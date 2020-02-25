22 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Брюгге сквозь века

Мы начнем прогулку с Рыночной площади, где в Средние века купцы, богачи и торговцы покупали и продавали свои товары. Я расскажу о самых старых зданиях площади и героях-фламандцах, которые боролись за независимость от французской короны. Далее мы пройдем на площадь Бург, откуда город берет начало. Вы услышите историю каменной Ратуши, построенной по принципу Золотого сечения, и научитесь разбираться в местных архитектурных стилях. А еще я обязательно покажу вам Базилику Святой Крови — центр паломничества верующих. Вы узнаете, как Святая Кровь попала в Брюгге, почему именно сюда привезли мощи Василия Великого и как проходит ежегодная Процессия.

История пивоварения и местные ремесла

От Бурга мы направимся через улицу Слепого ослика к Рыбному рынку. Вы узнаете, как раньше торговали рыбой и какая рыба ценилась больше всего. Неподалеку от рынка находится площадь Кожевенников. Я расскажу, почему кожевенное ремесло испокон веков было одним из самых доходных и вредных одновременно. Вот мы уже на смотровой площадке Розенхудкаай — это место, где торговали четками. Я раскрою секрет названия площади и ее легенды. Вы погуляете по набережной Дейвер, где язычники совершали жертвоприношения, увидите известную пивоварню и услышите, как и из чего варили раньше пиво, какие напитки были популярны в Средние века и сколько литров выпивал житель Брюгге в XV веке.

Великолепный замок и церковь со скульптурой Микеланджело

Вы пройдете через сад Арентсхоф, увидите скульптурный ансамбль «Всадники Апокалипса» и романтичный мост святого Бонифация. Я расскажу о Луи Вивес — выдающемся гуманисте и педагоге, который занимался воспитанием самой Марии Тюдор. Вы восхититесь замком Груутхусе и узнаете историю сказочного богатства его владельца. Посетите церковь Богоматери с картинами фламандских художников и услышите о знаменитых музеях города (я подскажу, как посетить их самым удобным образом). После долгой реставрации для посетителей открыли доступ к скульптуре Микеланджело «Мадонна с младенцем» — вы сможете насладиться красотой этого шедевра. Погуляем также по узкой улочке, где раньше располагались бани, и поговорим о том, как в Средневековье принимали ванны богатые торговцы и какое скрытое предназначение таилось в безобидных баньках.

Бегинаж и бегинки

На площади Валплейн я расскажу о скульптуре греческих богов и покажу старую пивоварню. Вы узнаете, какие сорта пива здесь варят и какая легенда связана с одним из сортов пива. Заглянете в богадельню и услышите местные правила приема и особенности жизни. Посетите «город в городе» Бегинаж и узнаете, кто такие бегинки, что их отличает от монашек и почему только им доверяли лечить французских королей. На Озере Любви я расскажу удивительную легенду о лебедях. А еще, по вашему желанию, покажу места, где снимали фильмы «Залечь на дно в Брюгге» и «История монахини» с Одри Хепберн. И обязательно напомню, в книгах каких знаменитых писателей упоминается Брюгге. В завершение посоветую, где можно купить недорогой бельгийский шоколад и местное кружево.