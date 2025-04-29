Мои заказы

Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»

С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
Мы довезём вас до Хатыни и обратно в любую точку Минска. В мемориальном комплексе экскурсию для вас проведёт местный гид. Вы увидите скульптуру «Непокорённый человек», братскую могилу, кладбище деревень и многое другое.

Услышите о трагедии 22 марта 1943 года, борьбе хатынцев за жизнь и судьбе тех, кто стал свидетелями и участниками страшных событий.
Описание трансфер

Главный вход в комплекс. Здесь вы начнёте знакомство с историей мемориала. Гид расскажет о событиях 22 марта 1943 года и их значении в контексте ВОВ.

Площадь Памяти. Центральное место комплекса с Вечным огнём символизирует скорбь и память. Вы почувствуете, как созданная архитектура помогла передать атмосферу трагедии.

Скульптура «Непокорённый человек». Вы увидите символ Хатыни — знаменитый памятник отцу с ребёнком на руках. Узнаете, кто стал его прототипом и как он отражает судьбу мирных жителей деревни.

Трубящий колокол и кладбище деревень. Услышите звук колоколов, которые символизируют уничтоженные деревни Беларуси.

Дом последнего жителя. Гид покажет восстановленный фундамент дома и расскажет о последних мгновениях жизни хатынцев.

Курганы славы и скорби. Здесь вы узнаете, как Хатынь стала символом памяти тысяч погибших мирных жителей и разрушенных населённых пунктов.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Toyota Camry или авто аналогичной модели
  • Дополнительно оплачиваются услуги местного гида в Хатыни — 8 белорусских рублей или 250 российских рублей за чел.
  • Дорога к мемориалу займёт около 45 минут, экскурсия по Хатыни — около 2 часов
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды

Меня зовут Вячеслав. Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года я помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным
и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая моя поездка — это не просто дорога из точки А в точку Б. Это интересные рассказы о местах, которые мы проезжаем, исторические факты, легенды и советы, которые не найдёшь в путеводителях. Я стараюсь сделать поездку комфортной, познавательной и главное — безопасной. Работаю в команде с другими водителями.

Елена
29 апр 2025
Ездили в Хатынь с водителем Александром. Все очень понравилось. Автобус приехал даже раньше назначенного, все чисто, аккуратно. В Хатыни Александр договорился, чтобы нас присоединили к группе с экскурсией. Без него
бы у нас ничего не получилось. Там очень плотный график с экскурсиями и нужно договариваться заранее. Потом завезли на Мамаев Курган. Нигде не торопили, давали времени столько, сколько нужно на осмотр. Александр порекомендовал отличный ресторан с белоруской кухней рядом с нашей гостиницей. Смело заказывайте трансфер у Вячеслава!

Дата посещения: 27 апреля 2025
Харитонова
29 мар 2025
Хотим выразить благодарность Вячеславу за организацию индивидуального трансфера для посещения Хатыни 26.03.2025. Впервые семьёй отдыхали в Беларуси. Нам пунктуально предоставили комфортный микроавтобус марки Мерседес с чистым и ухоженный салоном. Особый
респект водителю Александру. Забрал нас прямо с домашнего адреса, дорога в обе стороны прошла незаметно, так как Александр оказался прекрасным собеседником, от него мы узнали много интересного о стране в целом. Рекомендуем Вячеслава и Александра, приятно иметь дело с профессионалами!

Дата посещения: 26 марта 2025
Светлана
6 ноя 2025
Мы ездили на экскурсию с Александром.
По дороге Александр дал нам очень много нужной и важной информации о самой деревне Хатынь, о том что предшествовало трагедии которая там произошла. И в
целом о ситуации.
По прибытию, Александр провёл для меня с детьми 8 и 10 лет экскурсию по всему мемориалу.
Информацию Александр старался адаптировать с учётом возраста моих детей и поэтому им было все очень интересно слушали они внимательно.
Также мы посетили уже самостоятельно, взяв аудиогида, интерактивный музей, который новый и очень интересный.
И посещение музея и экскурсовода нашего Александра оч рекомендую всем кто хочет посетить Хатынь.
Александр, огромное вам спасибо!

Мария
29 окт 2025
Все отлично! И доехали хорошо и на экскурсию сходили. И много чего про Беларусию узнали. На все вопросы получили ответы. Спасибо!
Евгения
27 окт 2025
Добрый день! Ездили на экскурсию в Хатынь, заказали трансфер. Машина пришла во время, водитель был очень доброжелательный. Машина чистая. Водитель он же гид пока мы ехали рассказал нам много чего интересного и гид нам был не нужен. Буду советовать знакомым. Спасибо большое!!!!
Ольга
8 сен 2025
Отличный водитель - гид, рассказывал о в том числе об истории своей семьи которая тоже пережила ужасы войны. Музей высокотехнологичный и потрясающее архитектурное решени очень впечатляет.
16 июн 2025
Поездка в Хатынь прошла спокойно и хорошо. Был предоставлен отличный удобный транспорт с учетом нашего количества людей. А также на месте водитель договорился об экскурсии по комплексу. В дороге тоже рассказывал о Беларуси. В машине была предоставлена вода. Спасибо за хорошо организованный трансфер.
Маргарита
17 мая 2025
Все четко, по времени. Поездкой довольны.
15 мая 2025
У нас получилась прекрасная поездка в Хатынь. Сопровождал нас водитель Владимир. По дороге рассказал нам про Хатынь и дополнил рассказ историей своей семьи, это было очень интересно и очень трогательно!
Спасибо большое! По мемориальному комплексу мы ходили самостоятельно, хотя нам предложили присоединиться к группе. Купили буклет в сувенирном отделе и изучали территорию по нему. В музей тоже сходили самостоятельно. Он интерактивный, очень интересный и небольшой, поэтому много информации услышали от экскурсовода группы, которая как раз была там на организованной экскурсии.
Хатынь-потрясающее место, которое необходимо посетить всем!

У нас получилась прекрасная поездка в Хатынь. Сопровождал нас водитель Владимир. По дороге рассказал нам про
Татьяна
14 мая 2025
Спасибо большое за организацию экскурсии. Все прошло на 5. Дмитрий хороший рассказчик, по дорого рассказал много интересного про Минск и другие достопримечательности Белоруссии.
11 фев 2025
Спасибо огромное Вячеславу! Быстро, вовремя, организованно! Приятный в общении человек👍 во время поездки делился информацией, не давал скучать) поездкой очень довольны👍👍👍👍👍

