Узнать и полюбить город за 2 часа
На нашей экскурсии вы увидите город с душой и старинной историей! Королевский и ремесленнический, Брюссель удивит вас контрастами архитектуры и духом разных эпох. Вы изучите достопримечательности, в том числе встретите «Писающего мальчика».
Научитесь ориентироваться в уютных улочках города, обнаружите скрытые сокровища Бельгии и узнаете, как живут бельгийцы.
Научитесь ориентироваться в уютных улочках города, обнаружите скрытые сокровища Бельгии и узнаете, как живут бельгийцы.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€25
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Брюссель вчера и сегодня
Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.
Маршрут прогулки
Он составлен так, чтобы вы не поднимались вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:
- Королевский дворец
- Площадь Гран-плас, которую называют красивейшей в Европе
- Статую-фонтан «Писающий мальчик»
- Крепостную стену 12 века
- Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар
- Холм искусств с открыточными видами на Брюссель
- Музейный квартал
- Королевский сад
- Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.
- Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.
Организационные детали
- Людей в группе может быть больше 15, поскольку для детей билеты не приобретаются. Место и время начала экскурсии едины для всех участников.
- По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
- Экскурсия проходит ежедневно по единому маршруту (он отмечен на карте в разделе «Фото»)
- В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!
- Экскурсия проводится без наушников
ежедневно в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Тронной площади, около Королевского дворца
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Tripster — ваша команда гидов в Брюсселе
Провели экскурсии для 65298 туристов
Мы делаем полезные и доступные обзорные экскурсии в крупнейших городах мира. Программы устроены так, чтобы вы узнали самое важное из истории, открыли необычные места, любимые местными жителями, а после экскурсии с гораздо большим интересом гуляли по городу самостоятельно. Наши экскурсии водят только лучшие гиды после специальной подготовки. Мы работаем в Риме, Париже, Лиссабоне, Будапеште, Лондоне, Барселоне и везде-везде!
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