Витебск - прекрасный город 🏙️, несмотря на все свои недостатки. А у какого города Мира их нет? Недостатки создают сами люди, проживающие в этих городах. Равно как и достоинства.

А какие достоинства есть у каждого человека? Какие качества, несущие его вверх по волнам времени? Поколение за поколением? Благодаря чему мы сегодня с радостью открываем творения Марка Шагала, широту слога Владимира Маяковского, грацию Айседоры Дункан?..

Конечно, благодаря искусству! Искусству жизни, заложенному в каждом из нас! И то, что выливается из глубин небытия и превращает жизнь в Праздник, является актом творчества. Акт творчества освобождает человека от пут повседневности и дает почувствовать себя Властелином мира, создающим нечто новое и совершенно бесподобное!

Совокупность искусств, воплощенных в многоликих актах творчества, создает фестивали... Таким является Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"! Единым, воплощающим в себе многое. Очень многое. Славянский базар в Витебске - это уникальная возможность окунуться в атмосферу Праздничного города и вместе с тем почувствовать его долгую, насыщенную событиями историю 📖 своей жизнью, на мгновение город превращается в Праздничный карнавал, и далее, вновь успокоившись, живет, питаясь сладкими воспоминаниями насыщенных жарких дней.