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И Ирина Первый раз были в Витебске и конечно заказали экскурсию. Экскурсовод Роман очень интересно рассказал и показал все самые значимые места города! Нам понравилось! Экскурсию и экскурсовода рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Павел Отличная, компактная, информативная экскурсия. Ничего лишнего, все факты преподнесены интересно и по делу. Роман хорошо подготовлен и знает все секреты своего города. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина Спасибо, Роману, за прекрасную экскурсию. Рекомендую Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Экскурсовод говорил не очень внятно. Но, в общем хорошо. Много фактов исторических узнали. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Были 16 июля 2024 года на обзорной экскурсии по Витебску. Очень понравилось. Мы были семьёй, и понравилось всем. Роман очень эрудированный экскурсовод, рассказ интересный. Мне также очень понравилось, что Роман интересно и обстоятельно отвечал на дополнительные вопросы по истории Белоруссии и Витебска (а вопросы я позадавать люблю). Большое спасибо за ту экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет