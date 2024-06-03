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7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.