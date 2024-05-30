1 чел.
По популярности
Групповая
10 часов
Мирский замок и Несвижский дворец: путешествие по культурному наследию
Проведите незабываемый день, погружаясь в историю и архитектуру двух знаменитых замков Беларуси, признанных ЮНЕСКО
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А за Городской ратушей
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 130Br за человека
Групповая
3.5 часа
Путешествие по Минску: от Привокзальной площади до Острова Мужества
Погрузитесь в уникальную атмосферу Минска, проезжая мимо его знаковых мест на комфортабельном автобусе
Расписание: понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Групповая
10 часов
День замков и дворцов Беларуси: Мирский замок и Несвижский дворец
Погрузитесь в историю Беларуси, посетив знаменитые Мирский замок и Несвижский дворец, жемчужины архитектурного наследия
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90Br за человека
Групповая
3.5 часа
Главное в Минске - обзорная экскурсия на автобусе
Начало: Пр-т Победителей 21, Минск
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
60Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Групповая
5 часов
Хатынь - память о трагедии белорусского народа
Начало: Г. Минск, пл. Свободы 2А (городская Ратуша)
Расписание: См. расписание
12 июня в 10:00
16 июня в 14:30
65Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща (всё включено)
Начало: Площадь Свободы, 2А, Минск
Расписание: По воскресеньям в 7:00
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
от 180Br за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: согласно расписанию
Завтра в 09:45
12 июня в 13:45
75Br за человека
Групповая
16 часов
Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска
Начало: Пр-т Победителей, 21, Минск
Сегодня в 07:00
12 июня в 07:00
180Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
Однодневное путешествие по историческим замкам Беларуси
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 950Br за всё до 2 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Групповая
14 часов
Гродно: культурное наследие и архитектурные шедевры в одной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу города-музея Гродно, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ж/д вокзал Минск-Пассажирский, Привокзальная пл. 5
Расписание: См. календарь
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
175Br за человека
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Хатынь и на Курган Славы из Минска
Начало: Минск, пр-т Победителей, 21
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
75Br за человека
Групповая
4.5 часа
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
от 370Br за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
10 июня в 15:00
11 июня в 19:00
100Br за всё до 5 чел.
Групповая
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Групповая
11 часов
Белорусский Нотр-Дам и усадьба Огинского - тур «всё включено»
Начало: Привокзальная пл. 5, ВНУТРИ ЖД вокзала у эскалатор...
Расписание: Согласно расписанию
22 июня в 09:00
14 июля в 09:00
155Br за человека
Групповая
2 часа
Расписание: Ежедневно в 15:15
€15 за человека
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Ежедневно в 11:00
€60 за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Хатынь и «Курган Славы»
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 685Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 16 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
от 32 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 2024Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.
- OOksana-e30 мая 2024Всё понравилось, спасибо за экскурсию.
- ЛЛАРИСА30 мая 2024Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный грамотный,уважительный,достойный экскурсовод Юрий. Мы успели посмотреть очень много,на все наши вопросы были четкие,полные ответы. Группа была большой,но всем успевал уделить внимание при необходимости.
- ТТатьяна29 мая 2024Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне
- ССветлана29 мая 2024Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
- ННаталия29 мая 2024Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
- ЕЕлена29 мая 2024Экскурсия организована хорошо, но Гродно почему-то не зацепил за душу. Это только моё мнение. До этого читала о городе только восторженные отзывы, потому и поехала.
- ТТерехова28 мая 2024Очень насыщенный день,интересно информативно,жалко,что мало время в самом Бресте
- ННаталия27 мая 2024Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
- ЮЮлия27 мая 2024Спасибо за отличную экскурсию и огромное спасибо нашему гиду Анне!!!!! Грамотная подача информации, все быстро, весело, интересно! Выдумщица, оптимистка и
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «История и культура»
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