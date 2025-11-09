Путешествие по Брюсселю обещает стать незабываемым приключением. За короткое время удастся увидеть Королевский дворец, прогуляться по площади Гран-Плас и насладиться видами с Холма искусств. Не упустите шанс узнать о секретах бельгийского шоколада и посетить знаменитую статую Писающего мальчика. Экскурсия включает посещение старинных кварталов и уникальных фасадов в стиле ар-нуво. Остановки для фото позволят запечатлеть лучшие моменты

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Маршрут составлен так, чтобы охватить максимум достопримечательностей с самого выгодного ракурса, и не устать во время прогулки.

Вот что вы увидите:

Королевский дворец

Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе

Шоколадные дома — и самые известные в мире, и маленькие семейные

Статую-фонтан «Писающий мальчик»

Крепостную стену 12 века

Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар

Холм искусств с открыточными видами на Брюссель

Музейный квартал

Королевский сад

Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

А ещё вы узнаете:

О Брюсселе сквозь века — от первых поселений до столицы Европы. И о том, как город стал центром власти, культуры и гастрономии

Кто жил в старинных кварталах, какие тайны хранят средневековые фасады и почему брюссельцы так ценят свою архитектуру

Что значит быть «истинным брюссельцем», почему это выражение часто используется в курьёзных ситуациях и как здесь шутят над политиками

О секретах бельгийского шоколада, где пробовать лучшие вафли и какие сорта пива считаются настоящими шедеврами

Как здесь работают, отдыхают и почему Брюссель называют городом контрастов

Организационные детали