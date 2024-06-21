Экскурсии выходного дня в Антверпене

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Антверпене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Антверпен: свет и тень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 16:00
7 июля в 08:30
160 за всё до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Антверпен Рубенса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
130 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Антверпен Рубенса
    Если вы захотите провести время в нескучной и интеллектуальной компании это однозначно с Андреем. Он расскажет все средневековые интриги и козни, которыми был омрачён Антверпен и Бельгия в целом, но всё закончилось благополучно и город процветает!!! ❤️.
  • I
    Irina
    12 июня 2024
    Завтрак в Антверпене
    У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!
  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Антверпен Рубенса
    Андрей отличный гид и не скучно излагает материал. Получилась отличная прогулка в дружеской атмосфере, несмотря на дождь!
  • I
    Ilya
    11 мая 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны
  • Y
    Yulia
    1 мая 2024
    Антверпен Рубенса
    Хочу поблагодарить Андрея за индивидуальную экскурсию, которой я осталась очень довольна. Это было и познавательно и увлекательно. Достаточно объёмный материал, много новой информации, интересных исторических фактов. Спасибо Вам за созданную атмосферу и полученные впечатления!
  • Я
    Яна
    15 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
  • А
    Адиль
    10 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
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    Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское 🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊.

  • A
    Alex
    15 февраля 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор
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    разные углы, под которыми может подать материал, в зависимости от интересов группы. Всегда ёмко отвечает на дополнительные вопросы. Увлекательно ведёт рассказ и имеет хорошо проработанную программу экскурсии. Вся наша группа была в восторге от экскурсии с Людмилой. Рекомендую!

  • L
    Levan
    31 января 2024
    Антверпен: свет и тень
    Отличная экскурсия. Много интересного и необычного для себя узнал. Очень доволен, отлично провел время.

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июле 2024
Сейчас в Антверпене в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 27 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Антверпене (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на выходные, 27 ⭐ отзывов, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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