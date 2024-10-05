Начнём путешествие с Брестской крепости, познакомимся с героической историей сооружения и осмотрим сохранившиеся
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны.
Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.
Проживание. Будем жить в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.
Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отеле «Веста».
Питание. В программу включены 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.
Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.
Программа тура по дням
Брестская крепость и экскурсия по Бресту
Встретим вас на ж. -д. вокзале в Минске прямо у вагона и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. Каждый путешественник получит памятку с программой тура и карту Бреста.
В 08:00 отправимся в Брест, по пути вы будете любоваться пейзажами, а мы познакомим вас с историей старинных деревушек. К 13:00 прибудем в гостиницу, заселимся и пообедаем.
Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в музее обороны Брестской крепости.
Дальше вас ждёт обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.
Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками. А на закате вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.
Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять по Бресту, закупиться сувенирами и заняться шопингом.
Беловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башня
Позавтракаем, выселимся и поедем в национальный парк «Беловежская пуща» — самый крупный лесной массив равнинной Европы. Удивительно, что лес сохранился почти в первозданном виде!
Мы посетим музей природы и познакомимся с местными флорой и фауной. А затем перенесёмся в сказку. Именно здесь, в Беловежской пуще, в своём поместье живёт сам Дед Мороз! А по соседству с ним стоит избушка Снегурочки, мельница и хранилище подарков «Скарбница», где вы сможете купить необычные гостинцы и сувениры.
Затем переместимся к вольерам с животными, где вы понаблюдаете за зубрами, оленями, косулями, рысью, волками, медями, лисами и хищными птицами.
У вас будет свободное время, чтобы не спеша всё пофотографировать, купить необычные подарки из дерева, глины и соломы родным и близким и погулять в окрестностях.
После обеда поедем в Каменец. Чтобы увидеть оборонительную башню 13 века высотой 30 метров, построенную в романском стиле с элементами готики. Осмотрим башню не только снаружи, но и внутри. Сейчас здесь располагается филиал Брестского областного музея.
Вернёмся в Брест. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу ещё раз. Если вы уезжаете из Бреста, мы отвезём вас на вокзал. В 16:30 остальные путешественники отправятся в Минск на автобусе. Прибытие на ж. -д. вокзал — примерно в 21:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 000 ₽
|Дети до 16 лет
|14 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда
- Проживание
- Встреча на вокзале и трансфер до отеля
- Трансферы на автобусе туристического класса
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
- Билеты до Минска и обратно
- Ужины
- 1-местное проживание - 16 000 руб
- Стоимость тура при размещении в гостинице «Хэмптон бай Хилтон»: 16 800 руб. в номере твин/дабл 15 700 руб. в семейном номере на 3 человек (с кроватью и диваном) 21 500 руб. при 1-местном размещении в номере твин/дабл
- Стоимость тура при размещении в гостинице «Веста»: 15 000 руб. в номере твин и сингл 15 500 руб. в 1-комнатном номере дабл 16 500 руб. в номере люкс с 2 комнатами