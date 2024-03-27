Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Предлагаем трансфер из Минска до «Сулы» — интерактивного парка, где вы сможете прикоснуться к истории Беларуси.
Довезём вас за час, подождём на месте три часа — этого времени хватит, чтобы исследовать комплекс — и отвезём обратно.
В парке вы познакомитесь со славянскими культами, варягами, белорусской шляхтой, а также с традиционными ремёслами и усадебной жизнью.
Довезём вас за час, подождём на месте три часа — этого времени хватит, чтобы исследовать комплекс — и отвезём обратно.
В парке вы познакомитесь со славянскими культами, варягами, белорусской шляхтой, а также с традиционными ремёслами и усадебной жизнью.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера. Мы довезём вас на комфортабельном авто, подождём и доставим обратно в город.
«Великое княжество Сула» — это множество тематических зон:
- Мегалитическая культура: происхождение мира, появление человека
- Стоянка древнего человека: эпоха неолита, поселения древних людей в поймах рек Беларуси
- Площадка славянских культов
- Пристань варягов: реконструированное поселение варяжских путешественников начала эпохи Раннего Средневековья
- Путь «из варяг в греки»: путешествие на ладье викингов — «драккаре»
- Беларусь — страна замков: Готический квартал, Сульская Вежа, оружейная кузница, гончарная мастерская
- Коллегиум: экспозиция истории образования и просвещения на белорусских землях
- Белорусская шляхта: зал шляхетской славы, галерея шляхетских гербов
- Сульская винокурня: производство старки, демонстрационный и дегустационный залы, сульские винные погреба
- Белорусское местечко: травная аптека, белорусское ткачество, еврейский дом, шаповальня, батлейка
- Усадебная жизнь: усадьба-музей Ленских, флигель, парк, часовня-усыпальница
Организационные детали
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим.
- Дорога от Минска до парка занимает 1 час
- Трансфер проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 60 белорусских рублей (примерно 1700 российских). Детали уточняйте в переписке.
- Стартуем в любое удобное вам время, но рекомендуем выезжать не позже 11. Мы заберём вас от места вашего проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего дома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 12320 туристов
Наша команда гидов проводит экскурсии по городам Беларуси и России. Каждый маршрут выстроен так, чтобы вы увидели классические достопримечательности и заглянули в необычные локации, любимые местными жителями. Надеемся на скорую встречу!
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