Трансфер Минск - Гродно с посещением Лидского замка

Гродно — один из исторически значимых городов Беларуси с уникальной архитектурой и сохранившимися памятниками прошлого, где сосредоточены старинные замки, храмы и исторические кварталы.

В рамках маршрута предусмотрен заезд в Лидский замок
— средневековую крепость XIII века, важный исторический объект с музеем и укреплениями, открывающими обзор территории.

Эта программа идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт, историю и хочет увидеть главные достопримечательности без лишней суеты и толп туристов.

2 отзыва
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00

Описание трансфер

В программе:

  • Лидский замок — мощная средневековая крепость XIII века с хорошо сохранившимися стенами и башнями. В замке расположен музей, где представлены исторические артефакты, оружие и экспозиции, рассказывающие о жизни крепости и её значении в истории региона;
  • Гродненский замок (Новый замок) — резиденция польских королей и великих князей литовских XVI века, сегодня музей с богатой коллекцией исторических предметов;
  • Старый замок — средневековая крепость на берегу реки Неман с остатками оборонительных сооружений и музейными экспозициями;
  • Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — главный католический собор города, выдающийся памятник барочной архитектуры;
  • Фарный костёл Святого Николая — одна из старейших церквей Гродно, известная своим уникальным интерьером и историей;
  • Домский собор Святой Софии — православный храм, важный религиозный и архитектурный памятник;
  • Ратушная площадь — исторический центр города с красивыми зданиями, магазинами и кафе;
  • Набережная реки Неман — живописное место для прогулок с панорамными видами на город и реку. Важная информация: Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле (до 4 человек), минивэне (до 7 человек) или микроавтобусе.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Лидский замок
  • Гродненский замок (Новый замок)
  • Старый замок
  • Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия
  • Фарный костёл Святого Николая
  • Домский собор Святой Софии
  • Ратушная площадь
  • Набережная реки Неман
Что включено
  • Трансфер из Минска в Гродно с посещением Лидского замка.
Что не входит в цену
  • Экскурсия с профессиональным гидом в Гродно.
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле (до 4 человек)
  • Минивэне (до 7 человек) или микроавтобусе
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
21 авг 2025
Самые положительные эмоции от путешествия. Время, по дороге с комфортом в Гродно, пролетело незаметно. Особая благодарность за хорошее настроение, подаренное нам водителем Александром! Спасибо! Вспоминаем Вас добрым словом!
С
Светлана
15 июл 2025
Поездка прошла просто отлично! Организация на высшем уровне. Водитель пунктуальный и вежливый, автомобиль комфортабельный. В Гродно встретила экскурсовод, сопроводила нашу прогулку интересным рассказом о достопримечательностях города. Спасибо!

Входит в следующие категории Минска

