Об экскурсии

В рамках нашей экскурсии по Витебску Вы побываете в исторической части города с сохранившейся и восстановленной застройкой ХVIII-XIX веков, посетите древнейший храм Беларуси – Благовещенскую церковь XII века, увидите символ вольного города – городскую Ратушу с часами и Свято-Воскресенскую церковь – один из красивейших памятников православного зодчества, а также посетите величественный Свято-Успенский собор.

Вас ждет прогулка по Витебскому Арбату – пешеходной улице имени Суворова, вдоль которой расположены сувенирные лавки, картинные галереи, кафе, трактиры, кофейни. Вы увидите Губернаторский дворец, в котором останавливался император Франции Наполеон I Бонапарт, а также памятник героям Отечественной войны 1812 года.

Экскурсовод осветит творчество в Витебске таких мастеров искусства как Марк Шагал, Илья Репин, Казимир Малевич, также Вы увидите арт-центр и Дом-музей Марка Шагала. Экскурсия продолжится на одной из самых больших площадей мира – площади Победы, где Вы увидите мемориальный комплекс в честь советских воинов-освободителей, партизан и подпольщиков и прогуляетесь по Аллее воинской славы с установленными на ней образцами военной техники.

В ходе дальнейшей прогулки увидите воссозданную стилизованную средневековую башню «Духовской круглик», а также познакомитесь с Летним амфитеатром – знаменитой концертной площадкой, на которой проходит всемирно известный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске».

Организационные детали