Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь» с ожиданием и обратно

Чтобы окунуться в историю и почтить память павших, стоит отправиться в мемориальный комплекс «Хатынь». Мы поможем вам сделать это максимально удобно. Закажите трансфер у нас, и ваше путешествие начнётся прямо из столицы Беларуси.
Описание трансферМемориальный комплекс «Хатынь» Здесь, в мирной деревне, в годы войны произошло страшное преступление немецко-фашистских захватчиков. Сегодня вместо домов стоят памятники-срубы, а обелиски с колоколами являются символами погибших жертв. Вы сможете заказать экскурсию либо прогуляться самостоятельно по комплексу, чтобы в полной мере осознать значимость этого места. Здесь каждый камень и каждая деталь напоминают о важности мира и человечности. Общая продолжительность поездки около 4 часов, из которых дорога в Хатынь и обратно занимает 2 часа. Остальное время вы проводите в мемориальном комплексе «Хатынь», а водитель вас ожидает. После окончания экскурсии мы отвезём вас обратно в Минск. Вы можете выбрать любой удобный для вас адрес. Важная информация:
- Дорога от Минска до мемориального комплекса и обратно занимает около двух часов.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7.
- Доплата за более вместительный транспорт — 130 белорусских рублей.
Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Ожидание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты
- Питание
- Без экскурсии
Место начала и завершения?
Удобное для вас место в черте города Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Трансфер можно заказать ежедневно на время с 08:00 до 17:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
- Дорога от Минска до мемориального комплекса и обратно занимает около двух часов
- Доплата за трансфер - в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим
- Поездку можно организовать для большего количества человек - до 7
- Доплата за более вместительный транспорт - 130 белорусских рублей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вера
22 окт 2025
Всё прошло отлично, водитель Максим очень приятный в общении молодой человек, приехал вовремя, доставил быстро, ждал нас пока мы обойдём весь мемориал и музей. Мы очень довольны, благодарны за интересную беседу и аккуратное вождение!
А
Азат
13 сен 2025
Комфортная поездка во всех смыслах
Д
Денис
5 авг 2025
Всё очень понравилось. Водитель общительный. Приехали в назначенное время. Приятная атмосфепа.
Е
Елена
21 июн 2025
Заказывали трансфер в Хатынь. Нас везла Алеся - очень аккуратный водитель, приехала вовремя, по дороге рассказала про город и интересные места, включила информацию о Хотыни, подсказала как лучше пройти экскурсию. Мы остались довольны. Компанию и водителя рекомендуем от всей души. Спасибо за Вашу работу.
А
Антонова
12 июн 2025
Всей семьей посещали мемориальный комплекс Хатынь. Огромное спасибо за организацию экскурсии. Нас забрали у подъезда нашего дома и туда же доставили на обратном пути. Пока были в дороге, немного познакомили с достопримечательностями. Всегда на связи. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Т
Татьяна
12 июн 2025
Г
Галина
12 мая 2025
Алеся просто замечательный водитель и отличный собеседник! Ждала нас полчаса, завезла по пути в банк и вещи забрать. И всё это без дополнительной платы. Поездка была очень комфортной! Алеся много чего рассказала про Белоруссию, про Хатынь. Порекомендовала, как лучше построить экскурсию. Ждала нас, пока перекусывали. Очень рекомендуем Алесю! С ней экскурсии заиграет другими красками!
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 12:00
26 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в мемориальный комплекс «Хатынь»
К важнейшей достопримечательности Белоруссии - быстро и с комфортом
Начало: От вашего дома в черте МКАД
Сегодня в 12:00
Завтра в 23:30
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Хатынь
Путешествие в «Хатынь» - это возможность прикоснуться к истории. Наш водитель доставит вас с комфортом, а затем вернёт обратно в Минск
Сегодня в 12:00
25 ноя в 08:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.