Туры в Гродно из Минска

Найдено 3 тура в категории «Гродно» в Минске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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По популярности
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
Увидеть средневековые замки и значимые места в столице и посетить всемирно известный нацпарк
Начало: Г. Минск, ж. - д. вокзал, 10:00
14 июля в 14:00
18 авг в 14:00
19 900 за человека
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
Насладиться органным концертом, увидеть, как фонарщик зажжёт фонари, и понаблюдать за зубрами
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 07:00
28 июня в 07:00
26 июля в 07:00
24 000 за человека
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 дня
Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Побывать в готическом замке, послушать джаз на органе и пройтись по колоритным улочкам Гродно
Начало: Ж. - д. вокзал Минска, 08:00
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
16 500 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Гродно»

Самые популярные туры этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Беларусь в первый раз: 4 города, Беловежская пуща и экскурсии на выбор
  2. Главное в Беларуси за 3 дня: Гродно, Брест и Беловежская пуща с дегустацией
  3. Тур по городам-музеям Лиде и Гродно: замки, костёлы и органный концерт
Какие места ещё посмотреть в Минске
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мирский замок
  2. Несвижский замок
  3. Беловежская пуща
  4. Брестская Крепость
  5. Троицкое предместье
Сколько стоит тур в Минске в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Гродно" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 24 000.
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