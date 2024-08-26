Экскурсии выходного дня в Пинске

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Пинске, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пинск - город девяти веков
Пешая
50 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
Пинск - город девяти веков
Погулять по столице Полесья и прикоснуться к её богатой истории на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 500 за всё до 30 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Пинск
Погулять по прекрасному старинному городу, шаг за шагом погружаясь в его историю
15 сен в 08:00
16 сен в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Старинный парк, места религиозного паломничества и другие достопримечательности столицы Полесья
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Были на экскурсии с мужем и дочерью 17лет. Ольга интересный рассказчик и приятный человек. Пинск очень понравился! во многом благодаря
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    ей. Грамотно выстроенный маршрут. В конце экскурсии получили рекомендации, где купить сувениры, с кем прокатиться по реке, где поужинать. От души рекомендуем посетить Пинск и послушать с Ольгу:)

  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Прекрасно организованная экскурсия! Елена любит свой город и эту любовь передала своим рассказом нам! Мы очень ей благодарны за те впечатления которые у нас остались от города и нашего с ней общения!
  • Г
    Галина
    20 августа 2024
    Пинск - город девяти веков
    Гуляли по городу с Ириной. Спасибо большое! Экскурсовод с большим опытом и огромными знаниями! Так приятно и необычно, когда идёшь
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    по улицам, а прохожие здороваются с твоим гидом🙂 Да, историческая часть Пинска не очень большая, но за 2,5 часа мы столько узнали о городе и об истории Полесья! Ирина смогла провести часть экскурсии внутри костёла, т. к. не было службы. Только чтобы увидеть это великолепие, нужно приехать в Пинск!

Ответы на вопросы от путешественников по Пинску в категории «На выходные»

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  1. Пинск - город девяти веков
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  3. Белорусский Дубай (на вашем автомобиле)
Сколько стоит экскурсия по Пинску в сентябре 2024
Сейчас в Пинске в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 50 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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