Добро пожаловать в Брюссель — город, где ароматы шоколада, бельгийского пива и дух вековых зданий создают завораживающую атмосферу!

Брюссель — сердце Европы

В нашем путешествии мы посетим важнейшие исторические места, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузимся в историю королевской династии, познакомимся с культурой шоколада и тайнами вафель. Встретимся у Королевского дворца, отправимся в путешествие через средневековые стены и удивимся Писающему Мальчику — символу Брюсселя. Все это уместится в увлекательные 2 часа экскурсии. С начала своего существования в 580 году Брюссель преобразился из столицы разнообразных империй в культурный центр с 159 посольствами и 2500 дипломатами. Как этот молодой город сумел стать ключевым игроком в Европе еще со времен Средневековья? Присоединитесь к нам, чтобы окунуться в историю прошлого и настоящего жизни Брюсселя. Брюссель – это город, который заставляет вас влюбиться в свою уникальность. Каждый его уголок напомнит о богатстве культурного наследия, обволакивая вас чарующей атмосферой. Погрузитесь в историю, вкус и вдохновение — Брюссель и мы ждем вас!