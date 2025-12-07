Трансфер из Минска в парк средневековой истории «Великое княжество Сула»

Предлагаем комфортный трансфер из Минска в интерактивный парк «Сула», где у вас будет возможность погрузиться в историю, культуру, язык и традиционные ремёсла Беларуси. После осмотра комплекса доставим вас обратно в Минск.
Описание трансфер
По дороге в парк вы насладитесь живописными пейзажами Синеокой на комфортабельном автомобиле. После прибытия, у вас будет три часа свободного времени для неспешного изучения комплекса. По окончании осмотра, мы отвезём вас обратно в Минск, по удобному адресу. В парке «Великое княжество Сула» вы сможете узнать о славянских культах, варягах, белорусской шляхте и традиционных ремёслах, а также познакомиться с усадебной жизнью. Кузнец изготовит для вас наконечник стрелы, а пекарь испечет хлеб в печи. В Броварне вы сможете попробовать местную Старку под руководством веселого броваря. Каждая активность познакомит вас с историей, особенностями белорусского языка и традициями! В парке вас ждут различные локации:
Деревня викингов: воссозданное поселение скандинавских путешественников с кораблем — «драккаром» • Поселение древних людей вдоль рек Беларуси и Площадка языческих ритуалов • Беларусь — земля замков: Готический квартал, Сульская Вежа, кузница оружия, гончарная мастерская • Белорусская шляхта: зал шляхетной славы, галерея гербов шляхты • Сульская винокурня: процесс производства старки, демонстрационные и дегустационные залы, винные погреба Сулы • Белорусское местечко: травяная аптека, традиционное ткачество, еврейский дом, мастерская шапок, батлейка • Усадебная жизнь: музей-усадьба Ленских, флигель, парк, часовня-усыпальница Важная информация:.
Для групп более 8 человек можем предоставить микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 15 мест или Volkswagen Crafter на 20 мест по предварительному запросу • Дополнительные расходы включают входные билеты и экскурсионные услуги:.
- стоимость для взрослых — 40 бел. руб.
- для школьников — 15 бел. руб.
дошкольники — бесплатно • Мы встречаем и возвращаем клиентов по удобному для них адресу в Минске.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Ожидание клиентов
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
