1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюгге - «северная Венеция» Средневековья
Посетить знаковые места чарующего города, услышать их историю и получить советы местного жителя
Начало: Рыночная площадь
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €170 за всё до 24 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- RRimma18 мая 2024Были в Брюгге на один день. Приехали из Амстердама. Нашим гидом была Аида. Она встретила нас на вокзале, и мы
- ААлла14 мая 2024Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Аиде, она не только влюбила нас в этот город, но даже сделала его для нас родным.
- ЮЮлия13 мая 2024Если хотите посмотреть Брюгге за один день, идите на экскурсию с Аидой. За несколько часов мы смогли выполнить задуманное. По
- ННарине5 мая 2024Вчера у нас была экскурсия. Хочу выразить огромную благодарность Ларисе за очень интересную экскурсию. Она добросовестно выполняла свою работу. Не
- ООксана27 апреля 2024В этот раз мы путешествовали с дочерью. Стараемся всегда в новом городе брать экскурсию, чтобы получить хотя бы базовые знания.
- ААнна18 января 2024Все было отлично! Лариса - замечательный экскурсовод! Спасибо!!!!
- ААлександр25 декабря 2023Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
- ТТатьяна17 октября 2023Экскурсия с Еленой по Брюгге удалась на все 100%! Елена отлично владеет материалом, легко ориентируется в истории и искусстве, много знает
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Популярные места»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Брюгге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Популярные места" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 200. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные места», 150 ⭐ отзывов, цены от €170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август