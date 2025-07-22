Мои заказы

Экскурсии по Старому городу в Несвиже

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Несвиже, цены от 4000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
1.5 часа
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В тренде
Несвиж: обзорная экскурсия
Откройте для себя архитектурное наследие Несвижа. Узнайте о Радзивиллах, Магдебургском праве и насладитесь барочной красотой города
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4275 ₽4750 ₽ за всё до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Начало: У замка Несвиж
14 авг в 22:00
17 авг в 14:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
По Несвижу с местным жителем
Пешая
5 часов
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
По Несвижу с местным жителем
Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
12 авг в 10:00
15 авг в 10:00
11 880 ₽13 200 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    22 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Очень интересная экскурсия, объёмная, время пролетело быстро. Рекомендую!
  • И
    Ирина
    20 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Нам очень понравилась экскурсия с Вячеславом. Интересный,активный человек, всё очень динамично и живо, Вячеслав увлекательно и нескучно рассказывает, понравилось нам с мужем и детям 13 и 16 лет. Вячеслав, большое спасибо за интересный рассказ и приятную компанию.
  • А
    Андрей
    19 июля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    хорошая экскурсия, спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 июля 2025
    Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
    Людмила провела экскурсию по городу и территории рядом с замком (мы вечером гуляли). На следующий день мы пошли в замок
    читать дальше

    без экскурсовода и понимали на что смотрим, так как Людмила так содержательно рассказывала, что и экскурсовод в замке уже не нужен был нам.

    Людмила провела экскурсию по городу и территории рядом с замком (мы вечером гуляли). На следующий день
  • В
    Вадим
    30 июня 2025
    Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
    Людмила со своими знаниями и энергетикой рассказчика провела замечательную прогулку по улицам города
  • А
    Алексей
    27 июня 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная экскурсия! Точнее это не формальная лекция с посещением определённый точек, как проходят большинство групповых экскурсий, а живая беседа с гидом. Два часа пролетели незаметно, даже не смотря дождик, все было просто великолепно, и взрослым и детям было очень интересно!
  • Е
    Елена
    24 июня 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Вячеслав отлично разбирается в истории. Маршрут был составлен очень грамотно. Интересная экскурсия. Всем рекомендую.
    Вячеслав отлично разбирается в истории. Маршрут был составлен очень грамотно. Интересная экскурсия. Всем рекомендуюВячеслав отлично разбирается в истории. Маршрут был составлен очень грамотно. Интересная экскурсия. Всем рекомендуюВячеслав отлично разбирается в истории. Маршрут был составлен очень грамотно. Интересная экскурсия. Всем рекомендую
  • А
    Анна
    20 июня 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Было очень волнительно как пройдет экскурсия. Сам гид не смог провести экскурсию, но сразу предложил альтернативу. Мы остались очень довольны,
    читать дальше

    материал и подача были адаптированы с учетом наличия детей. Все прошло динамично, познавательно и очень полезно. Без экскурсии прогулка по замку не была бы так интересна. Всем рекомендую!

  • Д
    Дарья
    20 июня 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Вячеслав знаток своего дела. Интересный рассказчик. Очень рекомендуем погулять по городу именно с ним.
  • Н
    Наталья
    19 июня 2025
    Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
    Экскурсия с Людмилой прошла интересно, содержательно. Очень приятный рассказчик, доброжелательная.
  • А
    Алексей
    12 июня 2025
    Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
    Очень понравилась прогулка.
    Людмила отличный экскурсовод и очень интересный собеседник.
    Заинтересовала и взросылых и детей.
    Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    16 мая 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Остановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторане Гетман, все было вкусно
    читать дальше

    и быстро, но по предзаказу. Были на семейной экскурсии 7 мая у гида Вячеслава Ивановича. Встречались у ресторана. Экскурсия была наполнена интересными фактами, знанием исторических событий и личностей, отвечал на все поставленные вопросы, не давал скучать детям. Много гуляли вокруг замка, в парке и окрестностям. Также наш гид знает красивые места для фотосессии, сделали много семейных фото на память. Рекомендую 👍🏼

    Остановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторанеОстановились в гостинице Палац на 1 ночь прямо в Несвижском замке, очень удобно. Ужинали в ресторане
  • Н
    Наталья
    12 мая 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Несвиж – город с богатой историей, и посещение его с экскурсоводом Вячеславом стало настоящим погружением в прошлое. Вячеслав – не
    читать дальше

    просто рассказчик, а увлеченный историк, искренне любящий свой город.
    Экскурсия была построена логично и интересно. Вячеслав щедро делился историческими справками, раскрывая малоизвестные факты о Несвиже и его знаменитом роде Радзивиллов. Мы узнали о взлетах и падениях этой могущественной династии, их влиянии на политическую и культурную жизнь Беларуси, а также о тайнах и легендах, окутывающих их фамильную усыпальницу.
    Особое внимание Вячеслав уделял деталям. Он показывал нам старинные здания, рассказывал об их архитектурных особенностях, о том, как они использовались в прошлом. Благодаря его рассказам, город оживал, и мы словно переносились в другую эпоху.
    Мне очень понравилось, что Вячеслав не просто перечислял даты и имена, а старался показать живую картину прошлого. Он рассказывал о быте горожан, об их традициях и обычаях. Благодаря этому, экскурсия получилась не просто познавательной, но и очень душевной.

  • Н
    Неделкова
    12 мая 2025
    Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
    Очень итересный содержательный рассказ.
  • С
    Светлана
    14 апреля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    С удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории и достопримечательностях, Несвижском замке, поведал множество легенд. 3 ч в компании гида пролетели незаметно. Однозначно рекомендуем Вячеслава!
    С удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории иС удовольствием провели время с Вячеславом в г. Несвиже. Гид рассказал о городе, его истории и
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Отличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшей историей и гостеприимными жителями. Обязательно приедем ещё и будем рекомендовать друзьям. Спасибо Вам огромное!
    Отличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшейОтличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшейОтличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшейОтличная, интересная, познавательная экскурсия. Вячеслав все замечательно организовал. Несвиж очень уютный и красивый городок с богатейшей
  • Е
    Евгений
    27 марта 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы уточняли детали, решили в
    читать дальше

    итоге пройти экскурсию по родовому замку Радзивиллов, нам, в принципе, интересна была эта часть. Начали ровно, как договаривались, Вячеслав Иванович уже ждал нас на месте. Рассказ был последовательным с привязкой к предметам интерьера или лицам, изображенным на старинных картинах. По ходу повествования происходили костюмированные театральные сценки с участием членов исторического клуба, руководит которым наш гид. Была и викторина-квест для моих детей. Два с лишним часа пролетели незаметно, за что Вячеславу Ивановичу и его ребятам огромная благодарность.

    Наш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мыНаш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мыНаш гид, Вячеслав Иванович, ещё задолго до нашей экскурсии, выходил со мной на связь, и мы
  • И
    Ирина
    4 марта 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Вячеслав очень увлечений человек. Чувствуется, что история места в нем очень глубоко. Он очень увлеченно рассказывает. Гид для тех кто интересуется историей и готов слушать
  • Н
    Надежда
    10 февраля 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Были на экскурсии с Вячеславом, быстро договорились, гид помог сориентироваться по времени. Энциклопедические знания истории поражают. Если вы любите историю
    читать дальше

    и хотите узнать хронологию событий, разворачивающихся вокруг замка Вам к Вячеславу. Много дат, имен и исторических справок. Место прекрасное в любое время года. Спасибо, Вячеслав Иванович.

  • Я
    Яна
    15 января 2025
    Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
    Экскурсия понравилась, Вячеслав - профессионал и интересный рассказчик, хорошо владеет материалом, любит свою работу и места проведения экскурсии. Проявил себя ответственным и педантичным. Мы остались довольны!

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Старый город»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Несвиже
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Несвиж: обзорная экскурсия по историческому центру
  2. Памятники ЮНЕСКО в Несвиже
  3. По Несвижу с местным жителем
Какие места ещё посмотреть в Несвиже
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Несвижский замок
  3. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в августе 2025
Сейчас в Несвиже в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 11 880 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Мы предлагаем посетить экскурсию по Старому городу в Несвиже с профессиональным гидом в 2025 году. Вас ждут интересные истории и познавательные прогулки, а также выгодные цены. Закажите у нас экскурсию уже сегодня!. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь