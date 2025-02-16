Личное свидание с Брюсселем

Увлекательная прогулка по Брюсселю: от Королевского дворца до Гран-Плас. Узнайте о местной культуре и традициях, наслаждаясь видами города
На индивидуальной экскурсии по Брюсселю вы откроете для себя его богатую историю и архитектурные контрасты.

Погружение в атмосферу города начнётся у Королевского дворца и продолжится через знаменитую площадь Гран-Плас, крепостную стену 12 века и другие знаковые места.

Экскурсия подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам, стремящимся глубже понять дух города. Возможность задать вопросы местному эксперту делает это путешествие особенно ценным

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Увидеть Королевский дворец
  • 🌍 Погрузиться в историю Брюсселя
  • 🗺️ Исследовать Гран-Плас
  • 🧒 Посетить «Писающего мальчика»
  • 🏛️ Оценить архитектуру ар-нуво
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
Личное свидание с Брюсселем
Личное свидание с Брюсселем
Личное свидание с Брюсселем
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев22
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-Плас
  • Статуя-фонтан «Писающий мальчик»
  • Крепостная стена 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Ратуша

Описание экскурсии

Брюссель вчера и сегодня

Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.

Маршрут прогулки

Он составлен так, чтобы вы не шли вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе
  • Статую-фонтан «Писающий мальчик»
  • Крепостную стену 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по одному маршруту
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Дети до 8 лет могут посетить экскурсию бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У конного памятника Леопольду II на Тронной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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