Экскурсии по набережной Брюгге

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Брюгге на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призраки Брюгге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
«Набережная Роз — самый знаменитый вид Брюгге, сказочной красоты фотографии и виды»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Рыночная площадь
«Вы погуляете по набережной Дейвер, где язычники совершали жертвоприношения, увидите известную пивоварню и услышите, как и из чего варили раньше пиво, какие напитки были популярны в Средние века и сколько литров выпивал житель Брюгге в XV веке»
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
200 за всё до 5 чел.
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
«Вы увидите главные достопримечательности Брюгге, погуляете по узким улочкам, каналам, набережным и насладитесь уютной атмосферой»
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 170 за всё до 24 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    7 июня 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Замечательная экскурсия. Аида на ходу подстроилась под наши пожелания и дала кучу полезных советов от "местных", что потом сэкономило нам время и позволило найти самое лучшее. Рекомендую. Ну и как не отметить энциклопедические знания Аиды!
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    Призраки Брюгге
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
  • R
    Rimma
    18 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
    читать дальше

    начали путешествие по Брюгге. Аида потрясающий рассказчик, и знает о городе всё. Поражает её эрудиция, объём информации, которой она владеет, желание поделиться с нами. Она готова рассказывать о своём любимом городе часами, со многими подробностями и деталями. А ещё она очень милый и интересный человек. С ней легко и просто в общении. Она позаботилась о перерыве на обед, и заранее забронировала нам места в уютном ресторане. А потом мы опять гуляли по улицам и наслаждались красотой этого необыкновенного городка. К сожалению, время пролетело очень быстро, и мы должны возвращаться в Амстердам. Аида проводила нас на поезд. Было жалко расставаться с таким замечательным гидом и со сказкой, в которой мы находились почти весь день. Огромное Аиде спасибо за незабываемое знакомство с Брюгге!

  • А
    Алла
    14 мая 2024
    Классический Брюгге с неклассическим содержанием
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
    читать дальше

    Очень важно, что Аида сама много лет живет в Брюгге и любит его, поэтому мы увидели его глазами местных. Самые красивые улицы и дворы, самые значительные достопримечательности самый вкусный шоколад и вафли. А еще она прекрасный увлеченный рассказчик, знает массу занимательных историй и вообще милый, теплый, душевный человек. Экскурсия оставила прекрасное послевкусие. Очень рекомендую.

  • Н
    Нарине
    5 мая 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
    читать дальше

    спешила никуда и все подробно рассказывала. Я всем рекомендую Ларису. Она отличный гид и человек. У нас был поезд с пересадкой, но по техническим причинам не поехал и мы задерживались на час, но Лариса без проблем пошла навстречу и с пониманием отнеслась к нашей проблеме. Лариса, Спасибо большое за ваше понимание и человеческое отношение.

  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
    читать дальше

    Были на экскурсии с Ларисой. Время провели с огромным удовольствием. Было комфортно, легко, интересно. Впридачу к базовой информации о городе получили массу интересных фактов, знакомство с приятным человеком и массу положительных экскурсий. В итоге дочь сказала, что в ее личном рейтинге, эта была лучшая экскурсия за всю поездку! Как говорится, устами младенца….

  • А
    Анна
    18 января 2024
    Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
    Все было отлично! Лариса - замечательный экскурсовод! Спасибо!!!!
  • А
    Александр
    25 декабря 2023
    Призраки Брюгге
    Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2023
    Призраки Брюгге
    Экскурсия с Еленой по Брюгге удалась на все 100%! Елена отлично владеет материалом, легко ориентируется в истории и искусстве, много знает
    читать дальше

    и легко рассказывает. Нам было интересно ходить с Еленой по улочкам города и по закоулкам истории. Время экскурсии пролетело незаметно, и было жаль расставаться с Еленой. Очень хочется посмотреть Антверпен вместе с Еленой. Возможно когда-нибудь появится такая возможность. Отдельная благодарность Елене за ссылку на сериал) Рекомендуем Елену как отличного гида! С уважением и любовью из Питера Татьяна,Дмитрий и Иван

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюгге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Призраки Брюгге
  2. Классический Брюгге с неклассическим содержанием
  3. Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 200. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Брюгге, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Брюгге. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам