Хатынь – экскурсии в Минске

Найдено 8 экскурсий в категории «Хатынь» в Минске, цены от 1 735 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курган Славы и Хатынь из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
22 отзыва
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
100 отзывов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750 за человека
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
76 отзывов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735 за человека
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
33 отзыва
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
1 850 за человека
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
10 отзывов
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000 за всё до 6 чел.
Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 500 за всё до 3 чел.
Колокола Хатыни - память трагедий войны
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800 за всё до 3 чел.
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
    Автобус заполнен полностью, на последних местах сидеть не удобно. Тема - тяжелая. Поэтому когда у экскурсовода не заработал микрофон - замечание
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    никто делать не стал. Временами было не слышно. На Хатыни экскурсию провели хорошо. Так что если не сравнивать с действительно хорошей экскурсией - все нормально.

  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
    Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.
  • Я
    Яна
    2 июня 2024
    Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
    Все супер
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Из Минска - к мемориальным комплексам "Хатынь" и "Курган Славы"
    Спасибо Наталье! Превосходный экскурсовод: комфортная, знающая, лёгкая, внимательная. Мы остались очень довольны!
  • Д
    Дарья
    30 мая 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
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    Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Передвигались мы на комфортном авто Анатолия, у него есть микрофон, поэтому по пути в Хатынь было всем слышно. Анатолий в ходе экскурсии показал много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Анатолию за интересный рассказ не только об историческом Минске, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!

    Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
    Благодарим за потрясающе интересную экскурсию! Материал, подача и организация экскурсии на высоте!
    Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!Благодарим за потрясающе интересную экскурсию!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Курган Славы и Хатынь из Минска
    Великолепная экскурсия!!! Интересно, познавательно, супер!!! Вадим профессионал своего дела, очень интересный гид, рекомендуем. Спасибо!
  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
    Экскурсия очень понравилась. Все было четко по расписанию, никаких задержек не было. Гид очень интересно все рассказывала. Хатынь просто потрясла
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    - под большим впечатлением уезжала оттуда, ну и Курган славы тоже превзошел ожидания. Очень полезно иногда узнать такую историю. Рекомендую данную экскурсию.

  • С
    Светлана
    28 мая 2024
    Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
    Экскурсия просто 🔥, до мурашек. В этот день даже погода соответствовала тематике экскурсии. Большое спасибо за всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Хатынь»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Хатынь" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 1 735 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 246 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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