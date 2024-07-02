Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи

Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Наше путешествие начнём с экскурсии по Минску.

Вы увидите не только памятники конструктивизма, советское наследие и современные сооружения, но и старинные соборы и костёлы, погуляете по Троицкому предместью с яркими домиками
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с черепичной крышей.

Затем вас ждёт посещение величественной Брестской крепости и погружение в её историю, а ещё прогулка по Бресту.

Продолжим тур в Беловежской пуще: познакомимся с флорой и фауной леса, понаблюдаем за его обитателями и насладимся природой. И завершим программу на вкусной ноте.

Заглянем в кафе «Хуторок», где вы попробуете местные лакомства, узнаете, как делают самогон, и продегустируете его.

Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 08:00

Описание тура

Организационные детали

Оплату за тур необходимо внести полностью до начала путешествия.

Проживание. Будем жить в гостинице «Беларусь» 3* с бассейном или в «Виктория&СПА» 4*со SPA-центром и бассейном в Минске; в гостинице «Веста» 3* или «Хэмптон бай Хилтон» 3* в Бресте, 2-местное размещение. За доплату возможно 1-местное проживание.

Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении в отелях «Беларусь» и «Веста».

Питание. В программу включены 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда, а также дегустация. Ужины оплачиваются отдельно.

Дети. Возможно участие с 6 лет. Скидка для детей 6-16 лет — 1500 руб. Стоимость тура для детей 6-16 лет при размещении на дополнительном месте — минус 20% от цены взрослых (кроме семейных номеров и номеров «Люкс»). Стоимость тура для детей без предоставления места для проживания — 11 000 руб.

Программа тура по дням

1 день

Такой разный Минск: старинный и современный

Встретим вас у вагона поезда на ж. -д. вокзале Минска и отвезём в гостиницу, где вы позавтракаете. В 11:00 начнём обзорную экскурсию по столице. Длительность — 4 часа.

Увидим Петро-Павловский собор 17 века и костёл Святого Симеона и Святой Елены 20 века, побываем на старинной улице Немигу, которая шла от самого Минского замка.

В Верхнем городе полюбуемся зданием ратуши, гостиным двором, торговыми рядами и монастырскими комплексами. Здесь соседствуют православные и католические соборы.

Сделаем красивые фотографии на площади Свободы, а затем увидим и постройки эпохи конструктивизма и современные сооружения: Национальную библиотеку и Минск-арену.

Прогуляемся по Троицкому предместью — кварталу на берегу реки Свислочь со старинными разноцветными домиками с черепичной крышей, уютными кафе и сувенирными лавками.

После обеда — свободное время. Ночевать будем в Минске.

Такой разный Минск: старинный и современныйТакой разный Минск: старинный и современныйТакой разный Минск: старинный и современныйТакой разный Минск: старинный и современныйТакой разный Минск: старинный и современный
2 день

Брестская крепость и прогулка по старинному городку

Позавтракаем, выселимся и поедем в Брест. Примерно в 13:00 прибудем в город, заселимся в гостиницу и пообедаем. Посетим Брестскую крепость. Впервые она стала известной в 1918 году, когда здесь заключался мир между Россией и Германией, а уже в 1941 году воины крепости героически держали оборону в первые дни войны. Мы пройдём по мемориальному комплексу, рассмотрим сохранившиеся форты, бастионы, казармы и руины. Побываем в Музее обороны Брестской крепости.

Затем — обзорная экскурсия по Бресту, первое упоминание о котором относится к началу 11 века! Город успел побывать в составе Польши, а затем перешёл в СССР в 1939 году. Удивительный ансамбль здесь образуют современные и древние памятники архитектуры: вы увидите Свято-Симеоновский собор, Николаевскую братскую церковь и роскошные особняка 19-20 веков.

Пройдёмся по пешеходной улочке, любуясь необычными скульптурами, причудливыми фонарями и необычными скамейками. Вечером вас ждёт удивительное представление: фонарщик в форме петровских времён будет торжественно зажигать фонари. Считается, что фотография с ним принесёт счастье.

Брестская крепость и прогулка по старинному городкуБрестская крепость и прогулка по старинному городкуБрестская крепость и прогулка по старинному городкуБрестская крепость и прогулка по старинному городкуБрестская крепость и прогулка по старинному городку
3 день

Беловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башня

Позавтракаем, выселимся и поедем в национальный парк «Беловежская пуща» — самый крупный лесной массив равнинной Европы. Удивительно, что лес сохранился почти в первозданном виде!

Мы посетим Музей природы и познакомимся с местными флорой и фауной. Затем вас ждёт экскурсия по пуще: будем рассматривать реликтовые деревья, а если повезёт, понаблюдаем за зубрами, местными хозяевами. Увидим дуб, чей возраст перевалил за 600 лет, и 350-летнюю сосну.

Ещё покажем вам Царский тракт — исторический путь, открытый в 1903 году, а затем заглянем в Музей народного быта и старинных технологий, где осмотрим предметы домашнего обихода обычных сельчан 19 века и познакомимся с местными обычаями. А в кафе «Хуторок» вы сможете отведать «пущанские» угощения, узнать, как делают самогон и, конечно же, продегустировать горячительный напиток, которым так славилась Беловежская пуща. К самогону подадут хлеб с салом.

Затем переместимся к вольерам с животными, где вы понаблюдаете за зубрами, оленями, косулями, рысью, волками, медями, лисами и хищными птицами.

У вас будет свободное время, чтобы не спеша всё пофотографировать, купить необычные подарки из дерева, глины и соломы родным и близким и погулять в окрестностях.

После обеда поедем в Каменец. Чтобы увидеть оборонительную башню 13 века высотой 30 метров, построенную в романском стиле с элементами готики. Осмотрим башню не только снаружи, но и внутри. Сейчас здесь располагается филиал Брестского областного музея.

Если вы уезжаете из Бреста, мы отвезём вас на вокзал. В 16:30 остальные путешественники отправятся в Минск на автобусе. Прибытие на ж. -д. вокзал — после 21:30.

Беловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башняБеловежская пуща, дегустация местных угощений и Каменецкая башня

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет22 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол) и 3 обеда
  • Проживание
  • Встреча на вокзале и трансфер до отеля
  • Трансферы на автобусе туристического класса
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий
  • Дегустация
Что не входит в цену
  • Билеты до Минска и обратно
  • Ужины
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за размещение в отелях "Виктория&СПА" и "Хэмптон бай Хилтон"
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
Завершение: Ж. - д. вокзал Минска, 21:30. Если вы уезжаете из Бреста, отвезём вас на вокзал к вашим рейсам после 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхБрестВыездныеВсе туры3-дневные турыБеловежская пущаПопулярные местаБрестская Крепость

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