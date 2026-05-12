На этой экскурсии вы откроете для себя Брюссель с его душой и старинной историей. Город контрастов архитектуры и духа разных эпох.
Вы увидите Королевский дворец, площадь Гран-Плас, статую-фонтан «Писающий мальчик», крепостную
Вы увидите Королевский дворец, площадь Гран-Плас, статую-фонтан «Писающий мальчик», крепостную
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Фотопаузы у лучших достопримечательностей
- 🏰 Посещение исторических мест
- 🍫 Узнайте, где пробовать лучший шоколад
- 🍺 Рекомендации по бельгийскому пиву
- 🌆 Открыточные виды на Брюссель
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для прогулки по Брюсселю - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Королевский дворец
- Площадь Гран-Плас
- Статуя-фонтан «Писающий мальчик»
- Крепостная стена 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Ратуша
- Фасады в стиле ар-нуво
Описание экскурсии
Брюссель вчера и сегодня
Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.
Маршрут прогулки
Он составлен так, чтобы вы не шли вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:
- Королевский дворец
- Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе
- Статую-фонтан «Писающий мальчик»
- Крепостную стену 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.
Организационные детали
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
|Дети до 8 лет включительно
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Тронной площади, около Королевского дворца
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Брюсселе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1.5 часа
Провели экскурсии для 93656 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 60 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсовод по имени Nver,провел очень интересную и познавательную экскурсию. Нам очень понравилось, рекомендуем этого гида.
+1
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Спасибо большое за замечательную экскурсию! Всё было очень интересно, познавательно и прекрасно организовано. Я с мамой получили массу впечатлений и узнали много нового. Благодарю за ваше внимание, профессионализм и тёплую атмосферу. С удовольствием буду рекомендовать эту экскурсию другим! Гид профессионально занимается делом❤️
+2
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Т
Нам Очень понравилась экскурсия, рекомендую!
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Н
Великолепный экскурсовод Евгения, прекрасно владеет материалом об истории, культуре, традициях и жителях Брюсселя. Показала город и рассказала о нём увлекательно, с юмором. Мы с лёгкостью провели 2 часа в компании этого интересного человека. Ни в одном путеводителе не найдёшь таких замечательных сведений.
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Д
Экскурсия по Брюсселю получилась очень интересной и познавательной. Было много фактов и деталей, на которые мы бы сами никогда не обратили внимание. Отдельно хочу отметить экскурсовода: чувствовалось, что она действительно
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Мы приехали в Брюссель буквально на пару дней с подругой. О проекте 15:15 до этого не знали. По счастливой случайности забронировали эту экскурсию и попали буквально на приватный тур с
+2
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