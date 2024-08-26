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по улицам, а прохожие здороваются с твоим гидом🙂 Да, историческая часть Пинска не очень большая, но за 2,5 часа мы столько узнали о городе и об истории Полесья! Ирина смогла провести часть экскурсии внутри костёла, т. к. не было службы. Только чтобы увидеть это великолепие, нужно приехать в Пинск!