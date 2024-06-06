Экскурсии по паркам Минска

Найдено 7 экскурсий в категории «Парки» в Минске, цены от 180 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по замкам Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
146 отзывов
Популярное предложение
Замки Мира и Несвиж: историческое путешествие в Минске
Исследуйте величие замков Мира и Несвиж, окунитесь в эпоху Радзивиллов и откройте для себя средневековую Беларусь
Начало: Холл вашего отеля
«Взглянете на замковый парк и озеро через узкие щели бойниц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 19 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
«Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера»
Сегодня в 10:00
12 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Из Минска - в парк «Сула» и село Рубежевичи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Путешествие из Минска в парк «Сула» и село Рубежевичи: история и культура
Погрузитесь в мир белорусской истории и культуры с экскурсией в парк «Сула» и село Рубежевичи. Интерактивное путешествие ждет вас
«Добро пожаловать в захватывающее приключение в парке-музее интерактивной истории «Сула»»
Сегодня в 08:30
13 июня в 08:30
14 500 за всё до 5 чел.
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
Познакомиться с укладом жизни и архитектурой средневековой Беларуси в интерактивном парке
Начало: В Минске
«После экскурсии у вас будет свободное время — по желанию вы изучите территорию парка, посетите конюшни и кузницы и пообедаете в ресторане белорусской кухни»
Расписание: в субботу в 09:30
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
4 580 за человека
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
87 отзывов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
«Посещение национального парка «Беловежская пуща» Побывав в Бресте, отправимся в Беловежскую пущу – одну из самых известных природных достопримечательностей Беларуси и один из старейших национальных парков в Европе»
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
141 отзыв
Брестская крепость и Беловежская пуща за 1 день (всё включено)
Начало: Минск, Привокзальная пл. 5 (ВНУТРИ ж/д вокзала)
«Обзорная экскурсия по пуще - проводится с остановками на маршруте для более подробного знакомства с отдельными объектами Национального парка»
Расписание: в основном по субботам
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
200Br за человека
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
«Княжество, поместье, парк интерактивной истории, музей — это место можно называть по-разному, но смысл не изменится»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Элеонора великолепный рассказчик! Огромная и путаная история целой династии подана как увлекательный рассказ, с драмами и сюжетными поворотами! Кто Рыбка?
    читать дальше

    Почему Сиротка? Неужели единственное мужское имя в роду - это Николай? Как захронить 33 тела, использовав 32 саркофага? Сколько раз сжигали Мир? Несвиж - дворец, замок или крепость? Где могут быть спрятаны все сокровища древнего рода? Сколько стоит купить княжеский титул у Папы Римского? На все эти, и многие другие вопросы вы узнаете ответ во время этого путешествия! Не удалось записаться в группы по самим замкам, так Элеонора все рассказала так, что внутри замков никаких гидов не потребовалось! Чудесная и увлекательная поездка, 8 часов пролетели совершенно незаметно!

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Путешествие по замкам Беларуси
    Спасибо за организацию путешествия! Все прошло хорошо, было и познавательно, и не утомительно одновременно)
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Быстро, комфортно доехали, водитель пунктуальный, доброжелательный, в салоне чисто. Сула произвела смешанное впечатление, все-таки это развлекательный парк, вход не дешевый. Лучше съёздить в Несвиж: замок интересный, живописный ухоженный парк.
  • К
    Ксения
    27 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Очень необычная и интересная экскурсия. Обязательно стоит там побывать, вас как будто унесет совсем в другой мир.
  • Ю
    Юлия
    27 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
    читать дальше

    очень приятная рассказчица! Просто в восторге от гида, Бреста и конечно огромное эмоциональное впечатление от крепости - важно помнить и знать всем нашу историю. Спасибо!!!! Переезд с водителем Дмитрием не был утомительным, все отлично.

  • А
    Алина
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Очень сложная экскурсия. Долгая дорога, крепость очень масштабная и всю её обойти физически не получается, масштабы Беловежской пущи ещё больше.
    читать дальше

    При всем этом - оно того стоит. Гид Анна очень компетентная и доброжелательная, развлекала нас всю дорогу не только полезной информации по теме, но и информацией для общего развития, шутками и интересными фактами. За всем этим дорога прошла легче. В вольер ходила, не пожалела, все животные были на месте, всех рассмотрела. В целом очень рада, что поехала и очень довольна экскурсией. Автобус комфортабельный, водитель Дмитрий супер профессионал. Все четко и спланировано) Только приятные впечатления!

  • А
    Александра
    24 мая 2024
    Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
    Впечатление от экскурсии очень сильно портит дорога. 9 часов туда - обратно, будте к этому готовы. В целом, было бы
    читать дальше

    здорово пересмотреть формат поездки: может быть поезд / электричка. Или более комфортабельные автобусы. Сидели на заднем ряду, трясло НЕВЕРОТЯНО СИЛЬНО! Экскурсия в Брест крепости - супер. Само место с очень сильной энергетикой, плюс отлично рассказывал экскурсовод Артем. Беловежская пуща - ну, как сказать. Проехаться по лесу на автобусе это явно не то, что мы ожидали. Но, опять же, наши ожидания - это только наши ожидания:) Было бы лучше, если туристам давали бы свободное время на посещение заповедника, ведь там можно прокатится на велосипеде. Но, это ведь знакомство - так что просто будьте готовы к тому, что вас провезут на автобусе по лесу. Гид Анна - большая умница, нам понравилось как она держалась и организовывала группу, так же её рассказы об истории Белоруси были интересные. А, ну и обед. Мы не брали тот, что был включен в экскурсию, и кушали отдельно от группы, но 35 минут на прием пищи это очень мало. По итогу в Минск мы вернулись в 22.00, а не в 23, но считаем это только плюсом.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
    Брали трансфер через Кирилла в "В. К. Сула". Нас сопроождала Алеся. По времени всё чётко, в салоне чисто и прсторно. На обратном пути много рассказала о самом Минске и окрестностях. Спасибо за поездку!
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
    Великолепная поездка в парк Сула. Ездила в мини группе. Всё чётко по расписанию. От Минска час езды. В папке встречают
    читать дальше

    местные экскурсовод и водят от места к месту с рассказами на мове, но все понятно, весело, с танцами, дегастацией ставки и в заключение обедом за доп. плату. на обед щи, картошка с сосиской и ьерезрвый хлеб. Вполне достаточно. 2 часа свободного времени чтоб покататься на бричке или на конке, зайти в дом масоны, послушать познавательные истории о символах или просто попить кофе, пива в ресторанчике и пройти козатерапию) получила огромное удовольствие. Спасибо и фирме и сопровождающей и тем кто организовал такой замечательный парк.

  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед и все билеты включены)
    Супер экскурсия, интересные достопримечательные города

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Путешествие по замкам Беларуси
  2. Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
  3. Из Минска - в парк «Сула» и село Рубежевичи
  4. Из Минска - в «Великое княжество Сула» (в группе)
  5. Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Парки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 180 до 15 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 383 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Парки», 383 ⭐ отзыва, цены от 180₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам