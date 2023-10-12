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к большой группе. Итого группа 39 человек, а это уже другая стоимость должна быть. Оплата 100% на месте -тоже не верно на сайте, предоплата обязательна. Сама экскурсия очень понравилась, экскурсовод Алексей очень профессиональный, внимательный, много показывает и интересно рассказывает. Места красивые, исторические. Обязательно поеду в Беларусь ещё раз.