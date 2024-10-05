Встретим вас на ж. -д. вокзале в Минске прямо у вагона и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. Каждый путешественник получит памятку с программой тура и карту Бреста.

В 08:00 отправимся в Брест, по пути вы будете любоваться пейзажами, а мы познакомим вас с историей старинных деревушек. К 13:00 прибудем в гостиницу, заселимся и пообедаем.

Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в музее обороны Брестской крепости.

Дальше вас ждёт обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.

Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками. А на закате вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять по Бресту, закупиться сувенирами и заняться шопингом.