На территории парка-музея «Сула» множество фотозон, кафе, тематических залов. Всё окружено природой и уютной атмосферой. Прогулка на свежем воздухе, контакт с живой историей и отдых от городской суеты гарантированы!
Описание трансферПогрузитесь в атмосферу старинной шляхетской усадьбы, легенд и ремёсел Мы заберём вас в Минске и отправимся в живописное место — парк-музей «Сула». Это не просто экскурсия, а настоящее путешествие во времени. Вы прогуляетесь по территории усадьбы Ленских, узнаете об истории белорусской шляхты, заглянете в кузницу, гончарню, винокурню и музей навигации. По желанию можно заказать дегустации и мастер-классы. Важная информация:
- Комфортный автомобиль (вместимость — до 8 человек).
- В пути около 1 часа.
- Подходит для взрослых и детей.
- Места ограничены, рекомендуем бронировать заранее.
- Поездка возможна круглый год.
- Детское кресло — по запросу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 5
Завершение: Минск, Привокзальная площадь, 5
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
