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Витебск Славянский

5
1 отзыв
Сергей С.
Сергей С. – Гид из Витебска
Наверняка каждый слышал о ежегодном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

А возможно, многие хоть раз побывали на этом празднике.

На неделю город 🏙️ окунается в атмосферу творчества и красоты, которые не оставят никого равнодушным.

А теперь у Вас появилась замечательная возможность совершить прогулку 👣 в историю 📖 с персональным гидом и узнать, чем жил город на протяжении своей тысячелетней истории.

Не упустите свой шанс! Это настоящая экскурсия ⛳ по настоящему городу искусств! Я хочу, я просто жажду вместе с Вами окунуться в атмосферу настоящего Праздника!
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Витебск Славянский
Витебск Славянский

Что вы увидите

  • Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы
  • Церковь Воскресения Христова (Рыночная)
  • Ратуша
  • историческая застройка ул. Толстого (Подвинской) и ул. Суворова (Узгорской)
  • Ратуша
  • Церковь соборная Успения Пресвятой Богородицы
  • дом Губернатора
  • художественный музей
  • Летний амфитеатр - основную площадку фестиваля "Славянский базар в Витебске"
  • литературный музей
  • выставочный зал "Духовской круглик".
Витебск - прекрасный город 🏙️, несмотря на все свои недостатки. А у какого города Мира их нет? Недостатки создают сами люди, проживающие в этих городах. Равно как и достоинства.
А какие достоинства есть у каждого человека? Какие качества, несущие его вверх по волнам времени? Поколение за поколением? Благодаря чему мы сегодня с радостью открываем творения Марка Шагала, широту слога Владимира Маяковского, грацию Айседоры Дункан?..
Конечно, благодаря искусству! Искусству жизни, заложенному в каждом из нас! И то, что выливается из глубин небытия и превращает жизнь в Праздник, является актом творчества. Акт творчества освобождает человека от пут повседневности и дает почувствовать себя Властелином мира, создающим нечто новое и совершенно бесподобное!
Совокупность искусств, воплощенных в многоликих актах творчества, создает фестивали... Таким является Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"! Единым, воплощающим в себе многое. Очень многое. Славянский базар в Витебске - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Праздничного города и вместе с тем почувствовать его долгую, насыщенную событиями историю 📖 своей жизнью, на мгновение город превращается в Праздничный карнавал, и далее, вновь успокоившись, живет, питаясь сладкими воспоминаниями насыщенных жарких дней.
Что входит
  • Услуги Экскурсовода
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • памятники архитектуры
  • пожертвования в храмах (по желанию).
Начало
🚩 Площадь Тысячелетия, Витебск
Место завершения
🏁 Площадь Свободы
Витебск Славянский
Витебск Славянский
Витебск Славянский
Витебск Славянский
Витебск Славянский
Витебск Славянский

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Сергей С.
Сергей С.
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1 отзыв оставили туристы

Сергей С. проводит ещё 1 экскурсию

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