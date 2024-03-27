Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Индивидуальный трансфер в Минске

Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город

Предлагаем трансфер из Минска до «Сулы» — интерактивного парка, где вы сможете прикоснуться к истории Беларуси.

Довезём вас за час, подождём на месте три часа — этого времени хватит, чтобы исследовать комплекс — и отвезём обратно.

В парке вы познакомитесь со славянскими культами, варягами, белорусской шляхтой, а также с традиционными ремёслами и усадебной жизнью.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Ближайшие даты:
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мар
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даты

Описание

Что вас ожидает

Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера. Мы довезём вас на комфортабельном авто, подождём и доставим обратно в город.

«Великое княжество Сула» — это множество тематических зон:

  • Мегалитическая культура: происхождение мира, появление человека
  • Стоянка древнего человека: эпоха неолита, поселения древних людей в поймах рек Беларуси
  • Площадка славянских культов
  • Пристань варягов: реконструированное поселение варяжских путешественников начала эпохи Раннего Средневековья
  • Путь «из варяг в греки»: путешествие на ладье викингов — «драккаре»
  • Беларусь — страна замков: Готический квартал, Сульская Вежа, оружейная кузница, гончарная мастерская
  • Коллегиум: экспозиция истории образования и просвещения на белорусских землях
  • Белорусская шляхта: зал шляхетской славы, галерея шляхетских гербов
  • Сульская винокурня: производство старки, демонстрационный и дегустационный залы, сульские винные погреба
  • Белорусское местечко: травная аптека, белорусское ткачество, еврейский дом, шаповальня, батлейка
  • Усадебная жизнь: усадьба-музей Ленских, флигель, парк, часовня-усыпальница

Организационные детали

  • Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим.
  • Дорога от Минска до парка занимает 1 час
  • Трансфер проходит на комфортабельном легковом автомобиле. С вами будет профессиональный водитель.
  • Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7. Доплата за более вместительный транспорт — 60 белорусских рублей (примерно 1700 российских). Детали уточняйте в переписке.
  • Стартуем в любое удобное вам время, но рекомендуем выезжать не позже 11. Мы заберём вас от места вашего проживания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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