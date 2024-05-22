1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Призраки Брюгге
Прогулка по самым интересным местам Брюгге и погружение в загадочный мир городских легенд
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Увидеть Брюгге, не залегая на дно
Прогуляться по местам съёмок легендарного фильма и узнать историю города
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
от €180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Брюгге, о котором вы не знали
Познакомиться с историей бельгийского Средневековья на прогулке по нетуристическим районам города
Начало: на Рыночной площади Брюгге
12 июня в 13:00
15 июня в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина22 мая 2024Сегодня провели прекрасный день в Брюгге в компании гида Ларисы. Приятная прогулка, интересный рассказ об истории города и его жителях вызвали в нас желание вернуться сюда снова. Лариса, спасибо!!!
- EEkaterina20 мая 2024Чудесный гид ❤️ индивидуальный подход, интересно и детям и взрослым
- ННаталья25 декабря 2023Очень интересно. Одной встречи с городом явно не достаточно. Приедем ещё))
- ААлександр25 декабря 2023Обзорная экскурсия по городу, интересный маршрут, много информации.
- LLeonid29 октября 2023Потрясающий гид. Очень интересно и душевно
- ТТатьяна17 октября 2023Экскурсия с Еленой по Брюгге удалась на все 100%! Елена отлично владеет материалом, легко ориентируется в истории и искусстве, много знает
- IInna31 мая 2023Аида очень грамотный и прекрасный экскурсовод. Было очень интересно. Рекомендую всем.
Ответы на вопросы от путешественников по Брюгге в категории «Необычные»
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Сколько стоит экскурсия по Брюгге в июне 2024
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