Индивидуальные экскурсии в Антверпене

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Завтрак в Антверпене

Попробовать бельгийскую кухню, изучить характер горожан и раскрыть город изнутри

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади Groenplaats
  • Заказать экскурсию

100 за экскурсию

Лола
Задать вопросОбычно отвечает за 24 мин.
Лола – Гид в Антверпене
Антверпен — столица моды, искусства, бриллиантов и умопомрачительной кухни 🥧 Бенилюкса.

За пару часов вы погрузитесь в атмосферу города, где умеют жить стильно, полюбуетесь архитектурой и поймете менталитет антверпенар.

И, конечно, продегустируете знаменитые вафли, шоколад, жареную картошку — а на рынке выходного дня отведаете устриц с шампанским!
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене

«Есть Антверпен, все остальное — парковка» (местная поговорка)

Что вас ожидает

Антверпен от Брейгеля до Балансиаги
Прогуливаясь по улочкам города, вы столкнетесь с невероятным сочетанием архитектурных стилей. Арт-нуво, первый небоскреб в Европе и «фламандские кастрюли» — я поделюсь любопытными историями о строениях. Мы также поговорим о моде и Королевской академии изящных искусств, где учились Ван Гог и глава дома Баленсиага. Зайдем и к ювелирам — и вы станете лучше разбираться в бриллиантах.

Знакомство с горожанами
Антверпенары считаются самыми напыщенными жителями Королевства. Вы убедитесь: им есть, чем гордиться! Узнаете о повседневной жизни горожан и давних традициях, понаблюдаете за их повадками и увидите, как они себя позиционируют. Кроме того, я объясню, почему тех, кто не мог купить хлеб в пекарне, считали голодранцем.

Антверпен на вкус
Вы запомните, в чем разница между брюссельскими и льежскими вафлями — и подглядите, как на самом деле их готовят. Я подскажу, где продают лучшие бисквиты и круассаны. Мы заглянем в самые модные Шоколадные дома и раскроем секрет Дворца Наполеона. И во фритюр-ателье попробуем аппетитную картошку-фри — именно белги подарили её миру!

На рынок — как на праздник
Если же мы встретимся в выходные дни, то отправимся на Vogelmarkt, или Птичий рынок, — главное светское мероприятие последних 600 лет. Сюда приходят и людей посмотреть, и себя показать, а на прилавках чего только нет! Обязательно стоит продегустировать свежих устриц и каву — аналог шампанского. А при хорошей погоде наша прогулка будет сопровождаться танцами и звуками национального музыкального инструмента — саксофона.

Организационные детали

Дегустации и покупки оплачиваются отдельно:

  • дегустация устриц (6 штук) — 12€, бокал кавы — 3-4€ ;
  • картошка от повара с двумя звездами Мишлена — около 8,5€;
  • круассаны от 50 центов, шоколад от 1€, вафли от 1,5€.
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене
Завтрак в Антверпене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади Groenplaats.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Лола
Лола
Goeiemorgen! Меня зовут Лола. Я живу в одном маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и Писающего Мальчика :) Я не просто туристический гид, а гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет, в туризме я более 10 лет. А еще я обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы :)
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