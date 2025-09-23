Мои заказы

Памятники ЮНЕСКО в Несвиже

Уникальная экскурсия по Несвижу для знакомства с историческими памятниками ЮНЕСКО. Откройте для себя замок, костёл и усыпальницу князей Радзивиллов
Экскурсия по Несвижу - это шанс увидеть главные достопримечательности из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посетители узнают о замке князей Радзивиллов, который является шедевром архитектуры 16 века.

В костёле Божьего Тела можно полюбоваться уникальными фресками, а в крипте князей Радзивиллов ощутить дух времени.

Легенды о Чёрной даме и трагедия королевы из рода Радзивиллов добавят мистики и интриги в путешествие
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальный замок 16 века
  • ⛪ Впечатляющий костёл Божьего Тела
  • ⚰️ Единственная усыпальница князей
  • 🗝️ Легенды и истории Радзивиллов
  • 📜 Памятники ЮНЕСКО в одном месте
Ближайшие даты:
9
ноя10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Что можно увидеть

  • Несвижский костёл Божьего Тела
  • Крипта князей Радзивиллов
  • Замок князей Радзивиллов

Описание экскурсии

  • Несвижский костёл Божьего Тела — первое сооружение на территории Речи Посполитой в стиле барокко. Его внутреннее убранство поражает красотой уникальных фресок.
  • Крипта князей Радзивиллов — единственная в Восточной Европе усыпальница княжеского рода.
  • Замок князей Радзивиллов — памятник архитектуры 16 века, один из самых мощных и совершенных в Беларуси.

Организационные детали

  • Осмотр музейных экспозиций замка не входит в экскурсию. Их вы сможете посетить самостоятельно после окончания программы.
  • Костёл действующий, во время службы внутри костёла экскурсия не проводится.
  • Для посещения усыпальницы в костёле необходимо пожертвование.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У замка Несвиж
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Несвиже
Провела экскурсии для 1683 туристов
В Несвиже живу больше 20 лет. Я успела хорошо узнать этот город, а главное — полюбить. Являюсь научным сотрудником Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», аттестована Национальным агентством по спорту и туризму Республики Беларусь как гид-экскурсовод в городе Несвиж. Стараюсь делать свои экскурсии запоминающимися.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
Е
Елена
23 сен 2025
Экскурсию с нами проводила гид Людмила. Экскурсией остались довольны, на все вопросы получили ответы. Информативная, интересная экскурсия. Повезло с погодой. Людмиле спасибо!
Н
Нина
21 авг 2025
Все отлично, спасибо!
Л
Лариса
17 авг 2025
Экскурсия понравилась, Людмила смогла заинтересовать нашу разновозрастную компанию интересным рассказом, ответами на самые неожиданные вопросы.
Как пожелание, хотелось чтобы было включено посещение замка в экскурсию.
Спасибо!
Наталья
Наталья
5 июл 2025
Людмила провела экскурсию по городу и территории рядом с замком (мы вечером гуляли). На следующий день мы пошли в замок без экскурсовода и понимали на что смотрим, так как Людмила так содержательно рассказывала, что и экскурсовод в замке уже не нужен был нам.
Вадим
Вадим
30 июн 2025
Людмила со своими знаниями и энергетикой рассказчика провела замечательную прогулку по улицам города
Н
Наталья
19 июн 2025
Экскурсия с Людмилой прошла интересно, содержательно. Очень приятный рассказчик, доброжелательная.
А
Алексей
12 июн 2025
Очень понравилась прогулка.
Людмила отличный экскурсовод и очень интересный собеседник.
Заинтересовала и взросылых и детей.
Большое спасибо!
Н
Неделкова
12 мая 2025
Очень итересный содержательный рассказ.

Входит в следующие категории Несвижа

