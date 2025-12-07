Трансфер из Минска в парк средневековой истории «Великое княжество Сула»

По дороге в парк вы насладитесь живописными пейзажами Синеокой на комфортабельном автомобиле. После прибытия, у вас будет три часа свободного времени для неспешного изучения комплекса. По окончании осмотра, мы отвезём вас обратно в Минск, по удобному адресу. В парке «Великое княжество Сула» вы сможете узнать о славянских культах, варягах, белорусской шляхте и традиционных ремёслах, а также познакомиться с усадебной жизнью. Кузнец изготовит для вас наконечник стрелы, а пекарь испечет хлеб в печи. В Броварне вы сможете попробовать местную Старку под руководством веселого броваря. Каждая активность познакомит вас с историей, особенностями белорусского языка и традициями! В парке вас ждут различные локации:

Деревня викингов: воссозданное поселение скандинавских путешественников с кораблем — «драккаром» • Поселение древних людей вдоль рек Беларуси и Площадка языческих ритуалов • Беларусь — земля замков: Готический квартал, Сульская Вежа, кузница оружия, гончарная мастерская • Белорусская шляхта: зал шляхетной славы, галерея гербов шляхты • Сульская винокурня: процесс производства старки, демонстрационные и дегустационные залы, винные погреба Сулы • Белорусское местечко: травяная аптека, традиционное ткачество, еврейский дом, мастерская шапок, батлейка • Усадебная жизнь: музей-усадьба Ленских, флигель, парк, часовня-усыпальница Важная информация:.

Для групп более 8 человек можем предоставить микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 15 мест или Volkswagen Crafter на 20 мест по предварительному запросу • Дополнительные расходы включают входные билеты и экскурсионные услуги:.

