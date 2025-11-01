Н Наталья Отличная поездка.

Спокойно посмотрели два замка в нашем режиме, даже удалось увидеть представление в Мирском замке.

Дорога пролетела незаметно, узнали полезную информацию про другие локации, а так же Вадим увлек детей легендами и рассказами про обывателей замков, сориентировал по покупке билетов и обеду. Такой формат с детьми гораздо лучше и приятнее группы в 50 человек. Рекомендуем.

Евгения Очень удобное и комфортное путешествие получилось. Без спешки и в нашем темпе.

Благодарю Вадима

Е Екатерина Это была лучшая поездка во всех смыслах: комфортный, чистый автомобиль. Вежливый водитель Александр, совместил функцию экскурсовода, очень интересно рассказывал, хотя это и не входит в его компетенцию. Впечатления от поездки самые лучшие! Рекомендация 100%

Н Нина Всё прекрасно! Огромное спасибо!

Сергей Спасибо большое, Андрею! Хоть и называется -трансфер из Минска, но это была настоящая мини экскурсия от организаторов. С нами был водитель Андрей. Когда мы ехали по Минску, он рассказывал интересные истории, поделился информацией, куда можно сходить дополнительно. Также во время поездки включал истории про посещаемые замки, при этом отвечал на возникающие вопросы.

Александр Водителю Вадиму большое спасибо, в поездке помог с организацией досуга на 100 процентов. Всем рекомендую тур.

О Ольга читать дальше без какой либо торопливости и там и там. Из замков больше понравился Мир. Александру огромное спасибо, всю дорогу он нам что-то рассказывал, время в пути пролетело незаметно. Трансфер по замкам несомненно очень правильное решение, это лучше чем ехать в автобусе 50 человек и "галопом" обегать все объекты. Брали трансфер в замки 22 сентября. Водитель Александр накануне позвонил, утром забрал от отеля. Машина Мерседес, очень чистая, вождение безупречное. Первой остановкой был Несвиж. Особых ограничений по времени нет. Нагулялись

В Видюлина Нам все очень понравилось, был не просто трансфер, Вадим много рассказывал по истории, давал путевую информацию, отвечал на наши вопросы, подсказал, где брать билеты и проводил до входа. Был все время на связи. Очень приятный, общительный собеседник, передаем ему большой привет и желаем только легких и приятных туристов. Удачи Вам, обязательно будем рекомендовать друзьям!

О Ольга читать дальше мы столько узнали-открыли для себя.

Вадим, учел все наши пожелания и хотелки)

размять ноги и выйти из машины, сделать фото на дороге, купить кофе и тд. Без суеты и спешки, как с настоящим близким другом) Спасибо огромное! Было классно!!! Это была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж с Вадимом. Настолько легко, комфортно, интересно. Несмотря на то, что это поездка позиционируется как трансфер,

И Ирина Все понравилось, был заказан только трансфер, но Валерий нам ещё и немногое рассказал о замках. Нигде не торопил, времени было столько, сколько мы сами считали нужным, все понравилось, очень его рекомендуем.

Светлана Александр крутой организатор, позитивный, знающий, классный рассказчик и путеводитель.

Это фото сделано им)))

Ольга читать дальше маршрут, чтоб максимально все посмотреть без толп туристов.

Вадим помог определиться с сувенирами, с перекусами, подсказал отличные идеи для фото, для прогулок, рассказал массу интересной информации, нам было очень комфортно и удобно с ним.

Рекомендую! Воспользовались трансфером в замки, остались очень довольны. Нашим водителем был Вадим, спасибо ему огромное! Мы выбрались в замки в субботу, и с помощью Вадима нам удалось выбрать оптимальное время и

Анна Мы были вдвоем с дочкой, приехал Александр за нами. Все четко,во время, комфортно! Много рассказывал интересных фактов о Минске и окрестностях! Прям настоящий экскурсовод). Очень рекомендую! Нам было очень интересно и познавательно! Даже свеклу сахарную попробовали)))

Если соберусь приехать,обращусь только к нему и буду всем рекомендовать!

А Армен Ездили с Александром в Несвижский и Мирский замки. Трансфер был комфортный, гид очень крутой и отзывчивый. Все показал и рассказал, много интересного узнали о Республике Беларусь, очень душевное отношение. Очень рекомендую!