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Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Посетим боевые галереи и увидим музейные экспозиции в башнях: старинное оружие и доспехи, роскошную мебель и предметы быта»
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
16 500₽ за человека
Индивидуальная
3 дня
Тур для всей семьи с угощениями, концертами и прогулками: Минск, Коссово, Пинск и Мотоль
Побывать в музее хлеба, послушать органную музыку и насладиться концертно-обрядовой программой
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
«Здесь находится мемориальный музей-усадьба имени Тадеуша Костюшко — национального героя Беларуси, Польши, Литвы, Франции и США»
28 июня в 08:00
26 июля в 08:00
22 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Вся Беларусь за 3 дня на автобусе: Минск, Брестская крепость, Мир и Несвиж
Начало: Г. Минск, ж/д вокзал
«Здесь вы посетите одно из знаковых мест — Брестскую Крепость, побываете в музее и прогуляетесь вместе с гидом по территории комплекса»
Расписание: Каждое воскресенье
24 июня в 09:00
1 июля в 09:00
990Br за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Музеи»
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