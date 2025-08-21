Гродно — один из исторически значимых городов Беларуси с уникальной архитектурой и сохранившимися памятниками прошлого, где сосредоточены старинные замки, храмы и исторические кварталы.
- Лидский замок — мощная средневековая крепость XIII века с хорошо сохранившимися стенами и башнями. В замке расположен музей, где представлены исторические артефакты, оружие и экспозиции, рассказывающие о жизни крепости и её значении в истории региона;
- Гродненский замок (Новый замок) — резиденция польских королей и великих князей литовских XVI века, сегодня музей с богатой коллекцией исторических предметов;
- Старый замок — средневековая крепость на берегу реки Неман с остатками оборонительных сооружений и музейными экспозициями;
- Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — главный католический собор города, выдающийся памятник барочной архитектуры;
- Фарный костёл Святого Николая — одна из старейших церквей Гродно, известная своим уникальным интерьером и историей;
- Домский собор Святой Софии — православный храм, важный религиозный и архитектурный памятник;
- Ратушная площадь — исторический центр города с красивыми зданиями, магазинами и кафе;
- Набережная реки Неман — живописное место для прогулок с панорамными видами на город и реку. Важная информация: Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле (до 4 человек), минивэне (до 7 человек) или микроавтобусе.
Трансфер из Минска в Гродно с посещением Лидского замка.
Экскурсия с профессиональным гидом в Гродно.
Минск
Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Поездка пройдет на комфортном легковом автомобиле (до 4 человек)
Минивэне (до 7 человек) или микроавтобусе
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь
21 авг 2025
Самые положительные эмоции от путешествия. Время, по дороге с комфортом в Гродно, пролетело незаметно. Особая благодарность за хорошее настроение, подаренное нам водителем Александром! Спасибо! Вспоминаем Вас добрым словом!
Светлана
15 июл 2025
Поездка прошла просто отлично! Организация на высшем уровне. Водитель пунктуальный и вежливый, автомобиль комфортабельный. В Гродно встретила экскурсовод, сопроводила нашу прогулку интересным рассказом о достопримечательностях города. Спасибо!
