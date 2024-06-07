1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Памятные места Минска: Хатынь и Курган Славы - история и память
Посетить один из важнейших мемориальных комплексов страны и раскрыть его историю
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Хатынь и Курган Славы - групповая автобусная экскурсия
О трагедии сожженных деревень в годы оккупации, легендарном «Минском котле» и освобождении Беларуси
Начало: Пр-т Победителей, 21
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 09:00
1 750₽ за человека
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Хатынь и Курган Славы»
Посетить два знаковых мемориала и прикоснуться к военным страницам белорусской истории
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
1 735₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Хатынь и Курган Славы: групповая экскурсия из Минска
Посетить грандиозный мемориальный комплекс, посвящённый трагическим событиям Второй мировой войны
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 15:00
15 июня в 15:00
1 850₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Минск во время фашистской оккупации, Хатынь и Курган Славы
Осознать ужас тех лет на экскурсии по военным мемориалам города и его окрестностей
10 июня в 15:30
13 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия: Хатынь и Курган Славы - места памяти Минска
Отправьтесь в путешествие по ключевым мемориалам Минска, где каждый камень хранит историю героизма и трагедии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
15 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Колокола Хатыни - память трагедий войны
Узнать историю оккупации Минска и побывать в уничтоженной деревне
Начало: Недалеко от Красного костёла
21 июня в 09:00
1 июля в 12:00
14 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориальные комплексы Хатынь и Курган Славы: на авто из Минска
Посетить места памяти и услышать связанные с ними военные истории
Начало: В удобном вам месте
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Автобус заполнен полностью, на последних местах сидеть не удобно. Тема - тяжелая. Поэтому когда у экскурсовода не заработал микрофон - замечание
- ММарина5 июня 2024Отличная экскурсия! Все четко, структурировано, логично. Экскурсовод интересно рассказывал не только о Хатыни, но и обо всей военной истории проезжаемых мест.
- ЯЯна2 июня 2024Все супер
- ООльга2 июня 2024Анатолий очень проникается темой, которую освещает. Это просто здорово. Материал даётся легко и понятно. Нам очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
- ННаталья1 июня 2024Спасибо Наталье! Превосходный экскурсовод: комфортная, знающая, лёгкая, внимательная. Мы остались очень довольны!
- ДДарья30 мая 2024Экскурсия произвела неизгладимое впечатление. Анатолий обладает очень глубокими историческими знаниями, знает интересные факты, основанные на архивных документах и личном опыте.
- ООльга30 мая 2024Благодарим за потрясающе интересную экскурсию! Материал, подача и организация экскурсии на высоте!
- ООксана29 мая 2024Великолепная экскурсия!!! Интересно, познавательно, супер!!! Вадим профессионал своего дела, очень интересный гид, рекомендуем. Спасибо!
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Все было четко по расписанию, никаких задержек не было. Гид очень интересно все рассказывала. Хатынь просто потрясла
- ССветлана28 мая 2024Экскурсия просто 🔥, до мурашек. В этот день даже погода соответствовала тематике экскурсии. Большое спасибо за всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Хатынь»
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