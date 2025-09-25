Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» с ожиданием и обратно

Первый в Беларуси парк интерактивной истории «Великое княжество Сула» расположен в 49 км от Минска на берегу озера. Мы довезём вас на комфортабельном авто, подождём и доставим обратно в город.
Описание трансфер
«Великое княжество Сула» — это множество тематических зон:
- Мегалитическая культура: происхождение мира, появление человека;
- Стоянка древнего человека: эпоха неолита, поселения древних людей в поймах рек Беларуси;
- Площадка славянских культов;
- Пристань варягов: реконструированное поселение варяжских путешественников начала эпохи Раннего Средневековья;
- Путь «из варяг в греки»: путешествие на ладье викингов — «драккаре»;
- Беларусь — страна замков: Готический квартал, Сульская Вежа, оружейная кузница, гончарная мастерская;
- Коллегиум: экспозиция истории образования и просвещения на белорусских землях;
- Белорусская шляхта: зал шляхетской славы, галерея шляхетских гербов;
- Сульская винокурня: производство старки, демонстрационный и дегустационный залы, сульские винные погреба;
- Белорусское местечко: травная аптека, белорусское ткачество, еврейский дом, шаповальня, батлейка;
• Усадебная жизнь: усадьба-музей Ленских, флигель, парк, часовня-усыпальница. Важная информация:
- Дорога от Минска до парка занимает 1 час.
- Доплата за трансфер — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 7.
- Стартуем в любое удобное вам время, но рекомендуем выезжать не позже 11:00.
Со среды по воскресенье в интервале с 09:00 до 15:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Ожидание
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в черте города Минска
Завершение: Удобное для вас место в черте города Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Со среды по воскресенье в интервале с 09:00 до 15:30.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Куранова
25 сен 2025
Водитель Андрей замечательный.
V
Vpaveld
21 сен 2025
А
Александр
15 сен 2025
Великое княжество Сула, это, это, это мальчишки и девчонки надо ехать и смотреть все прелести этого княжества. На картинках, на видео фильмах это одно.
А вот увидеть и услышать и ощущения всего этого великолепия. Душа радуется, внутри всё кипит от увиденного. Незабываемое впечатление. Собираемся и едем без раздумий!!!
О
Ольга
11 сен 2025
Было замечательно. Всë прошло вовремя и как надо, как договаривались. Времени ожидания нам хватило. С погодой повезло. Были на неделе. Выехали в 11, в 12 были там. На парковке было
Н
Нина
25 авг 2025
Все очень понравилось. Привезли и отвезли четко по времени.. Экскурсии очень интересные.
О
Ольга
12 авг 2025
С
София
8 авг 2025
В
Владимир
6 авг 2025
Машина приехала вовремя. Комфортная,чистая. Водитель вежливый; машину вёл уверенно и аккуратно.
Назад также без происшествий.
И сама экскурсия тоже понравилась
А
Алексей
20 июл 2025
Спасибо большое нашему водителю! Сула - интереснейшее место, необычное! Масса приятных эмоций и впечатлений! Очень душевно провели время! Единственное, немного не хватило ещё часика 1,5 погулять))) Очень хотелось бы посетить ещё раз! Однозначно рекомендую поездку в княжество Сула!!!
А
Арсений
14 июл 2025
11 июля посетили Сулу. Впечатления замечательные. Водитель приехал к назначенному времени, предварительно сообщив номер и тип машины. Дорога заняла меньше часа в одну сторону. Машина немного тесновата, но для поездки
А
Анастасия
13 июл 2025
Все очень здОрово👍 если Вам нужен трансфер - смело заказывайте здесь! Не прогадаете!
Ездили с Евгением в Сулу, очень приятный человек, много интересного рассказал о стране, также внимателен и заботлив!
Очень благодарны ему за всё!
К
Кулагина
12 июл 2025
Были в замках Мир и Несвиж и заказали трансфер в Сулу. Все очень понравилось. Организовано было все отлично. Экскурсия интересная. Большое всем спасибо.
В
Владислав
1 июл 2025
Спасибо за организацию поездки, все было комфортно. Водитель забрал от отеля. Потом подождал пока я все посмотрю
В
Виктор
15 июн 2025
Поездка в комплекс Сула оставила приятное впечатление. Всё продуманно по тематике, настоящие реквизиты старины.
М
Марина
6 июн 2025
