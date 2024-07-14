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Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
Увидеть средневековые замки и значимые места в столице и посетить всемирно известный нацпарк
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 июля в 14:00
18 авг в 14:00
19 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000₽ за человека
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
16 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гродно»
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