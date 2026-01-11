Индивидуальные экскурсии в Антверпене

Антверпен - город моды, искусства и бриллиантов. За пару часов вы насладитесь архитектурой, узнаете о жизни горожан и попробуете местные деликатесы
Антверпен - столица моды, искусства и бриллиантов Бенилюкса. За несколько часов вы окунетесь в атмосферу города, узнаете о его архитектуре и модных тенденциях. Прогулка по улочкам приведет вас к ювелирам, читать дальшеуменьшить
где можно узнать о бриллиантах. Горожане гордятся своим городом, и вы поймете, почему. Дегустация вафель, шоколада и картошки-фри добавит гастрономического удовольствия. В выходные дни посетите Птичий рынок, где можно попробовать устрицы и шампанское. Это идеальная экскурсия для тех, кто хочет понять менталитет антверпенар и насладиться их кухней
Лучшие месяцы для экскурсии - с апреля по сентябрь. В это время город особенно красив, а рынки и улицы полны жизни и активности. Насладитесь атмосферой Антверпена в теплое время года.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Королевская академия изящных искусств
Птичий рынок
Дворец Наполеона
Описание экскурсии
«Есть Антверпен, все остальное — парковка» (местная поговорка)
Что вас ожидает
Антверпен от Брейгеля до Балансиаги
Прогуливаясь по улочкам города, вы столкнетесь с невероятным сочетанием архитектурных стилей. Арт-нуво, первый небоскреб в Европе и «фламандские кастрюли» — я поделюсь любопытными историями о строениях. Мы также поговорим о моде и Королевской академии изящных искусств, где учились Ван Гог и глава дома Баленсиага. Зайдем и к ювелирам — и вы станете лучше разбираться в бриллиантах.
Знакомство с горожанами
Антверпенары считаются самыми напыщенными жителями Королевства. Вы убедитесь: им есть, чем гордиться! Узнаете о повседневной жизни горожан и давних традициях, понаблюдаете за их повадками и увидите, как они себя позиционируют. Кроме того, я объясню, почему тех, кто не мог купить хлеб в пекарне, считали голодранцем.
Антверпен на вкус
Вы запомните, в чем разница между брюссельскими и льежскими вафлями — и подглядите, как на самом деле их готовят. Я подскажу, где продают лучшие бисквиты и круассаны. Мы заглянем в самые модные Шоколадные дома и раскроем секрет Дворца Наполеона. И во фритюр-ателье попробуем аппетитную картошку-фри — именно белги подарили её миру!
На рынок — как на праздник
Если же мы встретимся в выходные дни, то отправимся на Vogelmarkt, или Птичий рынок, — главное светское мероприятие последних 600 лет. Сюда приходят и людей посмотреть, и себя показать, а на прилавках чего только нет! Обязательно стоит продегустировать свежих устриц и каву — аналог шампанского. А при хорошей погоде наша прогулка будет сопровождаться танцами и звуками национального музыкального инструмента — саксофона.
картошка от повара с двумя звездами Мишлена — около 8,5€;
круассаны от 50 центов, шоколад от 1€, вафли от 1,5€.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Koningin Astridplein
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лола — ваш гид в Антверпене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 347 туристов
Goeiemorgen! Я живу в маленьком, но очень гордом Королевстве Бельгия. Рассказываю про Рубенса, Астерикса и писающего мальчика.
Я гид по жизни в бриллиантовой столице мира — Антверпене! Опыт позволяет — в туризме я с 2005 года. Обожаю совмещать туризм и иммиграцию, показывая красоту и настоящую жизнь в самом сердце Европы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Елена
Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и вкусного. Лола юморная, легко может расположить к себе. Время пролетело незаметно.
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Валентина
Благодарю Лолу за прогулку и беседу. Я была с сыном 18 лет, который учится в Лондоне на фэшн дизайнера, ему тоже было интересно и понравилась Лола. Не смотря на дождь, читать дальшеуменьшить
знакомство состоялось: мы были очарованы Антверпеном. Мы познакомились с историей и легендами АНтверпена, особенностями местных жителей, их привычками, образом жизни, правилами, узнали "крутые" нам незнакомые шоколадные бренды с любопытными основателями, знаковые места для кофе, еды, фри и тд. Прогулка с Лолой по атмосфере похожа на встречу со старым приятелем, с которым давно не виделись. Отзыв я пишу спустя полтора месяца после прогулки, все что она рассказывала, я запомнила.
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Адиль
Здравствуйте, Лола! Большое Вам спасибо за интересную прогулку по Антверпену. Экскурсия была похожа на встречу друзей которые гуляли по городу. Посещение рынка Антверпена - что то невероятное. Устрицы и шампанское читать дальшеуменьшить
🥂… красивые улочки ни кого не оставят равнодушным, но благодаря Вам и Вашему опыту профессионального гида, это не просто интересная и увлекательная, но и насыщенная множеством фактов, исторических событий прогулка, которая долго останется в наших воспоминаниях. Думаю, мы еще не раз сюда вернемся 😊.
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Кристина
Однозначно рекомендую! И благодарю за эту прогулку! Город невероятный! История, культура, еда, секретные места, жизнь местных. Легенды и мифы, шутки… время пролетело незаметно и на одном дыхании.
Мы были в субботу, и застали рынок-супер! Сами живем в Европе, в соседних странах (нам было 5человек). Но о таких субботних рынках только мечтать можем🙈😅
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А
Александр
Могу порекомендовать экскурсию с Лолой всем тем, кто хочет понять чем живут настоящие жители Антверпена! В жизнерадостном стиле с позиции местного жителя, Лола показала город и его жизнь, а также дала свои рекомендации по поводу того, что следует, а чего не следует делать туристу в городе. Ну и конечно же сам завтрак был превосходным!
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Евгений
Однозначно рекомендую! Необычный и неожиданный взгляд на город. Легенды и мифы, шутки… время пролетело незаметно. Мы были готовы слушать еще и еще, до самого вечера… Мы были в субботу и застали рынок, супер! Мы живем в Нидерландах, у нас рынок — это рынок, а здесь похоже на место встречи друзей.