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Авторский тур
2 дня
Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
Посетить Брестскую крепость, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и побывать в гостях у сказки
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
5 окт в 08:00
19 окт в 08:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
Отведать «пущанские» угощения, увидеть главные места Минска и познакомиться с бытом крестьян
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
2 июля в 07:00
9 июля в 07:00
22 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье.
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
1 250Br за человека
Авторский тур
4 дня
Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
Расписание: Каждое воскресенье
16 июня в 09:00
23 июня в 09:00
1 100Br за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Беловежская пуща»
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- Путешествие на выходные: Брест, Беловежская пуща и домик Деда Мороза
- Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
- Брест и окрестности: автобусный тур в Беловежскую пущу и Брестскую крепость для всей семьи
- Вся Беларусь за 5 дней на автобусе из Минска
- Вся Беларусь за 4 дня: Минск, Брест, Гродно, Мир и Несвиж
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