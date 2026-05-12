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Свидание с Брюсселем каждый день

Погрузитесь в атмосферу Брюсселя, узнайте его историю и секреты. В программе: Королевский дворец, Гран-Плас, Писающий мальчик и многое другое
На этой экскурсии вы откроете для себя Брюссель с его душой и старинной историей. Город контрастов архитектуры и духа разных эпох.

Вы увидите Королевский дворец, площадь Гран-Плас, статую-фонтан «Писающий мальчик», крепостную
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стену 12 века, церковь Нотр-Дам-де-Виктуар, холм искусств, музейный квартал, Королевский сад, ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво. Экскурсия подойдёт как новичкам, так и частым гостям города.

В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов, где можно обсудить увиденное и задать любые вопросы гиду

4.9
60 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Фотопаузы у лучших достопримечательностей
  • 🏰 Посещение исторических мест
  • 🍫 Узнайте, где пробовать лучший шоколад
  • 🍺 Рекомендации по бельгийскому пиву
  • 🌆 Открыточные виды на Брюссель

Лучшее время для посещения

янв
фев
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по Брюсселю - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Свидание с Брюсселем каждый день
Свидание с Брюсселем каждый день
Свидание с Брюсселем каждый день

Что можно увидеть

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-Плас
  • Статуя-фонтан «Писающий мальчик»
  • Крепостная стена 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Ратуша
  • Фасады в стиле ар-нуво

Описание экскурсии

Брюссель вчера и сегодня

Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.

Маршрут прогулки

Он составлен так, чтобы вы не шли вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

  • Королевский дворец
  • Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе
  • Статую-фонтан «Писающий мальчик»
  • Крепостную стену 12 века
  • Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
  • Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
  • Музейный квартал
  • Королевский сад
  • Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.

Организационные детали

  • По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
  • Экскурсия проводится без наушников
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет€40
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Тронной площади, около Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
1
3
2
1
1
Е
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.+1
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
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Виолетта
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой получили массу впечатлений и узнали много нового. Благодарю за ваше внимание, профессионализм и тёплую атмосферу. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию другим! Гид профессионально занимается делом❤️
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой+2
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой
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Т
Нам Очень понравилась экскурсия, рекомендую!
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Н
Великолепный экскурсовод Евгения, прекрасно владеет материалом об истории, культуре, традициях и жителях Брюсселя. Показала город и рассказала о нём увлекательно, с юмором. Мы с лёгкостью провели 2 часа в компании этого интересного человека. Ни в одном путеводителе не найдёшь таких замечательных сведений.
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Д
Экскурсия по Брюсселю получилась очень интересной и познавательной. Было много фактов и деталей, на которые мы бы сами никогда не обратили внимание. Отдельно хочу отметить экскурсовода: чувствовалось, что она действительно
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влюблена в город, и эта энергия передается. Она не просто рассказывала про места и историю, а помогла понять атмосферу Брюсселя. В конце поделилась отличными рекомендациями, где выпить вкусное бельгийское пиво, где вкусно поесть и куда зайти за шоколадом. После экскурсии осталось ощущение, что город стал ближе и понятнее.

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Наталья
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не знали. По счастливой случайности забронировали эту экскурсию и попали буквально на приватный тур с
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Полиной. За 2.5 часа Полина рассказала нам так много интересных фактов и историй, каких мы бы сами не смогли вычитать в интернете. Было очень интересно, познавательно и информативно. К тому же Полина оказалась очень приятным собеседником и замечательной девушкой. Эта экскурсия впечатлила меня больше, чем поездка в Гент и Брюгге с другой тур компанией. И теперь я хочу привезти в Брюссель свою семью и сходить на другой гастрономический тур с Полиной. Спасибо большое за прекрасную прогулку! Благодаря вам, у нас остались отличные впечатления от города несмотря на экстремальные погодные условия:)

Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не+2
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не
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