Мои заказы

Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки

С нами Вы отправитесь в увлекательное путешествие по истории и архитектуре Беларуси, посетив два великолепных замка. Они оба внесены в список объектов исторического наследия ЮНЕСКО.
5
47 отзывов
Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки
Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки
Трансфер из Минска в Несвижский и Мирский замки
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

С нами Вы отправитесь в увлекательное путешествие по истории и архитектуре Беларуси, посетив два великолепных замка. Они оба внесены в список объектов исторического наследия ЮНЕСКО В Несвиже Вы сможете посетить ратушу, костел Божьего Тела (внутри находится усыпальница Радзивилов), прогуляетесь по парковой территории. Также вы увидите знаменитый Несвижский замок – резиденцию Радзивилов Далее мы с Вами сделаем остановку в Мирском замке, где вы сможете подняться на его башни и спустится в тюремные подвалы. Также мы Вам покажем изнутри небольшой поселок Мир Важная информация:
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели • В салоне есть питьевая вода.
  • Входные билеты в замки, услуги местных гидов и обед оплачиваются дополнительно.
  • Дорога до первой локации займёт 1,5 часа.
  • За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек. Доплата составит 160 BYN.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Несвижский замок
  • 2. Мирский замок
Что включено
  • Транспорт
Место начала и завершения?
Г. Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz E-Class
  • Toyota Camry
  • Volkswagen Passat или аналогичной модели В салоне есть питьевая вода. Входные билеты в замки
  • Услуги местных гидов и обед оплачиваются дополнительно. Дорога до первой локации займёт 1
  • 5 часа. За доплату можем организовать трансфер до 7-8 человек. Доплата составит 160 BYN. В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
46
4
1
3
2
1
А
Анна
4 ноя 2025
Ездили с водителем Анатолием в Несвижский и Мирский замки. Автомобиль комфортный, присутствовали вода и зонтик. С водителем договорились накануне, забрал нас и вернул, куда нам было удобно.
Не хватило рекомендаций, куда
читать дальше

пойти - Анатолий спросил, есть ли у нас план посещения (вообще надеялись, что он нас сориентирует куда идти, с чего начать). Когда остановились в Несвиже, мы не понимали куда идти. В итоге сначала пошли в костел, где была служба и в итоге нас дворник у костела сориентировал, объяснил все. В итоге мы пошли сначала в замок (хотя Анатолий говорил, что в основном в Несвиже по парку гуляют, в замок не идут) - и правильно сделали (замок чудесный, его стоит посетить обязательно), потом в костел и немного прошлись по самому городку. Дальше нас отвезли в Мир.
Это была больше не экскурсия, а такси до замков.

А
Александра
3 ноя 2025
Все прошло замечательно! Без проблем договорились о встрече, все прошло, как и планировали. С комфортом доехали до Мира и Несвижа, там Александр помог нам сориентироваться, куда идти, а во время переездов рассказывал нам о местах, которые мы проезжали, и еще поотвечал на наши вопросы о стране и других локациях. Так что поездка прошла максимально приятно и интересно! Большое спасибо!
П
Преминина
2 ноя 2025
Д
Данил
2 ноя 2025
Р
Роман
1 ноя 2025
Всё, как написано, так и было. Водитель-гид Игорь с комфортом свозил нас в оба замка. Вода в машине была, пили. По пути интересно беседовали об этих замках, об истории Беларуси,
читать дальше

о современной жизни. Замки впечатлили. Первым был Несвижский, на него ушло больше сил и внимания. На Мирский замок уже труднее было сосредоточиться. Имейте это в виду при планировании поездки. Обязательно посетите старинный костел у входа в Несвижский замок, производит сильное впечатление. В нем же - усыпальница Радзивиллов. Большое спасибо Игорю и организаторам. Рекомендую.

Е
Екатерина
30 окт 2025
Е
Екатерина
29 окт 2025
Оперативные ответы по бронированию, возможность корректировки маршрута, вежливый и внимательный водитель, комфортный автомобиль, предоставление воды.
Хотелось бы услышать больше информации о стране от водителя, но претензий нет, т. к. он не гид, на задаваемые вопросы ответы получили.
V
Vladimir
28 окт 2025
Отличная поездка на хорошем автомобиле, все четко, удобно, понятно. Верные рекомендации как и куда дойти, где пообедать. Лучше, чем ехать на автобусе. Экскурсии в замках проводят только замковые гиды. Отличный вариант поездки.
В
Влада
27 окт 2025
Накануне списались, в день встречи подача авто во время, Спасибо Александру за отличную компанию, отличный собеседник, много интересного рассказывал, зонтик был кстати))
М
Мария
22 окт 2025
Очень комфортная и приятная поездка!
В дороге мы много общались и шутили, нам рассказали про замки и историю их реставрации и жизни последних лет, посоветовали, где можно сытно и вкусно пообедать, отвели ко входу и все показали.
Если хотите индивидуальный подход и максимальный комфорт - рекомендую обратиться!
Е
Елена
21 окт 2025
Да это действительно трансфер, как и заявлено. Машина комфортная, всё по времени, водитель вежливый и аккуратный, но часто отвлекался на телефон
Н
Настя
20 окт 2025
ездили с Дмитрием до замков, понравилось, что заранее с нами списался и предложил забрать от дома (как потом и довезти до удобной нам точки).
на месте показал, куда можно сходить покушать
читать дальше

и где вкусный кофе ☕
очень удобно по времени получается, что на бОльший замок остаётся много времени, чтобы погулять и всё посмотреть.
даже успели заглянуть в местные магазины за тушёнкой 😅
Дмитрий очень аккуратно, но при этом быстро довозит до точек.

О
Ольга
14 окт 2025
Нам все очень понравилось, было все удобно, красиво и познавательно!
Д
Дарья
11 окт 2025
Трансфер до достопримечательностей прошел отлично, комфортная машина, прекрасное вождение. В процессе поездки слушали и смотрели видео рассказ о достопримечательностях.
М
Мария
9 окт 2025
6го октября в 10 часов утра от минского жд вокзала с нашим гидом и водителем Дмитрием проехались на комфортабельном автомобиле в Несвижский замок. По дороге посмотрели фильм об истории Несвижа
читать дальше

и рода Радзевиллов, владельцев замка, узнали занимательные истории и легенду, связанные с этим местом. После, недалеко от замка посетили костёл и ратушу с музеем в ней. Далее переехали в Мирский замок, прошлись по его комнатам, по аутентичным винтовым лестницам взобрались на башни замка (спуститься оказалось сложнее))), прогулялись по колоритному внутреннему двору, посетили помещение средневековой тюрьмы. Под большим впечатлением уже затемно вернулись в Минск. Дмитрию огромное спасибо за огранизацию, заботу и комфорт во время нашего путешествия!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
-
30%
310 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
12 000 ₽17 142 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
На машине
9 часов
-
10%
149 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Мирский и Несвижский замки
Индивидуальный трансфер из Минска в замки Мир и Несвиж на комфортабельном авто. Без спешки и с максимальным комфортом для вас
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
12 000 ₽13 333 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
На машине
12 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в замки и парк Сула
Комфортабельный трансфер из Минска в знаменитые замки и парк. Откройте для себя историю Беларуси и насладитесь живописными видами
12 ноя в 08:30
13 ноя в 08:30
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске