установленный во время празднования 1000-ия со дня принятия христианства на земле Беларуси
ул. Суворова
городскую ратушу
художественный музей
ул. Замковую
скульптуру Уличного клоуна
здание амфитеатра
где проводиться "Славянский базар"
"Духовской круглик"
алею лауреатов награды президента республики Беларусь "Через искусство к миру и взаимопониманию"
памятник А. Невскому
здание театра Якуба Колоса
Воскресенскую церковь
памятник великому князю Ольгерду
памятник слиянию 3-х рек.
Широкий выбор экскурсий затрудняет подбор наиболее подходящего маршрута. Многие гиды строят свои экскурсии 🧭 так, что ряд интересных памятников старины туристы видят лишь из окон автомобиля, когда хочется неспешно прогуляться 👣 по лучшим городским улицам, посетить привлекательные достопримечательности 🏛️ и одновременно получить интересную информацию о приглянувшихся местах.
Почувствовать город 🏙️ на 100% можно лишь находясь в нём не номинально, в автомобиле 🚘, а фактически, гуляя, что целиком и полностью воплощает "Пешеходная экскурсия ⛳ по Витебску", в ходе которой у вас будет достаточно времени для прогулки по живописным улочкам города и визита в заинтересовавшие вас объекты.
Экскурсия базируется на:
легендах, исторических личностях и современности Витебска
сохранившихся или аутентично восстановленных памятниках старины
улицах с отличным ракурсом для красивейших фотографий
Благодаря "Пешеходной экскурсия по Витебску" вы узнаете:
почему Великое княжество Литовское на самом деле Беларусь.
как связан Александр Невский и Витебск.
чем занимался Наполеон Бонапарт в городе на протяжении 14 дней.
почему памятник великому русскому поэту А. С. Пушкину такой маленький
Что входит
Заказав "Пешеходную экскурсию по историческому центру Витебска" вы получите бонусы:
Бесплатные входные билеты в один из музеев, если экскурсия будет забронирована на октябрь, ноябрь, первую половину декабря, вторую половину января, февраль или март.
Получаете менеджера, курирующего вашу поездку в Беларусь. Я подскажу лучшие объекты питания, кофейни, отели, а также, помогу решить интересующие вас вопросы.
И если к "Пешеходной экскурсии по историческому центру Витебска" вы заказываете "Авто-пешеходную экскурсию по Полоцку", то экскурсионное обслуживание в Спасо-Евфросиниевском монастыре оплачивается экскурсоводом.
Если в начале экскурсии (до улицы Замковой), вы почувствуете, что пешеходная экскурсия по историческому центру Витебска, по любой из причин, вам не подходит, то вы можете прервать гида и отказаться от его услуг, не оплачивая указанную в сообществе сумму.
Что не входит
На месте дополнительно оплачиваются билеты в музей.
Начало
🚩 площадь Тысячелетия.
Место завершения
🏁 здание Амфитеатра, где проводиться «Славянский базар».
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.