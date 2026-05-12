Лучшие месяцы для прогулки по Брюсселю - с мая по сентябрь. В это время город особенно красив, а погода позволяет насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

На этой экскурсии вы откроете для себя Брюссель с его душой и старинной историей. Город контрастов архитектуры и духа разных эпох.Вы увидите Королевский дворец, площадь Гран-Плас, статую-фонтан «Писающий мальчик», крепостную

стену 12 века, церковь Нотр-Дам-де-Виктуар, холм искусств, музейный квартал, Королевский сад, ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво. Экскурсия подойдёт как новичкам, так и частым гостям города. В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов, где можно обсудить увиденное и задать любые вопросы гиду

Описание экскурсии

Брюссель вчера и сегодня

Чтобы вы узнали и поняли город, мы откроем вам его историю с самого начала и поделимся нюансами современной жизни бельгийцев. Расскажем, кто жил в той части Брюсселя, которую вы увидите. Что таит в себе выражение «истинно брюссельский характер» и почему оно часто употребляется в курьёзных ситуациях. Что сделало Бельгию одной из богатейших стран мира и почему у местного шоколада звание лучшего на свете. А ещё вы узнаете, где пробовать пиво, шоколад и правильные вафли.

Маршрут прогулки

Он составлен так, чтобы вы не шли вверх, а начав у Королевского дворца, комфортно спускались с холма — и шли к сердцу Брюсселя. Многие из достопримечательностей по маршруту включены в список наследия ЮНЕСКО. Вы увидите:

Королевский дворец

Площадь Гран-Плас, которую называют красивейшей в Европе

Статую-фонтан «Писающий мальчик»

Крепостную стену 12 века

Церковь Нотр-Дам-де-Виктуар

Холм искусств с открыточными видами на Брюссель

Музейный квартал

Королевский сад

Ратушу и уникальные фасады в стиле ар-нуво

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать вопросы местному эксперту.

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Брюсселе, и частым гостям города.

Организационные детали