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Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур

Игорь Г.
Игорь Г. – Гид из Брюсселя
Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €120 за экскурсию

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Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур
Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур

Что вы увидите

  • Топ 10 пешеходная Экскурсия
  • 1. Площадь Grand Place
  • 2. Городская Ратуша
  • 3. Писающий мальчик
  • 4. Писающая девочка
  • 5. Королевский Дворец
  • 6. Дворец правосудия, панорама города .
  • 7. Королевские галереи святого Юбера
  • 8. Парк ремесленных гильдий
  • 9. Гора искусств.
  • 10. Улица мясников, готический квартал Брюсселя.
Неизбитая, легкая прогулка 👣 по Брюсселю.
Мы увидим только самые интересные места Старого города. Вы услышите исключительно захватывающие факты.
Уже несколько лет я не использую на экскурсиях заученные текст, как это делают большинство гидов.
Я вижу Ваше восприятие экскурсии 🧭 и понимаю, что может быть Вам интересно.
Я давно живу в Брюсселе и знаю секретную жизнь города. Провожу собственные исторические расследования, открываю гостям истинный уклад королевства.
Вас ждёт интересная, пешеходная экскурсия ⛳ по столице Королевства Бельгия.
Вы сможете увидеть основные достопримечательности 🏛️ этого очаровательного города. В ходе экскурсии мы увидим площадь Grand Place и городскую ратушу, посетим готический квартал Брюсселя и пройдемся по улице мясников, прогуляемся до дворца Правосудия и насладимся панорамой города.
Что входит
  • Пешеходный экскурсионный тур (услуги гида).
Начало и место завершения
🚩 Ibis Hôtel Grand Place
Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур
Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур
Топ 10 достопримечательностей Брюсселя - пешеходный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Игорь Г.
Игорь Г.
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