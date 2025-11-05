Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно

На комфортабельном автомобиле отвезём вас из любой точки Минска в парк «Великое княжество Сула».
Подождём, пока вы будете знакомиться со традиционными ремёслами, славянскими культами и белорусской шляхтой, столько, сколько нужно. А потом отвезём вас обратно в Минск.
Описание трансфер
Организационные детали
- Едем на автомобиле Skoda Rapid. По запросу предоставляем детское кресло или бустер.
- Дорога в одну сторону занимает 1 час.
- Доплата за экскурсию — наличными в белорусских рублях по текущему курсу или картой «Мир».
- Билеты в парк и покупки на территории оплачиваются отдельно.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 24 туристов
Я коренной житель Минска. Буду рад ответить на любые ваши вопросы в поездке. Работаю с командой гидов-водителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 ноя 2025
Это замечательное место! И нам очень повезло, потому что в понедельник и вторник в парке выходные, но в праздники и детские каникулы осень и весной парк работает без выходных.
Н
Наталья
26 окт 2025
Заказывали трансфер из Минска в интерактивный парк Сула и обратно. Все было организовано четко, по времени. Комфортный автомобиль, вежливый водитель. В самом парке очень понравилось, получили большое удовольствие. Очень отзывчивый персонал, по нашей просьбе всегда переходили на русский язык. Рекомендуем всем посетить это чудесное место, воспользовавшись трансфером. Очень удобно.
Ирина
14 окт 2025
Очень комфортно все прошло. Александр оперативно ответил на все орг. вопросы до встречи, забрал нас от условленного места, доставил в нужное нам время и нужное место обратно. Поездкой довольны, рекомендуем обращаться к Александру
Анна
29 сен 2025
Очень довольны поездкой.
Организатор - все конкретно, четко, во время. Спасибо.
