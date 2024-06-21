Е Елена Антверпен Рубенса Если вы захотите провести время в нескучной и интеллектуальной компании это однозначно с Андреем. Он расскажет все средневековые интриги и козни, которыми был омрачён Антверпен и Бельгия в целом, но всё закончилось благополучно и город процветает!!! ❤️.

I Irina Завтрак в Антверпене У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!

О Ольга Антверпен Рубенса Андрей отличный гид и не скучно излагает материал. Получилась отличная прогулка в дружеской атмосфере, несмотря на дождь!

I Ilya Антверпен: свет и тень Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.

Y Yulia Антверпен Рубенса Хочу поблагодарить Андрея за индивидуальную экскурсию, которой я осталась очень довольна. Это было и познавательно и увлекательно. Достаточно объёмный материал, много новой информации, интересных исторических фактов. Спасибо Вам за созданную атмосферу и полученные впечатления!

Я Яна Завтрак в Антверпене Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время

А Адиль Завтрак в Антверпене читать дальше Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское 🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊. Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.

A Alex Антверпен: свет и тень читать дальше разные углы, под которыми может подать материал, в зависимости от интересов группы. Всегда ёмко отвечает на дополнительные вопросы. Увлекательно ведёт рассказ и имеет хорошо проработанную программу экскурсии. Вся наша группа была в восторге от экскурсии с Людмилой. Рекомендую! Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор