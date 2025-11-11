Гент: в гостях у сказки

Представьте, что вы попали в сказку, где средневековая архитектура оживает и рассказывает истории. Гент - это город, где каждый уголок дышит историей.
Прогулка по мосту Святого Михаила откроет панораму города, а
Прогулка по мосту Святого Михаила откроет панораму города, а
5 причин купить эту экскурсию
- 🌉 Уникальные панорамные виды
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📸 Тайные фотолокации
- 🎭 Богатая культурная программа
- 🗺️ Легенды и истории города
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Мост Святого Михаила
- Набережные Граслей и Коренлей
- Замок графов Фландрии
- Дом Алейна
- Площадь Пятничного рынка
- Церковь Святого Иакова
- Ратуша
- Башня с драконом
- Городской театр
- Собор Святого Бавона
- Собор Святого Михаила
- Дом танцующих фигур
- Почта
Описание экскурсии
- Мост Святого Михаила — локация с панорамным видом для знакомства с городом
- Набережные Граслей и Коренлей — дома гильдий здесь расположены вдоль реки, и это неспроста
- Тайное место с необыкновенным видом и отсутствием зевак — идеальная фотолокация
- Замок графов Фландрии — то ещё местечко, музей пыток здесь расположен не просто так
- Дом Алейна — обсудим, как семейная трагедия превратила здание в богадельню
- «Безумная Грета» — спасительница города
- Площадь Пятничного рынка
- Церковь Святого Иакова
- Ратуша с самого удивительного ракурса
- Башня с драконом
- Городской театр
- Собор Святого Бавона с ценнейшей реликвией всей Бельгии
- Собор Святого Михаила — удивительное сочетание современности и истории
- Дом танцующих фигур
- Почта, от красоты которой хочется преклонить колени
А ещё поговорим:
- о несгибаемости и стойкости Гента
- неслыханном утерянном богатстве
- счастливых совпадениях и трагических случайностях
- красных флагах на одной из главных площадей
- нобелевском лауреате и французском языке во Фландрии
- мести императора и «гентских носиках»
И многом другом!
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На мосту Святого Михаила
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Генте
Провела экскурсии для 124 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Екатерина, я гид в Бельгии. 22 года работы в качестве куратора крупного выставочного комплекса научили меня видеть самое интересное и заманчивое в любом городе, анализировать и выбирать лучшее для моих гостей. Я умею и люблю работать с людьми, с удовольствием делюсь своими знаниями, обожаю вливаться в местную жизнь и узнавать её секреты.Задать вопрос
Входит в следующие категории Гента
Похожие экскурсии из Гента
Индивидуальная
до 10 чел.
Какой ты, настоящий Гент
Откройте для себя уникальный Гент через его архитектуру и историю. Увлекательная прогулка с гидом, чьи корни уходят в 15 век, раскроет секреты города
Начало: У входа в Собор Святого Бавона
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 16 чел.
Великолепный Гент - город молодости и старины
На экскурсии по Генту вас ждут захватывающие истории, архитектурные шедевры и вкуснейшая фламандская кухня. Погрузитесь в атмосферу прошлого и настоящего
Начало: На центральном вокзале внутри в большом зале у каф...
13 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
€200 за всё до 16 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
День в Генте: фотографии, истории и еда
Погрузитесь в атмосферу Гента, насладитесь архитектурой и бельгийскими деликатесами без толпы туристов вокруг
14 ноя в 06:00
15 ноя в 06:00
от €400 за всё до 10 чел.