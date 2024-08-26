Пешие экскурсии-прогулки в Пинске с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Пинске, цены от 130 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пинск - город девяти веков
Пешая
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 30 чел.
Пинск - город девяти веков
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Начало: Площадь Ленина, у памятника Ленину (Пинск)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
130Br за всё до 50 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Были на экскурсии с мужем и дочерью 17лет. Ольга интересный рассказчик и приятный человек. Пинск очень понравился! во многом благодаря
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    ей. Грамотно выстроенный маршрут. В конце экскурсии получили рекомендации, где купить сувениры, с кем прокатиться по реке, где поужинать. От души рекомендуем посетить Пинск и послушать с Ольгу:)

  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Прекрасно организованная экскурсия! Елена любит свой город и эту любовь передала своим рассказом нам! Мы очень ей благодарны за те впечатления которые у нас остались от города и нашего с ней общения!
  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Гуляли по городу с Ириной. Спасибо большое! Экскурсовод с большим опытом и огромными знаниями! Так приятно и необычно, когда идёшь
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    по улицам, а прохожие здороваются с твоим гидом🙂 Да, историческая часть Пинска не очень большая, но за 2,5 часа мы столько узнали о городе и об истории Полесья! Ирина смогла провести часть экскурсии внутри костёла, т. к. не было службы. Только чтобы увидеть это великолепие, нужно приехать в Пинск!

  • Г
    Глазкова
    13 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Очень понравился город, учитывая, что о его существовании мы узнали совершенно случайно из статьи в интернете про неодоцененные города Беларуси.
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    В этой же статье автор горячо рекомендовал Ольгу и был абсолютно прав! Мы путешествовали на машине, переезды были длинные и не всегда предсказуемые по времени, в итоге мы два раза просили Ольгу поменять время, гид пошёл навстречу, что очень нам помогло. Спасибо! И конечно, сама экскурсия нам очень понравилась. Идеально по времени и насыщенности, весьма информативно. Если будем в Беларуси ещё, я бы даже осталась в городе с ночёвкой (в той красивой новой гостинице, построенной еврейской общиной, конечно же) и с удовольствием сходила бы в ресторанчик в Пинске! Городок очень симпатичный, длюннющая пешеходная улица и, конечно, потрясающая архитектура!

  • Л
    Лейля
    19 июня 2024
    Пинск - город девяти веков
    На экскурсии были вдвоем с мужем, в Белоруссии были в 4-х городах и в каждом брали индивидуальную экскурсию. Ольга, прекрасный
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    рассказчик, в спокойном темпе обошли весь центр. Ольга рассказала много интересных фактов о городе и его жителях. Ответила на все наши вопросы, дала свои рекомендации, что еще посмотреть самостоятельно. По совокупности из всех экскурсоводов, которых мы брали в Белоруссии Ольга и Олег в Минске, на наш взгляд лучшие. Рекомендуем, не пожалеете.

  • Ю
    Юлия
    9 мая 2024
    Пинск - город девяти веков
    Были на экскурсии с Ириной, мамой Ольги. Экскурсия была очень интересной по содержанию, а по времени - даже дольше запланированного.
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    Рассказ был увлекательным и структурированным, казалось, что время пролетело очень быстро, даже несмотря на холод на улице. Приятно, что Ирина знает и любит родной город и делиться информацией о нем. Экскурсию могу смело рекомендовать как искуренным путешественникам, так и просто любителям прогулок.

Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «Пешеходные»

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Сейчас в Пинске в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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