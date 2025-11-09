Путешествие по Брюсселю обещает стать незабываемым приключением.
За короткое время удастся увидеть Королевский дворец, прогуляться по площади Гран-Плас и насладиться видами с Холма искусств.
Не упустите шанс узнать о секретах бельгийского шоколада и посетить знаменитую статую Писающего мальчика. Экскурсия включает посещение старинных кварталов и уникальных фасадов в стиле ар-нуво. Остановки для фото позволят запечатлеть лучшие моменты
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Королевский дворец и история
- 🍫 Секреты бельгийского шоколада
- 📸 Фотопаузы в лучших местах
- 🗺️ Легенды и тайны города
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 🎨 Холм искусств и виды
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Площадь Гран-Плас
- Шоколадные дома
- Статуя-фонтан «Писающий мальчик»
- Крепостная стена 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Ратуша
Описание экскурсии
Маршрут составлен так, чтобы охватить максимум достопримечательностей с самого выгодного ракурса, и не устать во время прогулки.
Вот что вы увидите:
- Королевский дворец
- Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе
- Шоколадные дома — и самые известные в мире, и маленькие семейные
- Статую-фонтан «Писающий мальчик»
- Крепостную стену 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво
А ещё вы узнаете:
- О Брюсселе сквозь века — от первых поселений до столицы Европы. И о том, как город стал центром власти, культуры и гастрономии
- Кто жил в старинных кварталах, какие тайны хранят средневековые фасады и почему брюссельцы так ценят свою архитектуру
- Что значит быть «истинным брюссельцем», почему это выражение часто используется в курьёзных ситуациях и как здесь шутят над политиками
- О секретах бельгийского шоколада, где пробовать лучшие вафли и какие сорта пива считаются настоящими шедеврами
- Как здесь работают, отдыхают и почему Брюссель называют городом контрастов
Организационные детали
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с лучшими ракурсами достопримечательностей
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате только для вашей компании, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 11:00 и 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Trône
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Криста — ваша команда гидов в Брюсселе
Провели экскурсии для 14142 туристов
Я — историк архитектуры и знаток Парижа. Во Франции я защитила диссертацию о создании туристических маршрутов. И с 2015 года вместе с командой профессиональных гидов помогаю гостям увидеть город иначе,
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
9 ноя 2025
Экскурсия «Брюссель за 2 часа» с Евгенией прошла замечательно! Несмотря на сжатое время, она сумела показать самые интересные места города и рассказать о них с большим знанием дела и любовью.
Olga
5 окт 2025
Добрый день, экскурсия очень понравилась, маршрут хорошо разработан. Надеюсь, что приедем ещё. Если бы была возможна экскурсия ещё на польском или немецком языке, то желающих было бы больше.
Желаем Вам удачи и благодарных туристов!
С
Светланв
3 окт 2025
Большое спасибо Неверу за прекрасную прогулку по Брюсселю. Мы были первыми гостями для Невера и он справился очень хорошо. Благодарим!
А
Алена
2 июл 2025
Полина - крутая!) Экскурсия очень понравилась, было познавательно, весело и интересно. Знание города отличное, истории увлекательные, все удобно и поэтапно, Полина дала много советов) рекомендую)
Е
Елена
30 июн 2025
Полина была нашим гидом. Лучшая! Зарядила настроением на весь день. Подрьбно рассказала историю Бельгии и Брюсселя со свойственной харизмой. Спасибо большое. ❤️
С
Светлана
23 июн 2025
Экскурсия с гидом по Брюсселю была очень интересной и комфортной. Мы познакомились с историей и культурой города и увидели скрытые от толп туристов места. Гид Полина профессионал своего дела. Рассказывает интересно, не монотонно и не скучно
A
Anna
14 июн 2025
Просто потрясающую экскурсию по Брюсселю провела нам гид Полина! 2.5 часа пролетели незаметно (несмотря на дождливую погоду). Информативно, при этом легко и интересно, с огромной любовью к Брюсселю и стране
М
Мария
14 июн 2025
Очень не хочется писать плохой отзыв, но еще больше не хочется получать услугу, такого качества, как эта экскурсия. Я была с Трипстером во многих городах и это первый раз когда
Криста
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим за Ваш отзыв.
Гид, проводивший экскурсию, больше с нами не работает.
У него был сложный период профессионального выгорания из-за длительного отсутствия туристов в Бельгии, что, к сожалению, сказалось на его работе.
Сейчас экскурсии ведут другие гиды, и качество полностью восстановлено 🔝
Elmira
8 июн 2025
Я не совсем довольна экскурсией. Мне перенесли экскурсию со среды на четверг, написали, что заболел гид и видимо дали другого гида. Поэтому мне пришлось отказаться от поездки в Люксембург. Нас
Криста
Ответ организатора:
Благодарим за отзыв!
Да, первоначальный гид действительно заболел, и мы в экстренном порядке нашли замену, чтобы вы смогли посетить и насладиться
М
Мария
19 мая 2025
Прекрасно организованная пешеходная экскурсия по городу (продуманный маршрут, когда двигаемся все время под горку, а не в горку). Наш гид Полина очень эрудированная и интересная рассказчица (журналист по образованию), мы узнали много нового про Брюссель и Бельгию, хотя уже не раз бывали в этой стране. Рекомендую!!!
Irina
17 мая 2025
Я впервые посетила Брюссель и взяла обзорную экскурсию с Полиной. Мы ничего не знали о стране, и эта экскурсия стала отличным знакомством с городом и страной. Полина рассказывала много интересных
В
Вячеслав
16 мая 2025
Интересная, содержательная экскурсия с гидом, влюбленным в свой прекрасный город. Достаточно много увлекательной информации, при этом легкая подача. Спасибо! Рекомендую.
М
Махмутова
12 мая 2025
Очень хорошо структурированная экскурсия, грамотный экскурсовод Полина - рекомендуем искренне! Спасибо!
Евгения
7 мая 2025
Потрясающая экскурсия! Интересно, динамично, весело, очень информативно! Казалось, что наш гид Полина знает о Брюсселе абсолютно всё! История города и страны, короли, массоны, шоколатье, храмы, переодевания писающего мальчика)), лучшие вафли и картошка фри, мэр-спаситель города и многое-многое другое! Настоятельно рекомендую всем! Вы увидите Брюссель другими глазами!
Ирина
5 мая 2025
На групповой экскурсии оказались вдвоем. Первый раз в Брюсселе, город незнакомый. Это было волшебно! Экскурсия превратила день в настоящее приключение. Гид Полина - не просто профессионал, а чародейка историй!! Каждая
