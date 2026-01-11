Индивидуальные экскурсии в Антверпене

Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время город особенно красив, а рынки и улицы полны жизни и активности. Насладитесь атмосферой Антверпена в теплое время года.

Антверпен - столица моды, искусства и бриллиантов Бенилюкса. За несколько часов вы окунетесь в атмосферу города, узнаете о его архитектуре и модных тенденциях. Прогулка по улочкам приведет вас к ювелирам,

где можно узнать о бриллиантах. Горожане гордятся своим городом, и вы поймете, почему. Дегустация вафель, шоколада и картошки-фри добавит гастрономического удовольствия. В выходные дни посетите Птичий рынок, где можно попробовать устрицы и шампанское. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет понять менталитет антверпенар и насладиться их кухней

Описание экскурсии

«Есть Антверпен, все остальное — парковка» (местная поговорка)

Что вас ожидает

Антверпен от Брейгеля до Балансиаги

Прогуливаясь по улочкам города, вы столкнетесь с невероятным сочетанием архитектурных стилей. Арт-нуво, первый небоскреб в Европе и «фламандские кастрюли» — я поделюсь любопытными историями о строениях. Мы также поговорим о моде и Королевской академии изящных искусств, где учились Ван Гог и глава дома Баленсиага. Зайдем и к ювелирам — и вы станете лучше разбираться в бриллиантах.

Знакомство с горожанами

Антверпенары считаются самыми напыщенными жителями Королевства. Вы убедитесь: им есть, чем гордиться! Узнаете о повседневной жизни горожан и давних традициях, понаблюдаете за их повадками и увидите, как они себя позиционируют. Кроме того, я объясню, почему тех, кто не мог купить хлеб в пекарне, считали голодранцем.

Антверпен на вкус

Вы запомните, в чем разница между брюссельскими и льежскими вафлями — и подглядите, как на самом деле их готовят. Я подскажу, где продают лучшие бисквиты и круассаны. Мы заглянем в самые модные Шоколадные дома и раскроем секрет Дворца Наполеона. И во фритюр-ателье попробуем аппетитную картошку-фри — именно белги подарили её миру!

На рынок — как на праздник

Если же мы встретимся в выходные дни, то отправимся на Vogelmarkt, или Птичий рынок, — главное светское мероприятие последних 600 лет. Сюда приходят и людей посмотреть, и себя показать, а на прилавках чего только нет! Обязательно стоит продегустировать свежих устриц и каву — аналог шампанского. А при хорошей погоде наша прогулка будет сопровождаться танцами и звуками национального музыкального инструмента — саксофона.

Организационные детали

Дегустации и покупки оплачиваются отдельно: