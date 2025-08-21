читать дальше — средневековую крепость XIII века, важный исторический объект с музеем и укреплениями, открывающими обзор территории.



Эта программа идеально подойдёт тем, кто ценит комфорт, историю и хочет увидеть главные достопримечательности без лишней суеты и толп туристов.

Гродно — один из исторически значимых городов Беларуси с уникальной архитектурой и сохранившимися памятниками прошлого, где сосредоточены старинные замки, храмы и исторические кварталы.В рамках маршрута предусмотрен заезд в Лидский замок