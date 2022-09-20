О Витебске - с легкостью и любовью

Погулять по старинным улицам и раскрыть неординарный характер культурной столицы Беларуси

5
3 отзыва
Приглашаю познакомиться с Витебском классическим и современным! Вы увидите как «визитные карточки» города, так и его секретные места. Я расскажу о Марке Шагале, витебской художественной школе и эпохе авангарда. Покажу соборы и дворцы, граффити и арт-объекты. Если вы любите историю и искусство — эта экскурсия для вас.
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
О Витебске - с легкостью и любовью
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Описание

Что вас ожидает

Самое-самое в Витебске

Вы увидите главные достопримечательности города: древнюю Ратушу, Благовещенскую церковь, дворец Губернатора и Успенский собор. Прогуляетесь по местному Арбату и по улице Марка Шагала, расписанной в стиле Казимира Малевича. Раскроете, почему именно в Витебск приехал знаменитый художник Юрий Пэн и открыл здесь свою художественную школу.

Витебск современный и непринужденный

Витебск — живой, динамичный и невероятно творческий город. Я помогу вам в этом убедиться! Вы отыщете оригинальное джаз-кафе в автобусе, соберете три картины на «скамейке-сидейке» и познакомитесь с человечком, живущем в фонарях. Оцените яркие граффити, посвященные местным людям-легендам, и загадаете желание у скульптурных волшебников.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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о
20 сен 2022
ГИД Анастасия великолепный рассказчик, знающий и любящий свой город, 2,5 часа прошли незаметно.
А
7 сен 2022
Спасибо Анастасии за отличное знакомство с Витебском. Увлекательный рассказ и отличный маршрут
Наталья
30 авг 2022
Спасибо большое Анастасии за экскурсию и знакомство с прекрасным городом Витебск! Очень содержательно и интересно рассказала об истории города и о выдающихся людях, посоветовала, какие места можно посетить дополнительно самостоятельно. Экскурсия и правда прошла легко и с любовью, время пролетело незаметно! Очень советую экскурсию и гида!!!

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