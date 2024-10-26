Чтобы окунуться в историю и почтить память павших, стоит отправиться в мемориальный комплекс «Хатынь». Мы поможем вам сделать это максимально удобно. Закажите трансфер у нас, и ваше путешествие начнётся прямо из столицы Белоруссии.

Описание трансфер

О героическом прошлом

Мы заберём вас из любого места в Минске и отвезём в Хатынь, где вас ждет встреча с историей. Здесь, в мирной деревне, в годы войны произошло страшное преступление немецко-фашистских захватчиков. Сегодня вместо домов стоят памятники-срубы, а обелиски с колоколами напоминают о жертвах.

Удобный трансфер

Общая продолжительность поездки около 4 часов, из которых дорога в Хатынь и обратно занимает 2 часа. Остальное время вы проводите в мемориальном комплексе «Хатынь», а водитель вас ожидает. После окончания экскурсии мы отвезём вас обратно в Минск. Вы можете выбрать любой удобный для вас адрес.

Организационные детали