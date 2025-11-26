Мои заказы

По Несвижу с местным жителем

Познакомиться со старинным городом, прогуляться по замковому парку и услышать романтические легенды
Если вы впервые в Несвиже — доверьтесь местному! Я покажу вам знаменитые достопримечательности и скрытые от туристов атмосферные уголки. Раскрою секрет Чёрной дамы и поделюсь другими чарующими сказаниями.

На прогулке уютный и ухоженный Несвиж станет ближе, а его история развернётся как захватывающий роман.
По Несвижу с местным жителем© Юлия
По Несвижу с местным жителем© Юлия
По Несвижу с местным жителем© Юлия

Описание экскурсии

  • Городская площадь и несвижская Ратуша — самый древний из сохранившихся гражданских памятников Беларуси
  • Слуцкие ворота — величественный въезд в старый Несвиж
  • Фарный костёл Божьего Тела — грандиозный храм с родовой усыпальницей Радзивилов и фамильными преданиями
  • Несвижский парк и камень желаний — вы узнаете, где посадили первое дерево, услышите городские легенды и, если повезёт с погодой, покатаетесь на лодке или катамаране
  • Экскурсия в Несвижский замок — вы самостоятельно осмотрите замок с аудиогидом, а затем мы пообедаем в ресторане на площади или прямо в стенах замка

Вы узнаете:

  • почему архитектору Несвижского костёла выкололи глаза
  • как верный пёс спас жизнь князю Радзивилу
  • где и когда можно увидеть Чёрную даму Несвижа
  • каким образом «Сымон-музыка» связан с этим местом
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Мы можем дополнить экскурсию посещением Мирского замка (подробности согласуем в переписке)
  • Рекомендованный возраст 10+
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    — билеты в Несвижский замок — 18 бел. руб. за взрослого и 9 — за школьника или студента (по студенческому билету). Возьмите с собой удостоверение личности — оно потребуется в качестве залога за аудиогид
    — вход в Ратушу — 5 бел. руб. за взрослого, 2,5 — за школьника или студента
    — спуск в крипту костёла Божьего Тела — 5 бел. руб. за чел.
    — облачение в княжеский костюм в парке (можно погулять в нём и сфотографироваться) — около 60 бел. руб.
    — обед — 50–100 бел. руб. за чел.
    — аренда лодки или катамарана

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Несвиже
Коренной житель города Несвиж, безумно люблю этот город и его историю, и хочу делиться ею с остальными

Входит в следующие категории Несвижа

Похожие экскурсии из Несвижа

О Несвиже - с любовью
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
О Несвиже - с любовью
Путешествие в Несвиж перенесёт вас в эпоху Великого княжества Литовского. Откройте для себя жизнь князей Радзивиллов и тайны старинного города
Начало: У городской ратуши
Завтра в 17:00
27 ноя в 17:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Пешая
2 часа
80 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Загадки вечернего Несвижа
Погрузиться в тайны и быт средневекового города на пешей прогулке в свете огней
Начало: У входа в городскую Ратушу
Завтра в 17:30
27 ноя в 17:30
5500 ₽ за всё до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Пешая
2.5 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Большая прогулка по Несвижу
Откройте для себя тайны Несвижа: средневековые памятники, старинные парки и легенды. Узнайте, почему его называют городом-крепостью
Начало: возле городской Ратуши
30 ноя в 08:00
7 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Несвиже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Несвиже