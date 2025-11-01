Мои заказы

Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа

Начните своё путешествие из Минска к историческим замкам Несвижа и Мира. Комфортный трансфер и живописные виды обеспечат незабываемые впечатления
Путешествие к замкам Несвижа и Мира начинается в Минске.

Комфортабельный трансфер доставит вас по живописному маршруту, где можно насладиться природой и узнать интересные исторические факты.

В Несвиже вас ждёт дворец Радзивиллов и
костёл Божьего тела, а в Мире - средневековый замок с башнями и тюремными подвалами. Местные гиды проведут экскурсии по замкам, которые можно заказать на месте. Это уникальная возможность окунуться в историю и культуру Беларуси

5
44 отзыва

5 причин купить этот трансфер

  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 🏰 Исторические замки
  • 🌿 Живописные виды
  • 🕰️ Погружение в историю
  • 👥 Услуги местных гидов
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа© Сергей
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа© Сергей
Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа© Сергей
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Дворец Радзивиллов
  • Костёл Божьего тела
  • Мирский замок

Описание трансфер

Несвиж

Первой остановкой станет городок, где находится дворец Радзивиллов — самого могущественного рода Беларуси. В рамках экскурсии с местным гидом вы сможете посетить дворцовый комплекс, парковую территорию, костёл Божьего тела — родовую усыпальницу династии.

Мир

Затем мы отвезём вас в небольшой посёлок Мир, где вы побываете в Мирском замке и окунётесь в средневековую эпоху. Вы окажетесь в башнях и тюремных подвалах, а ещё прогуляетесь по внутреннему двору крепости.

Организационные детали

  • В стоимость включён проезд по маршруту Минск — Несвиж — Мир — Минск на автомобиле Mercedes-Benz E-Class, Toyota Camry, Volkswagen Passat или аналогичной модели
  • В салоне есть питьевая вода
  • Входные билеты в замки, услуги местных гидов и обед оплачиваются дополнительно
  • Дорога до первой локации займёт 1,5 часа
  • За доплату можем организовать трансфер для компании до 20 чел. Детали обсудим в переписке
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
С Вашего адреса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 448 туристов
Я организую путешествия и экскурсии по всей Беларуси. Работаю сам и сотрудничаю с лучшими гидами и водителями. Мы любим свою страну и готовы поделиться этой любовью с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 44 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
1
3
2
1

Фотографии от путешественников

Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ольга)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Светлана)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Наталья)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Юлия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Юлия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Юлия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Евгения)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Евгения)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Евгения)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Татьяна)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Анастасия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Анастасия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Анастасия)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ирина)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ирина)Трансфер из Минска - в замки Мира и Несвижа (Ирина)
Н
Наталья
1 ноя 2025
Отличная поездка.
Спокойно посмотрели два замка в нашем режиме, даже удалось увидеть представление в Мирском замке.
Дорога пролетела незаметно, узнали полезную информацию про другие локации, а так же Вадим увлек детей легендами и рассказами про обывателей замков, сориентировал по покупке билетов и обеду. Такой формат с детьми гораздо лучше и приятнее группы в 50 человек. Рекомендуем.
Евгения
Евгения
31 окт 2025
Очень удобное и комфортное путешествие получилось. Без спешки и в нашем темпе.
Благодарю Вадима
Е
Екатерина
21 окт 2025
Это была лучшая поездка во всех смыслах: комфортный, чистый автомобиль. Вежливый водитель Александр, совместил функцию экскурсовода, очень интересно рассказывал, хотя это и не входит в его компетенцию. Впечатления от поездки самые лучшие! Рекомендация 100%
Н
Нина
8 окт 2025
Всё прекрасно! Огромное спасибо!
Сергей
Сергей
5 окт 2025
Спасибо большое, Андрею! Хоть и называется -трансфер из Минска, но это была настоящая мини экскурсия от организаторов. С нами был водитель Андрей. Когда мы ехали по Минску, он рассказывал интересные истории, поделился информацией, куда можно сходить дополнительно. Также во время поездки включал истории про посещаемые замки, при этом отвечал на возникающие вопросы.
Александр
Александр
2 окт 2025
Водителю Вадиму большое спасибо, в поездке помог с организацией досуга на 100 процентов. Всем рекомендую тур.
О
Ольга
30 сен 2025
Брали трансфер в замки 22 сентября. Водитель Александр накануне позвонил, утром забрал от отеля. Машина Мерседес, очень чистая, вождение безупречное. Первой остановкой был Несвиж. Особых ограничений по времени нет. Нагулялись
без какой либо торопливости и там и там. Из замков больше понравился Мир. Александру огромное спасибо, всю дорогу он нам что-то рассказывал, время в пути пролетело незаметно. Трансфер по замкам несомненно очень правильное решение, это лучше чем ехать в автобусе 50 человек и "галопом" обегать все объекты.

В
Видюлина
2 сен 2025
Нам все очень понравилось, был не просто трансфер, Вадим много рассказывал по истории, давал путевую информацию, отвечал на наши вопросы, подсказал, где брать билеты и проводил до входа. Был все время на связи. Очень приятный, общительный собеседник, передаем ему большой привет и желаем только легких и приятных туристов. Удачи Вам, обязательно будем рекомендовать друзьям!
О
Ольга
31 авг 2025
Это была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж с Вадимом. Настолько легко, комфортно, интересно. Несмотря на то, что это поездка позиционируется как трансфер,
мы столько узнали-открыли для себя.
Вадим, учел все наши пожелания и хотелки)
размять ноги и выйти из машины, сделать фото на дороге, купить кофе и тд. Без суеты и спешки, как с настоящим близким другом) Спасибо огромное! Было классно!!!

Это была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж сЭто была невероятная поездка и знакомство со страной. Путешествовали по замкам в Мир и Несвиж с
И
Ирина
24 авг 2025
Все понравилось, был заказан только трансфер, но Валерий нам ещё и немногое рассказал о замках. Нигде не торопил, времени было столько, сколько мы сами считали нужным, все понравилось, очень его рекомендуем.
Светлана
Светлана
22 авг 2025
Александр крутой организатор, позитивный, знающий, классный рассказчик и путеводитель.
Это фото сделано им)))
Александр крутой организатор, позитивный, знающий, классный рассказчик и путеводитель.
Ольга
Ольга
21 авг 2025
Воспользовались трансфером в замки, остались очень довольны. Нашим водителем был Вадим, спасибо ему огромное! Мы выбрались в замки в субботу, и с помощью Вадима нам удалось выбрать оптимальное время и
маршрут, чтоб максимально все посмотреть без толп туристов.
Вадим помог определиться с сувенирами, с перекусами, подсказал отличные идеи для фото, для прогулок, рассказал массу интересной информации, нам было очень комфортно и удобно с ним.
Рекомендую!

Анна
Анна
17 авг 2025
Мы были вдвоем с дочкой, приехал Александр за нами. Все четко,во время, комфортно! Много рассказывал интересных фактов о Минске и окрестностях! Прям настоящий экскурсовод). Очень рекомендую! Нам было очень интересно и познавательно! Даже свеклу сахарную попробовали)))
Если соберусь приехать,обращусь только к нему и буду всем рекомендовать!
А
Армен
11 авг 2025
Ездили с Александром в Несвижский и Мирский замки. Трансфер был комфортный, гид очень крутой и отзывчивый. Все показал и рассказал, много интересного узнали о Республике Беларусь, очень душевное отношение. Очень рекомендую!
Дмитрий
Дмитрий
8 авг 2025
Все прекрасно, комфортно доехали до всех мест, с погодой только не повезло, а так всё замечательно:)

