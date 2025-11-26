Если вы впервые в Несвиже — доверьтесь местному! Я покажу вам знаменитые достопримечательности и скрытые от туристов атмосферные уголки. Раскрою секрет Чёрной дамы и поделюсь другими чарующими сказаниями.
На прогулке уютный и ухоженный Несвиж станет ближе, а его история развернётся как захватывающий роман.
Описание экскурсии
- Городская площадь и несвижская Ратуша — самый древний из сохранившихся гражданских памятников Беларуси
- Слуцкие ворота — величественный въезд в старый Несвиж
- Фарный костёл Божьего Тела — грандиозный храм с родовой усыпальницей Радзивилов и фамильными преданиями
- Несвижский парк и камень желаний — вы узнаете, где посадили первое дерево, услышите городские легенды и, если повезёт с погодой, покатаетесь на лодке или катамаране
- Экскурсия в Несвижский замок — вы самостоятельно осмотрите замок с аудиогидом, а затем мы пообедаем в ресторане на площади или прямо в стенах замка
Вы узнаете:
- почему архитектору Несвижского костёла выкололи глаза
- как верный пёс спас жизнь князю Радзивилу
- где и когда можно увидеть Чёрную даму Несвижа
- каким образом «Сымон-музыка» связан с этим местом
- и многое другое!
Организационные детали
- Мы можем дополнить экскурсию посещением Мирского замка (подробности согласуем в переписке)
- Рекомендованный возраст 10+
- Дополнительные расходы (по желанию):
— билеты в Несвижский замок — 18 бел. руб. за взрослого и 9 — за школьника или студента (по студенческому билету). Возьмите с собой удостоверение личности — оно потребуется в качестве залога за аудиогид
— вход в Ратушу — 5 бел. руб. за взрослого, 2,5 — за школьника или студента
— спуск в крипту костёла Божьего Тела — 5 бел. руб. за чел.
— облачение в княжеский костюм в парке (можно погулять в нём и сфотографироваться) — около 60 бел. руб.
— обед — 50–100 бел. руб. за чел.
— аренда лодки или катамарана
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваш гид в Несвиже
Коренной житель города Несвиж, безумно люблю этот город и его историю, и хочу делиться ею с остальными
