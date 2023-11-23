Ежедневная прогулка по Брюсселю

Узнать и полюбить город за 2 часа

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На нашей экскурсии вы увидите город с душой и старинной историей! Королевский и ремесленнический, Брюссель удивит вас контрастами архитектуры и духом разных эпох. Вы изучите достопримечательности, в том числе встретите «Писающего мальчика».

Научитесь ориентироваться в уютных улочках города, обнаружите скрытые сокровища Бельгии и узнаете, как живут бельгийцы.
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ежедневная прогулка по Брюсселю
Ближайшие даты:
23
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€25
Дети до 12 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Брюссель вчера и сегодня

Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.

Маршрут прогулки

Он составлен так, чтобы вы не поднимались вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-плас, которую называют красивейшей в Европе
  • Статую-фонтан «Писающий мальчик»
  • Крепостную стену 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.

Организационные детали

  • Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников

ежедневно в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Тронной площади, около Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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