Предлагаем трансфер из Минска до «Сулы» — интерактивного парка, где вы сможете прикоснуться к истории Беларуси.



Довезём вас за час, подождём на месте три часа — этого времени хватит, чтобы исследовать комплекс — и отвезём обратно.



В парке вы познакомитесь со славянскими культами, варягами, белорусской шляхтой, а также с традиционными ремёслами и усадебной жизнью.