Неизбитая, легкая прогулка 👣 по Брюсселю.

Мы увидим только самые интересные места Старого города. Вы услышите исключительно захватывающие факты.

Уже несколько лет я не использую на экскурсиях заученные текст, как это делают большинство гидов.

Я вижу Ваше восприятие экскурсии 🧭 и понимаю, что может быть Вам интересно.

Я давно живу в Брюсселе и знаю секретную жизнь города. Провожу собственные исторические расследования, открываю гостям истинный уклад королевства.

Вас ждёт интересная, пешеходная экскурсия ⛳ по столице Королевства Бельгия.

Вы сможете увидеть основные достопримечательности 🏛️ этого очаровательного города. В ходе экскурсии мы увидим площадь Grand Place и городскую ратушу, посетим готический квартал Брюсселя и пройдемся по улице мясников, прогуляемся до дворца Правосудия и насладимся панорамой города.