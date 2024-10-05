Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза

Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
За одни выходные — объять необъятное. Невозможно? Докажем обратное, ведь мы собрали всё самое интересное в одном туре.

Начнём путешествие с Брестской крепости, познакомимся с героической историей сооружения и осмотрим сохранившиеся
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форты, бастионы и казармы. Затем вас ждёт экскурсия по старинным улочкам Бреста и удивительная встреча с фонарщиком.

А на следующий день отправимся в Беловежскую пущу и познакомимся с пушистыми, хвостатыми и рогатыми её обитателями. Изюминкой тура станет посещение усадьбы Деда Мороза.

Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем приобрести белорусские рубли — их можно приобрести в любом обменном пункте нашей страны.

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отеле «Веста».

Питание. В программу включены 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1000 руб. Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 8500 руб.

Программа тура по дням

1 день

Брестская крепость и экскурсия по Бресту

Встретим вас на ж. -д. вокзале в Минске прямо у вагона и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. Каждый путешественник получит памятку с программой тура и карту Бреста.

В 08:00 отправимся в Брест, по пути вы будете любоваться пейзажами, а мы познакомим вас с историей старинных деревушек. К 13:00 прибудем в гостиницу, заселимся и пообедаем.

Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в музее обороны Брестской крепости.

Дальше вас ждёт обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.

Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками. А на закате вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.

Вечером у вас будет свободное время, чтобы погулять по Бресту, закупиться сувенирами и заняться шопингом.

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2 день

Беловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башня

Позавтракаем, выселимся и поедем в национальный парк «Беловежская пуща» — самый крупный лесной массив равнинной Европы. Удивительно, что лес сохранился почти в первозданном виде!

Мы посетим музей природы и познакомимся с местными флорой и фауной. А затем перенесёмся в сказку. Именно здесь, в Беловежской пуще, в своём поместье живёт сам Дед Мороз! А по соседству с ним стоит избушка Снегурочки, мельница и хранилище подарков «Скарбница», где вы сможете купить необычные гостинцы и сувениры.

Затем переместимся к вольерам с животными, где вы понаблюдаете за зубрами, оленями, косулями, рысью, волками, медями, лисами и хищными птицами.

У вас будет свободное время, чтобы не спеша всё пофотографировать, купить необычные подарки из дерева, глины и соломы родным и близким и погулять в окрестностях.

После обеда поедем в Каменец. Чтобы увидеть оборонительную башню 13 века высотой 30 метров, построенную в романском стиле с элементами готики. Осмотрим башню не только снаружи, но и внутри. Сейчас здесь располагается филиал Брестского областного музея.

Вернёмся в Брест. У вас будет время, чтобы самостоятельно погулять по городу ещё раз. Если вы уезжаете из Бреста, мы отвезём вас на вокзал. В 16:30 остальные путешественники отправятся в Минск на автобусе. Прибытие на ж. -д. вокзал — примерно в 21:30.

Беловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башняБеловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башняБеловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башняБеловежская пуща, поместье Деда Мороза и Каменецкая башня

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 000 ₽
Дети до 16 лет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 2 завтрака (шведский стол) и 2 обеда
  • Проживание
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • 1-местное проживание - 16 000 руб
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Хэмптон бай Хилтон»: 16 800 руб. в номере твин/дабл 15 700 руб. в семейном номере на 3 человек (с кроватью и диваном) 21 500 руб. при 1-местном размещении в номере твин/дабл
  • Стоимость тура при размещении в гостинице «Веста»: 15 000 руб. в номере твин и сингл 15 500 руб. в 1-комнатном номере дабл 16 500 руб. в номере люкс с 2 комнатами
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 21:00. Если вы уезжаете из Бреста, отвезём вас на вокзал к вашим рейсам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

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