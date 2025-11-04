С нами Вы отправитесь в увлекательное путешествие по истории и архитектуре Беларуси, посетив два великолепных замка. Они оба внесены в список объектов исторического наследия ЮНЕСКО.
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели • В салоне есть питьевая вода.
- Входные билеты в замки, услуги местных гидов и обед оплачиваются дополнительно.
- Дорога до первой локации займёт 1,5 часа.
- За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек. Доплата составит 160 BYN.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Несвижский замок
- 2. Мирский замок
Что включено
- Транспорт
Место начала и завершения?
Г. Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
4 ноя 2025
Ездили с водителем Анатолием в Несвижский и Мирский замки. Автомобиль комфортный, присутствовали вода и зонтик. С водителем договорились накануне, забрал нас и вернул, куда нам было удобно.
А
Александра
3 ноя 2025
Все прошло замечательно! Без проблем договорились о встрече, все прошло, как и планировали. С комфортом доехали до Мира и Несвижа, там Александр помог нам сориентироваться, куда идти, а во время переездов рассказывал нам о местах, которые мы проезжали, и еще поотвечал на наши вопросы о стране и других локациях. Так что поездка прошла максимально приятно и интересно! Большое спасибо!
П
Преминина
2 ноя 2025
Д
Данил
2 ноя 2025
Р
Роман
1 ноя 2025
Всё, как написано, так и было. Водитель-гид Игорь с комфортом свозил нас в оба замка. Вода в машине была, пили. По пути интересно беседовали об этих замках, об истории Беларуси,
Е
Екатерина
30 окт 2025
Е
Екатерина
29 окт 2025
Оперативные ответы по бронированию, возможность корректировки маршрута, вежливый и внимательный водитель, комфортный автомобиль, предоставление воды.
V
Vladimir
28 окт 2025
Отличная поездка на хорошем автомобиле, все четко, удобно, понятно. Верные рекомендации как и куда дойти, где пообедать. Лучше, чем ехать на автобусе. Экскурсии в замках проводят только замковые гиды. Отличный вариант поездки.
В
Влада
27 окт 2025
Накануне списались, в день встречи подача авто во время, Спасибо Александру за отличную компанию, отличный собеседник, много интересного рассказывал, зонтик был кстати))
М
Мария
22 окт 2025
Очень комфортная и приятная поездка!
В дороге мы много общались и шутили, нам рассказали про замки и историю их реставрации и жизни последних лет, посоветовали, где можно сытно и вкусно пообедать, отвели ко входу и все показали.
Если хотите индивидуальный подход и максимальный комфорт - рекомендую обратиться!
Е
Елена
21 окт 2025
Да это действительно трансфер, как и заявлено. Машина комфортная, всё по времени, водитель вежливый и аккуратный, но часто отвлекался на телефон
Н
Настя
20 окт 2025
ездили с Дмитрием до замков, понравилось, что заранее с нами списался и предложил забрать от дома (как потом и довезти до удобной нам точки).
О
Ольга
14 окт 2025
Нам все очень понравилось, было все удобно, красиво и познавательно!
Д
Дарья
11 окт 2025
Трансфер до достопримечательностей прошел отлично, комфортная машина, прекрасное вождение. В процессе поездки слушали и смотрели видео рассказ о достопримечательностях.
М
Мария
9 окт 2025
6го октября в 10 часов утра от минского жд вокзала с нашим гидом и водителем Дмитрием проехались на комфортабельном автомобиле в Несвижский замок. По дороге посмотрели фильм об истории Несвижа
