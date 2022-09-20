Приглашаю познакомиться с Витебском классическим и современным! Вы увидите как «визитные карточки» города, так и его секретные места. Я расскажу о Марке Шагале, витебской художественной школе и эпохе авангарда. Покажу соборы и дворцы, граффити и арт-объекты. Если вы любите историю и искусство — эта экскурсия для вас.

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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Витебске

Вы увидите главные достопримечательности города: древнюю Ратушу, Благовещенскую церковь, дворец Губернатора и Успенский собор. Прогуляетесь по местному Арбату и по улице Марка Шагала, расписанной в стиле Казимира Малевича. Раскроете, почему именно в Витебск приехал знаменитый художник Юрий Пэн и открыл здесь свою художественную школу.

Витебск современный и непринужденный

Витебск — живой, динамичный и невероятно творческий город. Я помогу вам в этом убедиться! Вы отыщете оригинальное джаз-кафе в автобусе, соберете три картины на «скамейке-сидейке» и познакомитесь с человечком, живущем в фонарях. Оцените яркие граффити, посвященные местным людям-легендам, и загадаете желание у скульптурных волшебников.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.