Услышите о трагедии 22 марта 1943 года, борьбе хатынцев за жизнь и судьбе тех, кто стал свидетелями и участниками страшных событий.
Описание трансфер
Главный вход в комплекс. Здесь вы начнёте знакомство с историей мемориала. Гид расскажет о событиях 22 марта 1943 года и их значении в контексте ВОВ.
Площадь Памяти. Центральное место комплекса с Вечным огнём символизирует скорбь и память. Вы почувствуете, как созданная архитектура помогла передать атмосферу трагедии.
Скульптура «Непокорённый человек». Вы увидите символ Хатыни — знаменитый памятник отцу с ребёнком на руках. Узнаете, кто стал его прототипом и как он отражает судьбу мирных жителей деревни.
Трубящий колокол и кладбище деревень. Услышите звук колоколов, которые символизируют уничтоженные деревни Беларуси.
Дом последнего жителя. Гид покажет восстановленный фундамент дома и расскажет о последних мгновениях жизни хатынцев.
Курганы славы и скорби. Здесь вы узнаете, как Хатынь стала символом памяти тысяч погибших мирных жителей и разрушенных населённых пунктов.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на микроавтобусе Mercedes-Benz Vito, Volkswagen Caravelle, Toyota Camry или авто аналогичной модели
- Дополнительно оплачиваются услуги местного гида в Хатыни — 8 белорусских рублей или 250 российских рублей за чел.
- Дорога к мемориалу займёт около 45 минут, экскурсия по Хатыни — около 2 часов
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
