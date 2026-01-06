Погрузитесь в атмосферу Витебска, города с богатой историей и культурой.
Прогулка по его улицам расскажет о жизни Наполеона и Огинского, связи с блокадным Ленинградом и фестивале Славянский базар. Увидите Драматический театр, Успенский собор и Воскресенскую церковь. Узнаете, как город связан с Виктором Цоем и что любил Олег ЛСП. В конце вас ждет приятный сюрприз
Прогулка по его улицам расскажет о жизни Наполеона и Огинского, связи с блокадным Ленинградом и фестивале Славянский базар. Увидите Драматический театр, Успенский собор и Воскресенскую церковь. Узнаете, как город связан с Виктором Цоем и что любил Олег ЛСП. В конце вас ждет приятный сюрприз
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальные исторические факты
- 🏛 Архитектурные шедевры
- 🎶 Музыкальные легенды
- 🌟 Легендарные события
- 🎁 Приятный сюрприз в конце
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Витебска - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время проходят многие культурные мероприятия, включая Славянский базар. В апреле и октябре также можно насладиться городом, хотя погода может быть менее предсказуемой. Зимой, с ноября по март, Витебск предлагает уютные вечера в кафе и музеях, но прогулки могут быть ограничены из-за холода.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Драматический театр им. Якуба Коласа
- Успенский собор
- Воскресенская церковь
- Дворец губернатора
- Летний амфитеатр
- Ратушная площадь
- Улица Суворова
Описание экскурсииВитебск сквозь века: легенды, тайны и архитектурные шедевры! Увлекательная прогулка, которая позволит вам в спокойном темпе узнать все тайны города, погрузиться в непередаваемую атмосферу и почувствовать себя коренным витебчанином! Древнейший Витебск является ярчайшим примером, по которому можно узнать всю многовековую историю Беларуси, ведь здесь вы сможете увидеть сохранившиеся монументы из каждого исторического периода:
- Драматический театр им. Якуба Коласа – величественное сооружение, выполненное в стиле классицизма скрывает под своими сводами историю одной из первых беларусских театральных трупп.
- Успенский собор – стоящий на Успенской горе, величественный красавец, возвышающийся как над Западной Двиной, так и над всем городом. Уникальный пример позднего барокко, построенный под руководством итальянского архитектора.
- Воскресенская церковь – ещё один пример Виленского барокко, стремящийся ввысь, словно птица, грациозный и изящный, безусловно одно из главных украшений города.
- Дворец губернатора – памятник XVIII века, исполненный в стиле классицизма. Каких только высокопоставленных гостей он не встречал: и Наполеон, и Александр I, и его брат Константин.
- Летний амфитеатр – одна из визитных карточек города, место проведения легендарного Славянского базара.
- А ещё вас ждёт посещение Ратушной площади, прогулка по пешеходной улице Суворова. Как и фактически каждый уголок Беларуси, история Витебск полна таинственных легенд и мифов. А кроме них, вы узнаете много неожиданных фактов, например, правда ли город славится производством вкуснейшего ликёра во всей Беларуси? И какое любимое витебское блюдо у уроженца Витебска Олега ЛСП? А в конце нашей прогулки вас будет ждать приятный сюрприз.
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Успенский собор
- Летний амфитеатр
- Воскресенская церковь
- Дворец губернатора
- Драматический театр им. Якуба Коласа
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Художественный музей, ул. Ленина 32
Завершение: Ул. Советская 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 10:00 до 22:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Интересная экскурсия, общение приятное и полезное. Спасибо за знакомство с Витебском! Приедем ещё!
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Е
С экскурсоводом Алексеем мы прошли по центральным улицам Витебска, узнали много интересных фактов об истории города.
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Н
Очень понравилась экскурсия. Много узнали о Витебске историческом и современном. Алексей знающий и любящий свой город экскурсовод. Спасибо большое! Желаем ему процветания!
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N
Благодарим Алексея за замечательную экскурсию. Всё прошло легко, с хорошим настроением - это было скорее похоже на очень приятную прогулку! Не перегрузив нас излишними фактами, Алексей рассказал много интересного об истории, архитектуре, познакомил с музыкальной, литературной и изобразительной сторонами своего города, с его культурной жизнью, ответил на все наши вопросы… Несомненно рекомендуем эту экскурсию!
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Д
Благодарим Алексея за замечательную экскурсию. Всё прошло легко, с хорошим настроением - это было скорее похоже на очень приятную прогулку! Не перегрузив нас излишними фактами, Алексей рассказал много интересного об истории, архитектуре, познакомил с музыкальной, литературной и изобразительной сторонами своего города, с его культурной жизнью, ответил на все наши вопросы… Несомненно рекомендуем эту экскурсию!
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Н
Благодарим Алексея за замечательную экскурсию. Всё прошло легко, с хорошим настроением - это было скорее похоже на очень приятную прогулку! Не перегрузив нас излишними фактами, Алексей рассказал много интересного об истории, архитектуре, познакомил с музыкальной, литературной и изобразительной сторонами своего города, с его культурной жизнью, ответил на все наши вопросы… Несомненно рекомендуем эту экскурсию!
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