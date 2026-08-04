Прогуляемся по историческому центру, где я расскажу Вам о основных достопримечательностях Витебска.
Описание экскурсии
Погружение в вихрь событий, что привел в Витебск:
- Узнаете, что делал в городе Казимир Малевич и Марк Шагал;
- Почему в Витебске не только монумент, а ещё мост с улицей посвящены Александру Сергеевичу Пушкину;
- Где находится первая православная церковь возведенная на территории Руси;
- Кто такой Федор Махнов и почему самый высокий человек на планете всё же из Витебска.
- Почему на площади Тысячилетия установили памятник не только Александру Невскому, но ещё и его жене с сыном;
- Как случилось, что Марк Шагал превратил слово Витебск в термин, что поясняет, где находится Республика Беларусь; И многое другое! Знакомство с объектами архитектуры разных эпох и стилей: Начнём экскурсию на площади, где Витебск начался и где демонстрируя кладку XII века частично сохранилась Благовещенская церковь. Далее направимся к памятникам виленского барокко: Воскресенской церкви, Успенскому собору и городской ратуше. Там узнаете, как пересекается судьба сооружений, увидите, что городу ещё предстоит восстановить, чтобы завершить барочный ансамбль. Также попадёте в сквер, куда выходит фасад дворца, с балкона которого Наполеон Бонапарт руководил парадами своих войск. Закончим мероприятие у летнего амфитеатра, где проходит Славянский базар и сцена которого принимала исполнителей мировой величины. Там же завершим тему утраченного Витебского замка: в конце осознаете его площадь и разберетесь, где проходили стены и где жил местный князь, — настоящее приключение! Кому подойдет прогулка? Ценителям маршрутов с лучшими ракурсами на ключевые объекты и тем, кто любит познавать город через архитектурные детали и городские легенды. Организационные детали •Исторический центр холмист и экскурсия пешеходная, мы идём всегда с горы вниз, но для этого один раз нужно будет подняться по живописной лестнице на обзорную площадку.
- Посещение музеев в высокий сезон оговаривается с экскурсоводом предварительно.
- Стоимость в белорусских рублях можно уточнить в переписке с гидом.
- В конце экскурсии сориентирую на аутентичную салон-галерею с бесплатным входом, где представлены картины современных художников чаще всего Витебской школы. Важная информация: Заказав экскурсию настройтесь прогуляться по укромным и живописным улицам, посмотреть старинные и современные площади, рассмотреть памятники барокко, классицизма и древнерусской архитектуры. Приготовьтесь оказаться в точках с лучшими ракурсами для фото.
Ежедневно с 10:00 по 23:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Благовещенскую церковь
- Храм Александра Невского и памятник князю
- Успенский собор
- Пл. Свободы
- Памятник А.С. Пушкину
- Пушкинский мост
- Памятник Фёдору Махнову
- Памятник Алексию II
- Ул. Суворова
- Городскую ратушу
- Художественный музей
- Ул. Замковую
- Скульптуру Уличного клоуна
- Здание амфитеатра
- Где проводиться «Славянский базар»
- Духовской круглик
- Алею лауреатов награды президента республики Беларусь «Через искусство к миру и взаимопониманию»
- Театр Якуба Колоса
- Воскресенскую церковь
- Памятник князю Ольгерду
- Памятник слиянию 3-х рек. Утраченные храмы на снимках
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Билеты в музей.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тысячелетия у памятника Александру Невском
Завершение: Здание Амфитеатра, где проводиться «Славянский базар»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 по 23:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Заказав экскурсию настройтесь прогуляться по укромным и живописным улицам
- Посмотреть старинные и современные площади
- Рассмотреть памятники барокко
- Классицизма и древнерусской архитектуры. Приготовьтесь оказаться в точках с лучшими ракурсами для фото
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Первый раз были в Витебске и конечно заказали экскурсию. Экскурсовод Роман очень интересно рассказал и показал все самые значимые места города! Нам понравилось! Экскурсию и экскурсовода рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Отличная, компактная, информативная экскурсия. Ничего лишнего, все факты преподнесены интересно и по делу. Роман хорошо подготовлен и знает все секреты своего города.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Спасибо, Роману, за прекрасную экскурсию. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Экскурсовод говорил не очень внятно. Но, в общем хорошо. Много фактов исторических узнали.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были 16 июля 2024 года на обзорной экскурсии по Витебску. Очень понравилось. Мы были семьёй, и понравилось всем. Роман очень эрудированный экскурсовод, рассказ интересный. Мне также очень понравилось, что Роман интересно и обстоятельно отвечал на дополнительные вопросы по истории Белоруссии и Витебска (а вопросы я позадавать люблю). Большое спасибо за ту экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Были на экскурсии 23.06.24 Оцениваем на отлично. Очень толковый гид Роман Уже бывали в Витебске и тоже брали обзорку сравнение однозначно в пользу Романа Будем рекомендовать друзьям
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Витебска
Похожие экскурсии на «Привет, Витебск»
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборО Витебске - с легкостью и любовью
Познакомьтесь с Витебском: классическим и современным. Откройте для себя город Марка Шагала и витебской художественной школы. Уникальные места ждут вас
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 6800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, Витебск
Узнать секреты Витебска и на обзорной экскурсии стать городу лучшим другом
Начало: На площади Тысячелетия
Завтра в 08:00
15 авг в 08:00
от 5450 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелодии витебских улиц
Узнать и полюбить культурную столицу Беларуси на авторской экскурсии
Начало: Возле Художественного музея
19 авг в 12:30
20 авг в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Классический Витебск
Путешествие по Витебску откроет вам величественные храмы и исторические улицы. Узнайте, чем живет этот удивительный город, и насладитесь его красотой
Начало: У входа в гостиницу Витебск
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7800 ₽ за всё до 6 чел.
175 Br за экскурсию