Мы довезём вас до Хатыни и обратно в любую точку Минска. В мемориальном комплексе экскурсию для вас проведёт местный гид. Вы увидите скульптуру «Непокорённый человек», братскую могилу, кладбище деревень и многое другое. Услышите о трагедии 22 марта 1943 года, борьбе хатынцев за жизнь и судьбе тех, кто стал свидетелями и участниками страшных событий.

Описание трансфер

Главный вход в комплекс. Здесь вы начнёте знакомство с историей мемориала. Гид расскажет о событиях 22 марта 1943 года и их значении в контексте ВОВ.

Площадь Памяти. Центральное место комплекса с Вечным огнём символизирует скорбь и память. Вы почувствуете, как созданная архитектура помогла передать атмосферу трагедии.

Скульптура «Непокорённый человек». Вы увидите символ Хатыни — знаменитый памятник отцу с ребёнком на руках. Узнаете, кто стал его прототипом и как он отражает судьбу мирных жителей деревни.

Трубящий колокол и кладбище деревень. Услышите звук колоколов, которые символизируют уничтоженные деревни Беларуси.

Дом последнего жителя. Гид покажет восстановленный фундамент дома и расскажет о последних мгновениях жизни хатынцев.

Курганы славы и скорби. Здесь вы узнаете, как Хатынь стала символом памяти тысяч погибших мирных жителей и разрушенных населённых пунктов.

Организационные детали