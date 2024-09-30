Индивидуальные экскурсии в Несвиже с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Несвиже, цены от 4 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
скидка
15%
48 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
4 ноя в 17:30
5 ноя в 17:30
55004 675 за всё до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
40 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Перенестись в эпоху Речи Посполитой, услышать легенды о Радзивиллах и увидеть главные памятники
Начало: возле городской Ратуши
3 ноя в 08:00
10 ноя в 08:00
5 500 за всё до 15 чел.
О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
О Несвиже - с любовью
Полюбоваться средневековыми памятниками архитектуры и позволить им рассказать о прошлом
Начало: У городской ратуши
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    30 сентября 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо Людмиле за интересную экскурсию!
  • С
    Сергей
    22 сентября 2024
    Загадки вечернего Несвижа
    Людмила отличный гид, краевед с глубокими познаниями, человек, который любит свой город и знает в нем каждый камень. Подача материала интересная и интерактивная! Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    12 сентября 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
    Прекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибоПрекрасная прогулка по небольшому городку… Гид Людмила рассказала нам про Замок и сам городок… Время пролетело незаметно. Большое спасибо
  • А
    Альбина
    3 сентября 2024
    Загадки вечернего Несвижа
    Невероятно интересная экскурсия, после которой мы буквально влюбились в этот милый, уютный городок. Рассказ был настолько увлекательный, что мы не
    читать дальше

    заметили, что вместо 2 х часов, пролетело почти 3. Дополняя свой рассказ какими то мелочами, гид Людмила, как будто погружает вас в те времена, о которых рассказывает.

  • О
    Ольга
    25 августа 2024
    Большая прогулка по Несвижу
    Спасибо большое Людмиле за интересную экскурсию! С большой теплотой и любовью рассказала про свой город Несвиж!
  • К
    Кристина
    30 июля 2024
    Загадки вечернего Несвижа
    Очень понравилась экскурсия,много интересных фактов, не сухо,увлеченный рассказ и живой диалог. Любим задавать вопросы в ходе экскурсии и когда экскурсовод отвечает и знает историю. Рекомендую с Людмилой экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Несвижу в категории «Индивидуальные»

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  3. О Несвиже - с любовью
Сколько стоит экскурсия по Несвижу в октябре 2024
Сейчас в Несвиже в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 5 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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