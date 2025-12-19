Рождественская ярмарка в Антверпене — это завораживающие огни, тёплая атмосфера, вкусная еда и оригинальные сувениры.
Каждый год — что-то новое, и этот год не исключение! Идём вместе — любоваться, восхищаться, обсуждать и погружаться в сказку.
Описание экскурсии
Романтические световые туннели, атмосферные луны и фонари, диорамы с движущимися зимними пейзажами — эти впечатляющие инсталляции непременно придутся вам по душе.
Погуляем по нарядной ярмарке — и я расскажу:
- историю моряка и его возлюбленной
- легенду великана Антигона, что кошмарил фламандских купцов
- где можно попробовать знаменитое варево друида, которое использовали Астерикс и Обеликс
Здесь — гастрономический рай. На главной площади подают блюда томлёной кухни:
- рваную свинину
- рваную курицу
- бургеры из мяса чёрного ангуса
- и вегетарианские блюда
И конечно — большой выбор необычных подарков:
- свечи, которые превращаются в растения
- подносы для напитков из бутылок
- вкусные грелки
- и многое другое
Организационные детали
- В стоимость включён вкусный сувенир
- Еда и напитки на ярмарке оплачиваются дополнительно и по желанию
- Ярмарка работает с 5 декабря 2025 года по 4 января 2026 года
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€27
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У замка Стен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Лола — ваш гид в Антверпене
Провёл экскурсии для 288 туристов
Goeiemorgen! Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и писающего мальчика. Я гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.
