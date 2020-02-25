22 отзыва оставили туристы

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Классический Брюгге с неклассическим содержанием

«Визитные карточки», тайные уголки и великолепная архитектура на насыщенной обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча Рыночная площадь
  • Заказать экскурсию

130 за экскурсию

У этой экскурсии22 отзыва
4.77
Aida
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
Aida – Гид в Брюгге
Вы познакомитесь с историей 📖 Брюгге со дня основания крепости на площади Бург и до наших дней.

Узнаете, как жили герцоги Бургундские, кто такие примитивисты, как лечили в Средневековье людей и кому Брюгге обязан многомиллионным туризмом.

Увидите импозантные церкви, старинные здания, романтичные мостики, зеркальные каналы и поймете, почему писатели, режиссеры и поэты так вдохновлялись этим чудесным местом.

Я расскажу самые интересные мифы и легенды Брюгге и помогу почувствовать царящий здесь дух старины, романтики, искусства и фламандской культуры.
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием

Что вас ожидает

Брюгге сквозь века
Мы начнем прогулку с Рыночной площади, где в Средние века купцы, богачи и торговцы покупали и продавали свои товары. Я расскажу о самых старых зданиях площади и героях-фламандцах, которые боролись за независимость от французской короны. Далее мы пройдем на площадь Бург, откуда город берет начало. Вы услышите историю каменной Ратуши, построенной по принципу Золотого сечения, и научитесь разбираться в местных архитектурных стилях. А еще я обязательно покажу вам Базилику Святой Крови — центр паломничества верующих. Вы узнаете, как Святая Кровь попала в Брюгге, почему именно сюда привезли мощи Василия Великого и как проходит ежегодная Процессия.

История пивоварения и местные ремесла
От Бурга мы направимся через улицу Слепого ослика к Рыбному рынку. Вы узнаете, как раньше торговали рыбой и какая рыба ценилась больше всего. Неподалеку от рынка находится площадь Кожевенников. Я расскажу, почему кожевенное ремесло испокон веков было одним из самых доходных и вредных одновременно. Вот мы уже на смотровой площадке Розенхудкаай — это место, где торговали четками. Я раскрою секрет названия площади и ее легенды. Вы погуляете по набережной Дейвер, где язычники совершали жертвоприношения, увидите известную пивоварню и услышите, как и из чего варили раньше пиво, какие напитки были популярны в Средние века и сколько литров выпивал житель Брюгге в XV веке.

Великолепный замок и церковь со скульптурой Микеланджело
Вы пройдете через сад Арентсхоф, увидите скульптурный ансамбль «Всадники Апокалипса» и романтичный мост святого Бонифация. Я расскажу о Луи Вивес — выдающемся гуманисте и педагоге, который занимался воспитанием самой Марии Тюдор. Вы восхититесь замком Груутхусе и узнаете историю сказочного богатства его владельца. Посетите церковь Богоматери с картинами фламандских художников и услышите о знаменитых музеях города (я подскажу, как посетить их самым удобным образом). После долгой реставрации для посетителей открыли доступ к скульптуре Микеланджело «Мадонна с младенцем» — вы сможете насладиться красотой этого шедевра. Погуляем также по узкой улочке, где раньше располагались бани, и поговорим о том, как в Средневековье принимали ванны богатые торговцы и какое скрытое предназначение таилось в безобидных баньках.

Бегинаж и бегинки
На площади Валплейн я расскажу о скульптуре греческих богов и покажу старую пивоварню. Вы узнаете, какие сорта пива здесь варят и какая легенда связана с одним из сортов пива. Заглянете в богадельню и услышите местные правила приема и особенности жизни. Посетите «город в городе» Бегинаж и узнаете, кто такие бегинки, что их отличает от монашек и почему только им доверяли лечить французских королей. На Озере Любви я расскажу удивительную легенду о лебедях. А еще, по вашему желанию, покажу места, где снимали фильмы «Залечь на дно в Брюгге» и «История монахини» с Одри Хепберн. И обязательно напомню, в книгах каких знаменитых писателей упоминается Брюгге. В завершение посоветую, где можно купить недорогой бельгийский шоколад и местное кружево.

Организационные детали

  • В стоимости экскурсии не включен билет в церковь Богоматери — 4 евро. Билет общий на посещение церкви Богоматери и замка Груутхусе, где расположен музей Прикладного искусства. После окончания реставрации возможно повышение стоимости билета до 6-7 евро.
  • Улицы Брюгге в центре города вымощены камнем. Пожалуйста, наденьте удобную обувь
  • По пути мы можем сделать небольшую паузу и выпить чашечку кофе
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием
Классический Брюгге с неклассическим содержанием

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала Рыночная площадь.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Aida
Aida
Добрый день! Меня зовут Аида, я очень люблю Брюгге. За все годы, что я здесь живу, он стал мне родным и близким городом. Я полностью прониклась его необычной историей, архитектурой и средневековым духом. Я филолог по образованию, люблю учиться, пишу рассказы, закончила курсы «Гид Брюгге». С удовольствием поделюсь с вами загадками и секретами нашего таинственного города.
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22 отзыва оставили туристы

25 февраля 2020
Экскурсия очень понравилась. Рекомендуем!!!
2 января 2020
Прежде всего, спасибо гиду Аиде за увлекательную и познавательную экскурсию. Узнали много нового о городе и его истории, посетили знаковые места и сделали много хороших фотографий. Благодаря гиду, провели чудесный день в чудесном городе. Очень рекомендуем.
26 декабря 2019
Отличная экскурсия, хорошо продуманный маршрут, интересный рассказ)) Большое спасибо Аиде))
2 ноября 2019
Аида невероятный гид! Кажется, за время экскурсии мы погрузились во все грани истории Брюгге! Невероятно глубокие знания со всех сторон позволили нам узнать много всего нового и интересного! Заходили в Базилику Святой Крови! Смогли прикоснуться к капсуле с кровью Христа! И все благодаря правильно спланированной программе! А после экскурсионная программа бесподобна! Список книг и фильмов о стране, рецепты местной кухни! Спасибо вам ещё раз, Аида!
7 октября 2019
Благодарны гиду Аиде за интересную, очень познавательную экскурсию. Несмотря на дождливую погоду, прошли весь маршрут, посетили все запланированные достопримечательности. Аида - увлечённый, доступно подающий информацию гид. Будем рекомендовать Аиду своим друзьям.
3 сентября 2019
Аида прекрасно провела экскурсию. Мы получили много удовольствия гуляя по городу с его неповторимой атмосферой и архитектурой. Осталось впечатление, что Аида вкладывает часть своей души в эти прогулки и стремится чтобы туристы приезжающие в город так же в него влюбились в него как и она. Обязательно рекомендую этого гида для знакомства с городом.
20 июля 2019
Прекрасный город, прекрасная экскурсия, и Аида - отличный гид! Мы прошли вместе по средневековым улочкам, фотографируя и слушая ее увлекательный рассказ об истории этого удивительного города, в котором время кажется остановилось. Брюгге прекрасен! Аида не только провела нас по городу, но и подсказала где лучше и дешевле купить замечательный шоколад, ответила на все наши вопросы. У нас было время вкусно пообедать, и всё это время Аида рассказывала нам о Брюгге, историческом и современном. Видя наш интерес к этому удивительному городу, посоветовала нам книги и кинофильмы, рассказывающие об истории Брюгге в разные время или снятые в Брюгге. Аида - очень чуткий и отзывчивый человек и знающий гид. Большое спасибо!
Владимир
6 июля 2019
Отличная экскурсия. Аида увлеченный, влюбленный в город человек. Рассказ об истории города был интересным, подробным. Мы получили удовольствие от города, показанного Аидой! Спасибо!
18 июня 2019
This was one of the best tours that we have ever taken. Aida is a great, extraordinary guide, she'is highly knowledgeable about the city, its history, key events, people and places to see. Moreover, she knows and understands art very well, and also extremely passionate about her work. We really enjoyed the tour immensely.
29 мая 2019
Очень понравилась экскурсия. Красочно и в тоже время гибко. По нашей просьбе сократили время экскурсии. Увидели необычные улочки, заходила экскурсовод с нами в сувенирные лавки, посоветовала хороший ресторан (экскурсия длится минимум три часа)
Ещё 12 отзывов

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