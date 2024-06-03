Пешие экскурсии-прогулки в Антверпене с экскурсоводом

Найдено 7 экскурсий в категории «Пешеходные» в Антверпене на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Антверпен - город искусств
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Антверпен - город искусств
Красоты Прекрасной эпохи, достояние Рубенса и быт горожан на обзорной экскурсии по городу
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
200 за всё до 16 чел.
Антверпен Рубенса
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Антверпен Рубенса
Познать город через историю жизни знаменитого художника
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
130 за всё до 6 чел.
Об Антверпене с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Об Антверпене с любовью
Известные и тайные места старинного бельгийского города на авторской экскурсии
Начало: У музея MAS
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
190 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Антверпен
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Добро пожаловать в Антверпен
Посетить визитные карточки города и узнать о нём интересные факты на обзорной экскурсии
Начало: В районе ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
140 за всё до 10 чел.
Завтрак в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
Завтрак в Антверпене
Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри
Начало: На площади Koningin Astridplein
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
160 за всё до 10 чел.
Антверпен: свет и тень
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Антверпен: свет и тень
О контрастах города, его достопримечательностях, творцах, героях и злодеях на обзорной экскурсии
Начало: На Центральном железнодорожном вокзале Антверпена ...
17 июня в 08:00
19 июня в 14:00
160 за всё до 10 чел.
Волшебство в Антверпене
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Волшебство в Антверпене
Знакомство с удивительным свободным городом, его историей, разными жителями и их стилем жизни
Завтра в 14:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 12 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    3 июня 2024
    Антверпен - город искусств
    Были на экскурсии "Антверпен - город искусств" с Натальей, очень понравился город, особенно когда знакомишься с ним в компании такого
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    эрудированного и увлеченного экскурсовода, хотелось бы особенно отметить прекрасный язык и глубокое знание истории города и его настоящего в самом широком контесте. Наталья нам посоветовала отличный ресторан для ужина - пошли в него и остались очень довольны, огромное спасибо!

  • А
    Анжелика
    2 июня 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Екатерина не так давно проводит экскурсии, чувствуется небольшой опыт, особенно это заметно в языке. Для нас с мужем и ребенком
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    7 лет маршрут был утомительным, почему-то несколько раз проходили по тем же местам, где уже были ранее. В остальном гид старалась, чтобы экскурсия нам понравилась, была доброжелательна, откликалась на наши пожелания, сама экскурсия заняла около четырех часов. Не могу сказать, что мы влюбились в Антверпен после экскурсии, впечатление о городе у нас осталось среднее, и все очень устали ходить. Советами гида о ресторанах, где можно перекусить после экскурсии, не смогли воспользоваться, пришлось искать самим.

  • I
    Irina
    30 мая 2024
    Добро пожаловать в Антверпен
    Огромное спасибо Екатерине за экскурсию по Антверпену. Красивый город, интересный маршрут, увлекательный рассказ гида. Очень рекомендуем познакомиться с этим замечательным городом в сопровождении Екатерины. До новых встреч.
  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Об Антверпене с любовью
    Очень понравилась экскурсия! Невероятно интересно, содержателтно и атмосферно. У нас была индивидуальная экскурсия и Лола не просто познакомила нас с этим прекрасным городом, а показала нам его с разных сторон, его колорит, особенности. Высочайший профессионализм, индивидуальный подход и приятное общение.
  • O
    Oleg
    20 мая 2024
    Об Антверпене с любовью
    Мы провели чудесное время с Лолой. Весь тур был наполнен интересными историческими фактами, обзором современных устоев и другой полезной информацией;
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    и всё это Лола преподносила в такой лёгкой форме, что не было ощущения переполненной информацией головы. Всем-всем обстоятельно рекомендую не раздумывая назначать встречу с Лолой, и получить массу положительных впечатлений от тура!

  • О
    Ольга
    18 мая 2024
    Антверпен Рубенса
    Андрей отличный гид и не скучно излагает материал. Получилась отличная прогулка в дружеской атмосфере, несмотря на дождь!
  • I
    Ilya
    11 мая 2024
    Антверпен: свет и тень
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны.
    Людмила настоящий профессионал своего дела. Рассказала и показала удивительные знаковые места Антверпена, а также его скрытые тайны
  • Y
    Yulia
    1 мая 2024
    Антверпен Рубенса
    Хочу поблагодарить Андрея за индивидуальную экскурсию, которой я осталась очень довольна. Это было и познавательно и увлекательно. Достаточно объёмный материал, много новой информации, интересных исторических фактов. Спасибо Вам за созданную атмосферу и полученные впечатления!
  • О
    Оксана
    24 апреля 2024
    Антверпен - город искусств
    Отличная экскурсия. Узнали много новых фактов и обнаружили новое в давно знакомом. Мы отлично провели время и рады тому, что Наталья познакомила нас с городом. Благодаря ей он стал еще чуточку более незабываемым.
  • Я
    Яна
    15 марта 2024
    Завтрак в Антверпене
    Лола увлекательный рассказчик, знает историю города, страны, влюблена в то что делает. Нам к сожалению, не удалось попасть на рынок, так как он работает по выходным. Но это не испортило нашу прогулку. Мы прекрасно провели время

Ответы на вопросы от путешественников по Антверпену в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Антверпену в июне 2024
Сейчас в Антверпене в категории "Пешеходные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 130 до 200. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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