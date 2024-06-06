1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 19 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Минска в парк «Сула» и село Рубежевичи: история и культура
Погрузитесь в мир белорусской истории и культуры с экскурсией в парк «Сула» и село Рубежевичи. Интерактивное путешествие ждет вас
«Добро пожаловать в захватывающее приключение в парке-музее интерактивной истории «Сула»»
Сегодня в 08:30
13 июня в 08:30
14 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
8 часов
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
«После экскурсии у вас будет свободное время — по желанию вы изучите территорию парка, посетите конюшни и кузницы и пообедаете в ресторане белорусской кухни»
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580₽ за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Посещение национального парка «Беловежская пуща» Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе»
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Групповая
16 часов
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
«Обзорная экскурсия по пуще - проводится с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами Национального парка»
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 июня 2024Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
- ООльга5 июня 2024Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
- ИИрина29 мая 2024Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
- ККсения27 мая 2024Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
- ААлина24 мая 2024Очень сложная экскурсия. Долгая дорога, крепость очень масштабная и всю её обойти физически не получается, масштабы Беловежской пущи ещё больше.
- ААлександра24 мая 2024Впечатление от экскурсии очень сильно портит дорога. 9 часов туда - обратно, будте к этому готовы. В целом, было бы
- ЕЕлена23 мая 2024Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
- ССветлана13 мая 2024Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают
- ВВероника6 мая 2024Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)Супер экскурсия, интересные достопримечательные города
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парки»
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