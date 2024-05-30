О Ольга Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.

O Oksana-e Мирский замок и Несвижский дворец Всё понравилось, спасибо за экскурсию.

Л ЛАРИСА Мирский замок и Несвижский дворец Спасибо огромное за экскурсию. Прекрасный грамотный,уважительный,достойный экскурсовод Юрий. Мы успели посмотреть очень много,на все наши вопросы были четкие,полные ответы. Группа была большой,но всем успевал уделить внимание при необходимости.

Т Татьяна Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска Нам понравился гид Татьяна, она сопровождала на всю дорогу и очень хорошо и профессионально рассказывала о всех встречающих по дороге достопримечательностей Беларуси, что дорога нам с лёгкостью прошла и было очень интересно. Большое спасибо Татьяне

С Светлана Групповая пешеходная экскурсия по Минску читать дальше если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек) Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍

Е Елена Королевский город Гродно («всё включено») Экскурсия организована хорошо, но Гродно почему-то не зацепил за душу. Это только моё мнение. До этого читала о городе только восторженные отзывы, потому и поехала.

Т Терехова Брест - Брестская крепость - Беловежская пуща из Минска Очень насыщенный день,интересно информативно,жалко,что мало время в самом Бресте

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻