Классическая обзорная экскурсия по Витебску

В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и...

5
1 отзыв
В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX веков, посетите древнейший храм Беларуси – Благовещенскую церковь XII века, увидите символ вольного города – городскую Ратушу с часами и Свято-Воскресенскую церковь – один из красивейших памятников православного зодчества, посетите величественный Свято-Успенский собор и многие другие достопримечательности и знаковые места города.
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Классическая обзорная экскурсия по Витебску
Классическая обзорная экскурсия по Витебску

Что вы увидите 🤩

  • Благовещенская церковь
  • Городская Ратуша
  • Свято-Воскресенская церковь
  • Свято-Успенский собор
  • Губернаторский дворец
  • Памятник героям Отечественной войны 1812 года
  • Арт-центр Марка Шагала
  • «Духовской круглик»
  • Летний амфитеатр

Об экскурсии

В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX веков, посетите древнейший храм Беларуси – Благовещенскую церковь XII века, увидите символ вольного города – городскую Ратушу с часами и Свято-Воскресенскую церковь – один из красивейших памятников православного зодчества, а также посетите величественный Свято-Успенский собор.
Вас ждет прогулка по Витебскому Арбату – пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Вы увидите Губернаторский дворец, в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт, а также памятник героям Отечественной войны 1812 года.
Экскурсовод осветит творчество в Витебске таких мастеров искусства как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, также Вы увидите арт-центр и Дом-музей Марка Шагала. Экскурсия продолжится на одной из самых больших площадей мира – площади Победы, где Вы увидите мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков и прогуляетесь по Аллее воинской славы с установленными на ней образцами военной техники.
В ходе дальнейшей прогулки увидите воссозданную стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», а также познакомитесь с Летним амфитеатром – знаменитой концертной площадкой, на которой проходит всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».
Организационные детали
  • Во время экскурсии музеи не посещаем.
  • Если у Вас есть автомобиль, то можем его использовать, тогда Вы сможете увидеть ещё больше достопримечательностей, но ездить много не нужно, только переезды между туристическими зонами, большая часть экскурсии будет проходить пешком.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человекДля группы 7-10 человекДля группы 1-3 человек
Экскурсия по Витебску пешком или на транспорте туриста
$30
$35
Экскурсия по Витебску на транспорте экскурсионного бюро
$50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туриста.
Место начала и завершения
Замковая улица, 5\2А, Витебск
Важная информация
  • Во время экскурсии музеи не посещаем. Если у Вас есть автомобиль
  • то можем его использовать
  • тогда Вы сможете увидеть ещё больше достопримечательностей
  • но ездить много не нужно
  • только переезды между туристическими зонами
  • большая часть экскурсии будет проходить пешком.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 8:00 до 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 8:00 до 18:00

Александр К.
Александр К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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