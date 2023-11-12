Обзорная экскурсия по Брюсселю

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
За два часа нашей экскурсии мы расскажем все, что вам нужно знать о Брюсселе.

Пройдемся по его главным достопримечательностям, поговорим о королевской династии, шоколаде, культурном наследии и многовековой истории. Погрузитесь вместе с нами в чарующую атмосферу сердца Европы!
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Обзорная экскурсия по Брюсселю
Ближайшие даты:
12
ноя
13
ноя
14
ноя
15
ноя
16
ноя
17
ноя
18
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Вы увидите знаковые достопримечательности города:
  • Королевский дворец
  • Гран-Плас – самую красивую площадь Европы
  • Статую писающего мальчика
  • Крепостную стену 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар в Саблоне
  • Холм искусств
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Городскую ратушу
  • Уникальные фасады ар-нуво
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Добро пожаловать в Брюссель — город, где ароматы шоколада, бельгийского пива и дух вековых зданий создают завораживающую атмосферу!

Брюссель — сердце Европы

В нашем путешествии мы посетим важнейшие исторические места, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузимся в историю королевской династии, познакомимся с культурой шоколада и тайнами вафель. Встретимся у Королевского дворца, отправимся в путешествие через средневековые стены и удивимся Писающему Мальчику — символу Брюсселя. Все это уместится в увлекательные 2 часа экскурсии. С начала своего существования в 580 году Брюссель преобразился из столицы разнообразных империй в культурный центр с 159 посольствами и 2500 дипломатами. Как этот молодой город сумел стать ключевым игроком в Европе еще со времен Средневековья? Присоединитесь к нам, чтобы окунуться в историю прошлого и настоящего жизни Брюсселя. Брюссель – это город, который заставляет вас влюбиться в свою уникальность. Каждый его уголок напомнит о богатстве культурного наследия, обволакивая вас чарующей атмосферой. Погрузитесь в историю, вкус и вдохновение — Брюссель и мы ждем вас!

каждый день в 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра
  • Увлекательный рассказ о Брюсселе
  • Советы и рекомендации по любимым местам брюссельцев
  • Хорошее настроение:)
Что не входит
  • Личные расходы туристов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rue du Trône, Bruxelles
Завершение: Площадь Гран-Плас
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 19 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Брюсселя

Групповые
Пешеходные
Обзорные

Похожие туры из Брюсселя

Брюссель в тарелке
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
92 отзыва
Брюссель в тарелке
Познать аутентичность города через местную кухню и характер жителей
в районе метро Saint Catherine
14 ноя
15 ноя
16 ноя
17 ноя
160144 за всё до 5 чел.
Брюссель за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Брюссель за один день
Насыщенная обзорная экскурсия по главным и секретным местам бельгийской столицы
на Центральном вокзале (Gare de Bruxelles-Central)
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
150 за всё до 10 чел.
Многоликий Брюссель
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
39 отзывов
Многоликий Брюссель
От Средневековья до современности - всё разнообразие Брюсселя на обзорной экскурсии
23 ноя
24 ноя
25 ноя
27 ноя
180 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Брюсселе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Брюсселе
ХОРОШО
🧭
ТАМ