Погрузитесь в атмосферу Витебска, города с богатой историей и культурой.



Прогулка по его улицам расскажет о жизни Наполеона и Огинского, связи с блокадным Ленинградом и фестивале Славянский базар. Увидите Драматический театр, Успенский собор и Воскресенскую церковь. Узнаете, как город связан с Виктором Цоем и что любил Олег ЛСП. В конце вас ждет приятный сюрприз

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Витебска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время проходят многие культурные мероприятия, включая Славянский базар. В апреле и октябре также можно насладиться городом, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, Витебск предлагает уютные вечера в кафе и музеях, но прогулки могут быть ограничены из-за холода.

Сейчас август — это идеальное время.