Необычные экскурсии по Брюгге

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Брюгге на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Призраки Брюгге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
180 за всё до 5 чел.
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от 180 за всё до 5 чел.
Брюгге, о котором вы не знали
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: на Рыночной площади Брюгге
12 июня в 13:00
15 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    22 мая 2024
    Увидеть Брюгге, не залегая на дно
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
    Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории
  • E
    Ekaterina
    20 мая 2024
    Призраки Брюгге
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
    Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
  • Н
    Наталья
    25 декабря 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Очень интересно. Одной встречи с городом явно не достаточно. Приедем ещё))
  • А
    Александр
    25 декабря 2023
    Призраки Брюгге
    Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
  • L
    Leonid
    29 октября 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Потрясающий гид. Очень интересно и душевно
  • Т
    Татьяна
    17 октября 2023
    Призраки Брюгге
    Экскурсия с Еленой по Брюгге удалась на все 100%! Елена отлично владеет материалом, легко ориентируется в истории и искусстве, много знает
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    и легко рассказывает. Нам было интересно ходить с Еленой по улочкам города и по закоулкам истории. Время экскурсии пролетело незаметно, и было жаль расставаться с Еленой. Очень хочется посмотреть Антверпен вместе с Еленой. Возможно когда-нибудь появится такая возможность. Отдельная благодарность Елене за ссылку на сериал) Рекомендуем Елену как отличного гида! С уважением и любовью из Питера Татьяна,Дмитрий и Иван

  • I
    Inna
    31 мая 2023
    Брюгге, о котором вы не знали
    Аида очень грамотный и прекрасный экскурсовод. Было очень интересно. Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Призраки Брюгге
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  3. Брюгге, о котором вы не знали
Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
Сейчас в Брюгге в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 200. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Брюгге (Бельгия 🇧🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Необычные», 88 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Бельгии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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