За два часа нашей экскурсии мы расскажем все, что вам нужно знать о Брюсселе.
Пройдемся по его главным достопримечательностям, поговорим о королевской династии, шоколаде, культурном наследии и многовековой истории. Погрузитесь вместе с нами в чарующую атмосферу сердца Европы!
Пройдемся по его главным достопримечательностям, поговорим о королевской династии, шоколаде, культурном наследии и многовековой истории. Погрузитесь вместе с нами в чарующую атмосферу сердца Европы!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вы увидите знаковые достопримечательности города:
- Королевский дворец
- Гран-Плас – самую красивую площадь Европы
- Статую писающего мальчика
- Крепостную стену 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар в Саблоне
- Холм искусств
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Городскую ратушу
- Уникальные фасады ар-нуво
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Добро пожаловать в Брюссель — город, где ароматы шоколада, бельгийского пива и дух вековых зданий создают завораживающую атмосферу!
Брюссель — сердце Европы
В нашем путешествии мы посетим важнейшие исторические места, включая объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Погрузимся в историю королевской династии, познакомимся с культурой шоколада и тайнами вафель. Встретимся у Королевского дворца, отправимся в путешествие через средневековые стены и удивимся Писающему Мальчику — символу Брюсселя. Все это уместится в увлекательные 2 часа экскурсии. С начала своего существования в 580 году Брюссель преобразился из столицы разнообразных империй в культурный центр с 159 посольствами и 2500 дипломатами. Как этот молодой город сумел стать ключевым игроком в Европе еще со времен Средневековья? Присоединитесь к нам, чтобы окунуться в историю прошлого и настоящего жизни Брюсселя. Брюссель – это город, который заставляет вас влюбиться в свою уникальность. Каждый его уголок напомнит о богатстве культурного наследия, обволакивая вас чарующей атмосферой. Погрузитесь в историю, вкус и вдохновение — Брюссель и мы ждем вас!
каждый день в 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям исторического центра
- Увлекательный рассказ о Брюсселе
- Советы и рекомендации по любимым местам брюссельцев
- Хорошее настроение:)
- Что не входит
- Личные расходы туристов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Rue du Trône, BruxellesЗавершение: Площадь Гран-Плас
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждый день в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 19 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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