На индивидуальной экскурсии по Брюсселю вы откроете для себя его богатую историю и архитектурные контрасты. Погружение в атмосферу города начнётся у Королевского дворца и продолжится через знаменитую площадь Гран-Плас, крепостную стену 12 века и другие знаковые места. Экскурсия подойдёт как новичкам, так и опытным путешественникам, стремящимся глубже понять дух города. Возможность задать вопросы местному эксперту делает это путешествие особенно ценным

от €160 за 1–4 человек или €40 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Брюссель вчера и сегодня

Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.

Маршрут прогулки

Он составлен так, чтобы вы не шли вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

Королевский дворец

Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе

Статую-фонтан «Писающий мальчик»

Крепостную стену 12 века

Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар

Холм искусств с открыточными видами на Брюссель

Музейный квартал

Королевский сад

Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города

Организационные детали