Чтобы окунуться в историю и почтить память павших, стоит отправиться в мемориальный комплекс «Хатынь». Мы поможем вам сделать это максимально удобно. Закажите трансфер у нас, и ваше путешествие начнётся прямо из столицы Белоруссии.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 23:30
Описание трансфер
О героическом прошлом
Мы заберём вас из любого места в Минске и отвезём в Хатынь, где вас ждет встреча с историей. Здесь, в мирной деревне, в годы войны произошло страшное преступление немецко-фашистских захватчиков. Сегодня вместо домов стоят памятники-срубы, а обелиски с колоколами напоминают о жертвах.
Удобный трансфер
Общая продолжительность поездки около 4 часов, из которых дорога в Хатынь и обратно занимает 2 часа. Остальное время вы проводите в мемориальном комплексе «Хатынь», а водитель вас ожидает. После окончания экскурсии мы отвезём вас обратно в Минск. Вы можете выбрать любой удобный для вас адрес.
Организационные детали
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим
- Дорога от Минска до мемориального комплекса и обратно занимает в общей сложности 2 часа
- Трансфер проходит на комфортабельном легковом автомобиле Ford Mondeo. С вами будет профессиональный водитель
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 28381 туриста
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
26 окт 2024
Всё прошло отлично. Заказали трансфер до Хатыни из Минска. Водитель Александр,спасибо огромное
И
Ирина
21 окт 2024
Трансфер получился очень удачным. Мы вовремя встретились с водителем, комфортно доехали. Водитель Александр был вежлив и участлив. На месте мы взяли экскурсию и вернулись в прекрасном настроении.
Этот вид услуги нам очень понравился. В будущем обязательно будем пользоваться вашими предложениями и рекомендовать друзьям.
Этот вид услуги нам очень понравился. В будущем обязательно будем пользоваться вашими предложениями и рекомендовать друзьям.
Е
Екатерина
27 сен 2024
Мне все очень понравилось!
Я смогла одна в тишине побродить по комплексу..
обязательно буду рекомендовать вашу команду своим друзьям!
Моя цель: посетить комплекс Хатынь была достигнута!
Благодарю вас!
Я смогла одна в тишине побродить по комплексу..
обязательно буду рекомендовать вашу команду своим друзьям!
Моя цель: посетить комплекс Хатынь была достигнута!
Благодарю вас!
Н
Надежда
14 сен 2024
Заказпла трансфер до Хатыни туда и обратно, водитель ждал два часа пока я см обьект и музец. Все нормально
Ирина
10 сен 2024
Водитель Андрей профессионал. Довёз комфортно. Если вы заинтересованы в бесседе, то интересно поддержит её. Спасибо за приятную поездку.
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