Вы увидите главные достопримечательности города: древнюю Ратушу, Благовещенскую церковь, дворец Губернатора и Успенский собор. Прогуляетесь по местному Арбату и по улице Марка Шагала, расписанной в стиле Казимира Малевича. Раскроете, почему именно в Витебск приехал знаменитый художник Юрий Пэн и открыл здесь свою художественную школу.
Витебск — живой, динамичный и невероятно творческий город. Я помогу вам в этом убедиться! Вы отыщете оригинальное джаз-кафе в автобусе, соберете три картины на «скамейке-сидейке» и познакомитесь с человечком, живущем в фонарях. Оцените яркие граффити, посвященные местным людям-легендам, и загадаете желание у скульптурных волшебников.
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.