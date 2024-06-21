1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по историческим местам Антверпена с личным гидом
История Антверпена полна ярких событий и тёмных страниц. Погрузитесь в атмосферу города, где свет и тень переплетаются в каждом уголке
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
Сегодня в 16:00
7 июля в 08:30
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Антверпен: от Брейгеля до Балансиаги в индивидуальной экскурсии
Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Начало: На площади Koningin Astridplein
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Антверпен Рубенса: экскурсия по местам великого художника
Прогулка по Антверпену, посвященная жизни и творчеству Питера Рубенса. Узнайте о его биографии, посетите знаковые места и попробуйте местное пиво
Завтра в 10:00
7 июля в 10:00
€130 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена21 июня 2024Если вы захотите провести время в нескучной и интеллектуальной компании это однозначно с Андреем. Он расскажет все средневековые интриги и козни, которыми был омрачён Антверпен и Бельгия в целом, но всё закончилось благополучно и город процветает!!! ❤️.
- IIrina12 июня 2024У нашей семьи было большое путешествие и мы рады что оно началось со знакомства с Лолой и Антверпеном. Нам понравилось всё! Атмосфера нашей прогулки- экскурсии была чудесной и познавательной. Спасибо, Лола!
- ООльга18 мая 2024Андрей отличный гид и не скучно излагает материал. Получилась отличная прогулка в дружеской атмосфере, несмотря на дождь!
- IIlya11 мая 2024Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
- YYulia1 мая 2024Хочу поблагодарить Андрея за индивидуальную экскурсию, которой я осталась очень довольна. Это было и познавательно и увлекательно. Достаточно объёмный материал, много новой информации, интересных исторических фактов. Спасибо Вам за созданную атмосферу и полученные впечатления!
- ЯЯна15 марта 2024Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время
- ААдиль10 марта 2024Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу.
- AAlex15 февраля 2024Людмила быстро отвечает на сообщения, она пунктуальна, её подход профессионален. Она обладает глубокими знаниями на многие темы, предлагая на выбор
- LLevan31 января 2024Отличная экскурсия. Много интересного и необычного для себя узнал. Очень доволен, отлично провел время.
Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июле 2024
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