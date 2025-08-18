Гродно известен своей увлекательной историей, архитектурными сооружениями и живописными ландшафтами.
Мы с радостью организуем поездку на комфортном автомобиле из Минска, чтобы вы могли без спешки насладиться достопримечательностями этого европейского города. Кроме того, мы можем порекомендовать вам самые уютные кафе и рестораны города.
По предварительной договорённости можем забронировать местного гида для проведения обзорной экскурсии по городу.
Время начала: 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансферНезабываемый день в Гродно Наш маршрут пройдет по живописным дорогам, где можно насладиться панорамными видами на города Воложин, Ивье и Скидель. Мы также проедем мимо знаменитой Лиды, прославленной замком и пивоварней. Вас ждет трансфер на комфортабельном автомобиле, что обеспечит удобное перемещение по достопримечательностям города. Наш опытный водитель не только проведет по самым знаковым местам, но и порекомендует кафе и рестораны для дегустации национальной кухни. Мы проведем незабываемый день в Гродно, открывая для себя главные достопримечательности, прогуливаясь по брусчатым улочкам города и наслаждаясь живописными пейзажами вдоль реки Неман. Погрузитесь в богатую культуру и историю западной Беларуси. Наш маршрут • Старый замок — старейшее архитектурное сооружение города, построенное в XIV веке, оборонительное укрепление и резиденция литовских князей.
- Новый замок — резиденция для Польских королей, возведенная в XVIII веке в стиле барокко. Отличается роскошным оформлением и интерьерами.
- Синагога— синагога Беларуси, построенная в XVI веке. Этот памятник еврейской культуры сочетает элементы ренессанса и барокко. Внутри — удивительные фрески, отражающие еврейские традиции.
- Костёл святого Ксаверия — архитектурный памятник XVII века, который стал центром католической веры в регионе. Фасад украшен изысканными скульптурами, а внутреннее убранство поражает богатством декора и художественными произведениями. Внимание привлекает алтарь в стиле рококо и фрески с библейскими сюжетами.
- Коложская церковь — одна из древнейших сохранившихся церквей Беларуси, построенная в XII веке. Для её возведения использовался местный известняк, что придаёт зданию характерный вид. Церковь украшена оригинальными фресками и резьбой, сохранившимися до наших дней.
- Пожарная каланча — объект начала XX века. Обеспечивал пожарную безопасность города, сейчас привлекает особое внимание туристов.
- Покровский собор построен в XVIII веке в стиле барокко. Считается красивейшим храмом Гродно и славится фресками, иконами и уникальным интерьером.
• Наш водитель доставит вас на смотровую площадку, откуда открывается захватывающий вид на этот древний европейский город. Не зря именно его выбирали короли! Важная информация:
- Для групп более 8 человек можем предоставить микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter на 15 мест или Volkswagen Crafter на 20 мест по предварительному запросу.
- Наши автомобили оснащены кондиционерами и Wi-Fi, также предоставляем детское кресло или бустер по запросу.
- По предварительной договорённости и за дополнительную плату, можем забронировать местного гида для проведения обзорной экскурсии по городу. Вы можете изменить маршрут программы по желанию, включая возможность организации многодневного тура.
- Дополнительные расходы включают входные билеты и экскурсионные услуги: Старый замок: стоимость для взрослых — 12 белорусских рублей, для студентов — 10 белорусских рублей, экскурсия с профессиональным гидом — 35 белорусских рублей. Новый замок: цена для взрослых — 8 белорусских рублей, для студентов — 7 белорусских рублей, экскурсия с гидом — 30 белорусских рублей, аудиогид — 4 белорусских рубля.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый замок
- Новый замок
- Большая хоральная синагога
- Костёл святого Ксаверия
- Коложская церковь
- Пожарная калонча
- Покровский собор
- Пешеходная улица Советская
- Советская площадь
Что включено
- Трансфер из Минска в Гродно и обратно с ожиданием
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Дополнительные расходы включают входные билеты и экскурсионные услуги:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
18 авг 2025
Все понравилось, Даниил оказался хорошим водителем, все остались довольны поездкой!
Входит в следующие категории Минска
