Широкий выбор экскурсий затрудняет подбор наиболее подходящего маршрута. Многие гиды строят свои экскурсии 🧭 так, что ряд интересных памятников старины туристы видят лишь из окон автомобиля, когда хочется неспешно прогуляться 👣 по лучшим городским улицам, посетить привлекательные достопримечательности 🏛️ и одновременно получить интересную информацию о приглянувшихся местах.

Почувствовать город 🏙️ на 100% можно лишь находясь в нём не номинально, в автомобиле 🚘, а фактически, гуляя, что целиком и полностью воплощает "Пешеходная экскурсия ⛳ по Витебску", в ходе которой у вас будет достаточно времени для прогулки по живописным улочкам города и визита в заинтересовавшие вас объекты.

Экскурсия базируется на:

легендах, исторических личностях и современности Витебска

сохранившихся или аутентично восстановленных памятниках старины

улицах с отличным ракурсом для красивейших фотографий

Благодаря "Пешеходной экскурсия по Витебску" вы узнаете: