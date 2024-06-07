читать дальше

Экскурсия была построена с посещением мест традиционных экскурсионных маршрутов и в то же время неизвестных нам местах. Передвигались мы на комфортном авто Анатолия, у него есть микрофон, поэтому по пути в Хатынь было всем слышно. Анатолий в ходе экскурсии показал много фото и других материалов, которые иллюстрировали его рассказ. Было очень интересно и познавательно. Благодарны Анатолию за интересный рассказ не только об историческом Минске, но и в целом о всей современной Республике Беларусь. Спасибо огромное!