пойти - Анатолий спросил, есть ли у нас план посещения (вообще надеялись, что он нас сориентирует куда идти, с чего начать). Когда остановились в Несвиже, мы не понимали куда идти. В итоге сначала пошли в костел, где была служба и в итоге нас дворник у костела сориентировал, объяснил все. В итоге мы пошли сначала в замок (хотя Анатолий говорил, что в основном в Несвиже по парку гуляют, в замок не идут) - и правильно сделали (замок чудесный, его стоит посетить обязательно), потом в костел и немного прошлись по самому городку. Дальше нас отвезли в Мир.

Это была больше не экскурсия, а такси до замков.