королевский Гродно с заездом в Лидский замок

Откройте для себя Гродно — город с богатой историей и культурным наследием! На комфортабельном автомобиле мы доставим вас к величественным замкам, старинным церквям и уютным улочкам. Погрузитесь в атмосферу Гродно и насладитесь его уникальными достопримечательностями!
Описание трансферКомфортабельный трансфер в Гродно с экскурсиями по культуре и истории Гродно — это красивый город с богатой историей и культурным наследием. На комфортабельном автомобиле мы доставим вас в этот уютный уголок белорусской земли, где вас встретит профессиональный гид, который познакомит с историей города, его культурой и жизнью местных жителей. В ходе экскурсии вы посетите Старый замок, историческую крепость XIV века, где сможете узнать о значении города в разные эпохи. Затем вас ждет Новый замок, яркий пример барочной архитектуры XVIII века, а также Коложская церковь, одна из старейших сохранившихся церквей в Беларуси, построенная в XII веке. Вы также увидите костел Святого Франциска Ксаверия, знаменитый своими красивыми интерьерами и архитектурными деталями. Прогулка по старому городу позволит вам насладиться атмосферой уютных улочек, характерных зданий, кафе и магазинов. Не упустите возможность увидеть Пожарную каланчу, архитектурную достопримечательность XX века, и пройтись по атмосферной улице Советской. Важная информация:
- Трансфер осуществляется на комфортабельном автомобиле Ford Mondeo, Skoda Octavia, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz E-class или аналогичной модели.
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi.
- За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый замок
- Новый замок
- Коложская церковь
- Костел Святого Франциска Ксаверия
- Старый город
- Пожарная каланча
- Ул. Советская
Что включено
- Транспорт туда и обратно
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
