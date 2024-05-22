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и легко рассказывает. Нам было интересно ходить с Еленой по улочкам города и по закоулкам истории. Время экскурсии пролетело незаметно, и было жаль расставаться с Еленой. Очень хочется посмотреть Антверпен вместе с Еленой. Возможно когда-нибудь появится такая возможность. Отдельная благодарность Елене за ссылку на сериал) Рекомендуем Елену как отличного гида! С уважением и любовью из Питера Татьяна,Дмитрий и Иван