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В этой же статье автор горячо рекомендовал Ольгу и был абсолютно прав! Мы путешествовали на машине, переезды были длинные и не всегда предсказуемые по времени, в итоге мы два раза просили Ольгу поменять время, гид пошёл навстречу, что очень нам помогло. Спасибо! И конечно, сама экскурсия нам очень понравилась. Идеально по времени и насыщенности, весьма информативно. Если будем в Беларуси ещё, я бы даже осталась в городе с ночёвкой (в той красивой новой гостинице, построенной еврейской общиной, конечно же) и с удовольствием сходила бы в ресторанчик в Пинске! Городок очень симпатичный, длюннющая пешеходная улица и, конечно, потрясающая архитектура!